เช็คเลย! หนังดีปี 2016 ที่ควร (ย้อน) ดู

ตลอดทั้งปี 2016 ที่ผ่านมา มีภาพยนตร์มากมายที่เข้าฉายให้เราได้รับชมผลงาน ซึ่งเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายปีแบบนี้ หลายที่จึงจัดทำอันดับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจำปีที่ผ่านมา ส่วนจะตรงใจคอหนังหรือไม่ ลองไปสำรวจกัน

และผลพบว่าถ้าในเว็บไซต์ rollingstone, rottentomatoes, esquire, empireonline, io9.gizmodo และ Film Comment ภาพยนตร์เรื่อง Moonlight ซึ่งกำกับโดย แบร์รี เจนกินส์ ติด 10 อันดับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของทุกเว็บ

โดย Moonlight เป็นภาพยนตร์แนวการก้าวข้ามผ่านวัย ที่เล่าถึงเรื่องรักร่วมเพศของเด็กหนุ่มชาวแอฟริกันที่อาศัยอยู่ในฟลอริดา ซึ่งเรื่องนี้ส่งให้ มาเฮอชาลา อาลี ได้รับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากหลายเวที นอกจากนี้ยังสามารถคว้ารางวัลอื่นๆ มาครองจากหลายเวทีเช่นกัน อาทิ รางวัลภาพยอดเยี่ยม, ผู้กำกับยอดเยี่ยม, ภาพถ่ายยอดเยี่ยม จากเวที Los Angeles Films Critics Association รางวัลหนังยอดเยี่ยม, บทยอดเยี่ยม, ทีมนักแสดงยอดเยี่ยม, ออเดียนซ์ อวอร์ด จากเวที Gotham Independent Film Awards และรางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยมจากเวที Critics’ Choice Awards

เห็นอย่างนี้แล้วเลยทำให้ Moonlight กลายเป็นหนึ่งในตัวเก็งที่จะคว้ารางวัลบนเวทีออสการ์ซึ่งจะประกาศผลในปีหน้า

ขณะที่ภาพยนตร์แนวไซไฟเรื่อง Arrival ของผู้กำกับ เดนิส วิลล์เนิฟ ที่เล่าถึงการสืบสวนสอบสวนของกองทัพร่วมกับทีมนักภาษาศาสตร์ หลังจากมียานอวกาศลึกลับลงจอดใน 12 เมืองทั่วโลก และอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมวลมนุษย์ก็น่าจับตามอง

เพราะติดอันดับ 1-3 ในหลายเว็บไซต์ ทั้งมีหลายรางวัลการันตี ไม่ว่าจะรางวัลบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยม และภาพยนตร์วิทยาศาสตร์/สยองขวัญยอดเยี่ยม จากเวที Critics’ Choice Awards ครั้งที่ 22, รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมของ เอมี อดัมส์ จากเวที The National Board of Review หรือคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์แห่งชาติของสหรัฐ

Manchester by the Sea ของ เคนเนธ โลเนอร์แกน ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน เพราะนอกจากจะติดอันอับในหลายเว็บไซต์ ยังคว้ารางวัลจากหลายเวทีมาครองอีกเพียบ อาทิ รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม จากเวที The National Board of Review โดยคณะกรรมการให้เหตุผลว่า “Manchester by the Sea เป็นงานชิ้นเอกที่นำเสนอเรื่องราวความรัก การสูญเสีย และการไถ่บาปได้อย่างซาบซึ้งกินใจและมีวิธีการที่เฉพาะตัวอย่างที่สุด”

ขณะที่ เคซีย์ แอฟเฟล็ก ผู้รับบทนำในเรื่องก็คว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ส่วน ลูคัส เฮ็ตจส์ ได้รางวัลนักแสดงรุ่นเยาว์ยอดเยี่ยมจากเวที Critics’ Choice Awards ครั้งที่ 22 มาการันตีความยอดเยี่ยม

ซึ่งเนื้อหาของหนัง บอกเล่าเรื่องราวอันอบอุ่นและซาบซึ้งหัวใจของ “ลี” ชายหนุ่มที่เหินห่างจากครอบครัวและไปทำงานเป็นภารโรงในบอสตัน ต้องเดินทางกลับไปที่นิวอิงแลนด์บ้านเกิดเพราะพี่ชายเสียชีวิต โดยทิ้งหลานชายวัย 16 ปี ให้เขาดูแล ซึ่งเขาไม่อยากรับหน้าที่เป็นผู้ปกครองของหลานชายเท่าไรนัก

ส่วน Hell or High Water ของ เดวิด แมคเคนซี่ ที่เล่าถึงการวางแผนปล้นครั้งใหญ่ ของพ่อม่ายลูกหนึ่งและน้องชายที่เคยติดคุก เพื่อที่พวกเขาจะได้รักษาฟาร์มของครอบครัวในรัฐเท็กซัสเอาไว้ ทำให้นายอำเภอประกาศตามล่าสองพี่น้องคู่นี้อย่างไม่ลดละ ก็น่าสนใจ เพราะนอกจากความสนุกสนานของเนื้อเรื่อง ภาพบรรยากาศแนวเวสเทิร์นก็เป็นอีกหนึ่งความดีงามที่นักวิจารณ์หลายคนชื่นชม

ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำ ครั้งที่ 74 ในหลายสาขา คือ รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ประเภทภาพยนตร์ดรามา, Independence Day: Resurgence รางวัลนักแสดงสมทบยอดเยี่ยม และบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

ด้านภาพยนตร์แอนิเมชั่น Kubo and the Two Strings ของผู้กำกับ ทราวิส ไนท์ และ Zootopia จากสองผู้กำกับ ไบรอน โฮเวิร์ด และ ริช มัวร์ ก็ดีงามทั้งสองเรื่อง เพราะโดดเด่นในเรื่องของเนื้อหาที่กินใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แถมนักวิจารณ์หลายคนก็ว่าเป็นภาพยนตร์ที่น่าจับตาบนเวทีออสการ์อีกด้วย

แถม Zootopia ยังคว้ารางวัล ภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยม จาก Critics’ Choice Awards ครั้งที่ 22 มาครอง นอกจากนี้ยังเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยมในเวทีลูกโลกทองคำ ครั้งที่ 74 ร่วมกับ Kubo and the Two Strings อีกด้วย

ขณะที่ภาพยนตร์ภาคต่อเรื่อง Independence Day: Resurgence ผลงานของ โรแลนด์ เอมเมอริค และภาพยนตร์แนวแฟนตาซี Alice Through the Looking Glass ฝีมือ เจมส์ บ๊อบบิน กลับติดอันดับภาพยนตร์ยอดแย่แห่งปี โดยเว็บไซต์ rollingstone และ io9.gizmodo ให้ความเห็นว่า Independence Day: Resurgence เป็นหนังที่ทำให้ผิดหวังมาก เพราะขาดความตื่นเต้น แถมตัวละครใหม่ก็ดูไร้ประโยชน์

ส่วน Alice Through the Looking Glass ก็เต็มไปด้วยตัวละครที่ดูแปลกประหลาดที่แม้จะพยายามเรียกร้องความสนใจ แต่ก็ไม่ทำให้จดจ้องอยู่กับภาพบนหน้าจอได้ ขณะที่โทนภาพในภาคนี้ก็ดูไม่สวยงามอย่างภาคก่อน

ส่วนทั้งหมดที่ว่ามานี้จะถูกใจเราจริงหรือไม่ คงต้องพิสูจน์ด้วยตัวเอง

