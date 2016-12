ซีพี ออลล์ และ ไทยพาณิชย์ จับมือ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย เปิดค่าย Young Webmaster Camp ครั้งที่ 14 สุดยอดค่ายเจาะลึกวิชาชีพเว็บสำหรับนิสิต-นักศึกษา Digital For All

บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลเฟเว่น ร่วมกับ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย มหาวิทยาลัยมหิดล และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสุดยอดค่ายเจาะลึกวิชาชีพเว็บมาสเตอร์ Young Webmaster Camp (YWC) ครั้งที่ 14 เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากทั่วประเทศที่มีใจรักในการทำเว็บไซต์เข้าอบรมและลงมือปฏิบัติจริงในการสร้างสรรค์เว็บไซต์พร้อมเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆจากกูรูผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรชื่อดังในวงการอย่างใกล้ชิด พร้อมส่งผลงานประชันไอเดียสุดสร้างสรรค์กับหัวข้อ Digital For All เปิดมิติใหม่สู่โลกที่ไร้พรมแดน ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ในฐานะผู้ริเริ่มโครงการ กล่าวว่า สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยได้จัดค่าย Young Webmaster Camp มาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยปีนี้เป็นปีที่ 14 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลากหลายสถาบันให้ความสนใจส่งใบสมัครเข้ามามากถึง 1,089 คน โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกจนเหลือ 80 คน ซึ่งนักศึกษาทั้ง 80 คน จะได้รับทั้งความรู้ภาคทฤษฎีจากวิทยากรแถวหน้าของวงการเว็บไทย ได้ลงมือปฏิบัติด้วยการพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาจริงๆ โดยมีรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาตลอดค่ายและจะได้รับการปลูกฝังเรื่องจริยธรรมของวิชาชีพเว็บมาสเตอร์เพื่อให้พวกเขาจบออกมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรม พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอลต่อไป

นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย เปิดเผยถึงการสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ว่า นับเป็นเวลากว่า 10 ปี ที่ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการก่อตั้งสถานศึกษา 3 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์, ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) โดยใช้ระบบการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฎิบัติงานจริง พร้อมมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วยการมอบทุนการศึกษาปี 2560 ในสถาบันการศึกษาทั้ง 3 แห่ง รวมเป็นเงินกว่า 1,126 ล้านบาท รวมทั้งได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้แก่เยาวชนในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง

“การเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน “Young Webmaster Camp (YWC) ครั้งที่ 14 นี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมด้านส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน ที่ซีพี ออลล์ มุ่งหวังให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งเนื้อหา วิธีการใช้งานและจริยธรรมในการทำงาน พร้อมเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงวิทยากรชื่อดังในวงการไอทีอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆให้วงการไอทีบ้านเราก้าวขึ้นสู่การเป็นเว็บมาสเตอร์มืออาชีพระดับโลก” นายบัญญัติ กล่าว

ด้านนางจันทร์เพ็ญ จันทนา ผู้อำนวยการ ผู้บริหารสาย Integrated Digital Management ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ในฐานะธนาคารไทยแห่งแรกและเป็นผู้นำในด้านการมอบบริการให้แก่ลูกค้าด้วยเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสื่อออนไลน์ที่สร้างสรรค์ การที่เราสนับสนุนโครงการนี้ เพราะเราเห็นชัดว่าทุกวันนี้ คนไทยอยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้น ฉะนั้นคนที่มีหน้าที่ในการสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ เช่น webmaster จึงมีความสำคัญมาก ต้องมีทั้งความสามารถและจริยธรรม ซึ่งโครงการ Young Webmaster Camp ก็ตอบโจทย์ในด้านนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้โอกาสเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และนำความรู้นั้นมาพัฒนาใช้งานจริงเพื่อที่จะได้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศของเราต่อไป

สำหรับโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์ Young Webmaster Camp (YWC) ครั้งที่ 14 ตอน Digital For All เปิดมิติใหม่สู่โลกที่ไร้พรมแดน จะมีการประชันไอเดียของนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศจำนวน 80 คน ที่เข้าร่วมอบรม โดยแบ่งฐานการเรียนรู้ในวิชาชีพเว็บมาสเตอร์ 4 สาขา ได้แก่ WEB CONTENT เรียนรู้วิธีการดึงดูดคนให้เข้าเว็บไซต์ด้วยวิธีการนำเสนอข้อมูลผ่านวิธีที่น่าสนใจที่สุด, WEB DESIGN เรียนรู้การนำจินตนาการและผสานความคิดสร้างสรรค์สร้างเว็บไซต์ที่โดดเด่นน่าสนใจ, WEB MARKETING เรียนรู้การกำหนดทิศทางการตลาดออนไลน์ที่สำคัญของเว็บไซต์ด้วยช่องทางและมุมมองใหม่ๆ และ WEB PROGRAMMING เรียนรู้การสร้างกลไกการทำงานและผลักดันเว็บไซต์ให้เกิดขึ้นได้จริงด้วยสุดยอดทักษะด้านโปรแกรม ซึ่งในแต่ละปีจะมีคอนเซปต์แตกต่างกัน โดยในปีนี้จะอยู่ภายใต้ธีม “Digital For All เปิดมิติใหม่สู่โลกที่ไร้พรมแดน” โดยรูปแบบกิจกรรมภายในค่ายเป็นการให้ความรู้ที่เป็นเนื้อหาและการลงมือปฏิบัติทำเว็บไซต์จริง ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

