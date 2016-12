ซีพีเอฟเข้าซื้อกิจการเบลลิซิโอ มูลค่า 1.075 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

(23 ธันวาคม 2559) กรุงเทพฯ, มินนิอาโพลิส – บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ประกาศว่าได้ทำการเข้าซื้อกิจการของบริษัท เบลลิซิโอ ฟู้ด อิ้งค์ (Bellisio) จากบริษัท เซ็นเตอร์ พาร์เนอร์ เมเนจเม้นท์ แอลแอลซี (Centre Partners) ตามเงื่อนไขที่ได้รับการเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมาธิการการค้า และกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (the Federal Trade Commission and Department of Justice of the United States) โดย ซีพีเอฟ ได้ทำการซื้อหุ้น 100% ในบริษัท เบลลิซิโอ ด้วยมูลค่ารวม 1.075 พันล้านเหรียญสหรัฐ

การควบรวมกิจการในครั้งนี้ เป็นการรวมกันระหว่างบริษัทอาหารแช่แข็งที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดของสหรัฐฯ กับบริษัทผู้ผลิตอาหารครบวงจรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของประเทศไทย เบลลิซิโอ เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายอาหารแช่เข็งแบบ single serve ภายใต้ตราสินค้า มิชิลิน่าส์ (Michelina’s), แอทคินส์ (Atkins), บอสตัน มาร์เก็ต(Boston Market), ชิลีส์ (Chili’s), อีทติ้งเวล (EatingWell), และ อีท (Eat!) ขณะเดียวกันยังเป็นผู้ผลิตร่วมสินค้าภายใต้ แบรนด์ของลูกค้า (private label) และผู้ประกอบการธุรกิจอาหารต่างๆ ขณะที่ ซีพีเอฟ เป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมชั้นนำในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิค ที่มีความแข็งแกร่งในเรื่องของโภชนาการอาหารปลอดภัย โดยธุรกิจของบริษัทครอบคลุมฟาร์มปศุสัตว์ (หมู, ไก่เนื้อ, ไก่ไข่ และเป็ด) สัตว์น้ำ (กุ้งและปลา) นอกจากนี้ ยังทำธุรกิจครบวงจรที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารสัตว์, พันธุ์สัตว์, ฟาร์มปศุสัตว์, การแปรรูปเนื้อสัตว์, อาหารกึ่งสำเร็จรูป และเนื้อสัตว์ปรุงสำเร็จ, ผลิตภัณฑ์อาหาร, อาหารพร้อมรับประทาน และยังรวมถึงเนื้อสัตว์, การส่งสินค้าให้กับผู้ค้าปลีกและผู้ประกอบการภัตตาคารอาหาร

“เรามีความตื่นเต้นและยินดีที่สุดกับการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ ซีพีเอฟ ในครั้งนี้ ซึ่งจะส่งต่อศักยภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจและการเติบโตของ เบลลิซิโอ ในอนาคต” มร.โจแอล คอนเนอร์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เบลลิซิโอ กล่าวและว่า “ซีพีเอฟ เป็นบริษัทที่มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งมั่นซึ่งเราสามารถแบ่งปั่นประสบการณ์ที่มีค่าในเรื่องของคุณภาพและนวัตกรรมด้วยกัน”

“การซื้อกิจการในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า ซีพีเอฟ ได้ก้าวผ่านขึ้นมาเป็นผู้นำที่ใหญ่ที่สุดในการตลาดอาหารของโลก ทั้งยังเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของบริษัทในการเดินหน้าสู่เป้าหมายธุรกิจสู่การเป็น “ครัวของโลก” อย่างไม่หยุดยั้ง นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ กล่าวและว่า “มร.โจแอล และทีมคณะทำงานได้สร้าง เบลลิซิโอ ขึ้นมาให้เป็นธุรกิจที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะแบรนด์สินค้าที่ได้รับความนิยม และเรา (ซีพีเอฟและเบลลิซิโอ) จะดำเนินธุรกิจร่วมกัน เพื่อให้ธุรกิจเบลลิซิโอ เติบโตต่อเนื่องต่อไป ซึ่งในการควบรวมกิจการในครั้งนี้จะทำให้เราสามารถบุกตลาดอเมริกาเหนือและสามารถสร้างสรรค์สินค้าเพื่อผู้บริโภคในสหรัฐ ขณะเดียวกันยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นด้วย”

“พวกเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผลสัมฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นความสำเร็จของ เบลลิซิโอ ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ภายใต้ทีมบริหารงานนำโดย มร.โจแอล คอนเนอร์ เราเชื่อว่า ซีพีเอฟ เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนที่สำคัญของ เบลลิซิโอ ที่จะเติบโตไปด้วยกันในอนาคต” มร.บรู๊ซ พอลแลค หุ้นส่วนผู้จัดการของบริษัท เซ็นเตอร์ พาร์เนอร์ส กล่าว

ทั้งนี้ ทีมบริหารเบลลิซิโอและพนักงานในปัจจุบันจะยังคงปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของตนเองต่อไป และขอยืนยันกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ทุกรายว่า ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม โดยเมืองมินนิอาโพลิสจะยังคงเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่บริหารจัดการธุรกิจในทุกภูมิภาคด้วย.

.....................



ข้อมูลเกี่ยวกับ ซีพีเอฟ

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นหนึ่งในผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้ส่งออกเนื้อสัตว์ และอาหารชั้นนำในเอเซียตะวั นออกเฉียงใต้ และยังเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ชั้ นนำของโลกด้วย ขณะเดียวกันบริษัทยังเป็นหนึ่ งในสมาชิกกลุ่มดัชนีความยั่งยื นของ (Dow Jones Sustainability Index หรือ DJSI) ซึ่งบริษัทเป็นผู้บริหารธุรกิ จโรงงานอาหารสัตว์ ที่ผลิตอาหารสัตว์ปีก, สุกร, กุ้ง, ปลา และอาหารสัตว์เลี้ยง (แมวและสุนัข)

สำนักงานใหญ่ ซีพีเอฟ อยู่ในประเทศไทย ขณะที่มีการขยายการลงทุนและธุ รกิจไปในเบลเยี่ยม, กัมพูชา, จีน, อินเดีย, ลาว, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, รัสเซีย, ศรีลังกา, ตุรกี, ไต้หวัน, สหราชอาณาจักร และเวียดนาม ย้อนกลับไปในปี พ.ศ.2464 ที่บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิ จในประเทศไทยจวบจนปัจจุบัน ซีพีเอฟ มีการลงทุนและดำเนินธุรกิจใน 14 ประเทศ และมีการกระจายสินค้าไปยัง 30 ประเทศทั่วโลก ด้วยยอดขายรวมปีละ 14,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

ข้อมูลเกี่ยวกับ เบลลิซิโอ

เบลลิซิโอ ฟู้ด อิ้งค์ เป็นหนึ่งในบริษัทอาหารแช่แข็ งที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่ สุดของสหรัฐฯ ที่ดำเนินธุรกิจมายาวนาน 26 ปี โดยให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ, นวัตกรรมอาหารที่รองรับความต้ องการของผู้บริโภคในเรื่ องของรสชาติและไลฟ์สไตล์ บริษัทมีฐานที่ตั้งอยู่ในเมื องมินนิอาโพลิส ซึ่งผลิตอาหารแช่แข็ งหลากหลายมากกว่า 400 รายการ ประกอบด้วย single and multi-serve entrees, ของขบเคี้ยว (snack), เครื่องเคียง (side dishes) และซอสปรุงรสเฉพาะอย่าง สินค้าเหล่านี้มีการจัดจำหน่ ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท คือ มิชิลินา (Michelina’s) และ อีท (Eat!)

ขณะเดียวกันยังผลิตเพื่อจำหน่ ายภายใต้ตราสินค้าที่ได้รับอนุ ญาต คือ บอสตัน มาร์เก็ต (Boston Market), ชิลีส์ (Chili’s), อีทติ้งเวล(EatingWell) และแอทคินส (Atkins) บริษัทยังเป็นผู้ผลิตร่วมสินค้ าภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างๆ (private label) ให้กับผู้ค้าปลีก และผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bellisiofoods.com

(Visited 56 times, 1 visits today)