ส่งท้ายปีแบบอบอุ่นทั้งบ้าน! ‘เต้ย จรินทร์พร’ ยกครอบครัวเที่ยวญี่ปุ่น ‘นาย ณภัทร’ พาแม่ท่องรัสเซีย

เพราะครอบครัวคือสิ่งสำคัญ หลายคนจึงเลือกใช้ช่วงเวลาเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ร่วมกันกับสมาชิกในบ้าน อย่างเช่น เต้ย – จรินทร์พร จุนเกียรติ ที่ถือโอกาสในช่วงเทศกาลปีใหม่ พาคุณพ่อ คุณแม่ และน้องายไปเที่ยวรับลมหนาวกันแบบพร้อมหน้ากันที่ประเทศญี่ปุ่น โดยทั้งสี่คนได้มาชมธรรมชาติกันที่จังหวัดโออิตะ เพื่อเยี่ยมชมแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ผุดขึ้นจากตาน้ำใต้ดินมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นในเมืองเบ็ปปุ

ได้มาเที่ยวด้วยกันทั้งที สาวเต้ยก็ไม่พลาดจะเก็บภาพประทับใจมาแบ่งปันให้กับแฟนๆ ได้ชมกัน และแม้ว่าอากาศจะหนาวเย็นแต่ก็อบอุ่นใจ

ด้านพระเอกหนุ่มมาแรงอย่าง นาย – ณภัทร เสียงสมบุญ ก็ถือโอกาสนี้ พาคุณแม่หมู – พิมพ์ผกา ไปเที่ยวไกลถึงประเทศรัสเซีย พร้อมชมความงดงามของสถาปัตยกรรมโบราณที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ทั้ง โบสถ์แห่งหยดเลือด หรือ Church of the Savior on Spilled Blood , พระราชวังแคทเธอรีน , พิพิธภัณฑ์ Pushkin House และกำลังเปลี่ยนเมืองเพื่อไปรับชมแสงเหนือที่สวยงามยามค่ำตืนกันอีกด้วย



ช่างเป็นทริปท่องเที่ยวที่อบอุ่นกันทั้งครอบครัวจริงๆ

