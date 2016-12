โซนี่ไทยเปิดตัวแคมเปญ Feel more music with Xperia ชวนอะตอมร่วมนำเสนอประสบการณ์ฟังเพลงที่เหนือกว่า ด้วยคุณภาพเต็มอรรถรส

(กรุงเทพฯ – 22 ธ.ค. 59) – บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด จัดแคมเปญ “Feel more music with Xperia” ชูประสบการณ์ฟังเพลงที่เหนือกว่า ด้วยเทคโนโลยีด้านเสียงที่อัดแน่นอยู่ในสมาร์ทโฟน โซนี่ Xperia ที่ให้คุณภาพเสียงสุดคมชัดเต็มอรรถรสในทุกรายละเอียด โดยมี “อะตอม” ชนกันต์ รัตนอุดม ศิลปินนักร้อง และนักแต่งเพลงขวัญใจวัยรุ่น ในสังกัดไวท์มิวสิค ในเครือ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ที่มีผลงานเพลงเพราะติดหูได้รับความนิยมขึ้นแท่นท็อปฮิตมากมาย มาเป็นตัวแทนสื่อถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของโซนี่ ที่ต้องการมอบประสบการณ์ฟังเพลงสุดพิเศษผ่านแคมเปญ “Feel more music with Xperia” ในครั้งนี้ ทั้งนี้ อะตอม เป็นศิลปินนักร้องที่มีความสามารถรอบด้าน เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการรังสรรค์ผลงานที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เฉกเช่นเดียวกับ สมาร์ทโฟน Xperia จากโซนี่ที่อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีล้ำยุค ซึ่งนอกเหนือจากเทคโนโลยีด้านการถ่ายภาพอันโดดเด่นแล้ว สมาร์ทโฟน Xperia จากโซนี่ ยังอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีล่าสุดด้านเสียงมากมายที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้การฟังเพลงเต็มไปด้วยความสุนทรีย์ รายละเอียดคมชัดในทุกย่านเสียง อาทิ โหมด DSEE HX ที่ช่วยปรับคุณภาพไฟล์เสียง MP3 ให้มีรายละเอียดใกล้เคียงกับไฟล์ระดับไฮเรสออดิโอ เทคโนโลยี L-DAC เพื่อการฟังเพลงแบบไร้สายที่ไม่ลดทอนคุณภาพเสียง รวมถึงยังสามารถรองรับคุณภาพเสียงระดับ Hi-Res Audio อาทิในกลุ่ม Xperia X Series รวมถึง Xperia XZ ด้วยเช่นกัน ซึ่งเมื่อใช้งานร่วมกับหูฟัง Hi-Res Audio ของโซนี่ อาทิ หูฟังในกลุ่ม H.ear จะให้สุ้มเสียงที่ไพเราะคมชัดเหมือนกับที่ศิลปินตั้งใจที่จะถ่ายทอดให้แก่ผู้ฟัง นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี AHC ที่ปรับระดับเสียงให้มีคุณภาพเหมาะสมกับหูฟังประเภทต่าง ๆ

ผู้สนใจสามารถทดลองฟังเพลงคุณภาพสูงจากสมาร์ทโฟน Xperia ด้วยหูฟังคุณภาพหลากหลายรุ่นจากโซนี่ ที่พร้อมเติมเต็มประสบการณ์ในการฟังเพลงให้เหนือกว่าที่เคย ได้ที่ โชว์รูมโซนี่ สโตร์ ทุกสาขา และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่เลือกสรร ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลโซนี่ โทร. 0-2715-6100

