‘สวนน้ำรามายณะ’ใหญ่สุดในไทย มอบโปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 จัดเต็มรับปีใหม่

สวนน้ำรามายณะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มอบโปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 จัดเต็มรับปีใหม่ เปิดประสบการณ์ความสนุกสนานกับแพ็คเกจและบัตรราคาพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ม.ค. 2560

พัทยา, 29 ธันวาคม 2559 – สวนน้ำรามายณะ สวนน้ำแห่งใหม่ที่ใหญ่ และดีที่สุดในประเทศไทย เสนอประสบการณ์ความสนุกสนานสำหรับทุกคนในครอบครัว มอบโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อ 1 แถม 1 ต้อนรับปีใหม่สำหรับผู้ที่พำนักในประเทศไทย! เมื่อซื้อบัตรผู้ใหญ่ 1 ใบ รับฟรีทันทีอีก 1 ใบ ซึ่งในแพ็คเกจจะรวมผ้าเช็ดตัว ล็อคเกอร์ และเบียร์ ทุกคนจะได้สัมผัสเครื่องเล่นคุณภาพระดับโลกมากมาย รวมทั้งสไลเดอร์ 21 เครื่อง กิจกรรม และสิ่งที่น่าสนใจอีกกว่า 50 ชนิด ท่ามกลางภูมิทัศน์สวยงามบนเนื้อที่กว่า 106 ไร่ ในราคาเพียงครึ่งเดียวเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 มกราคม 2560

สำหรับโปรโมชั่นรับปีใหม่ ซื้อบัตรผู้ใหญ่ 2 ใบ ได้ในราคาเพียง 1,190 บาท จากราคาปกติ 2,380 บาท และหากมาเป็นกลุ่ม 4 คน สามารถซื้อบัตรผู้ใหญ่ 4 ใบได้ในราคาเพียง 2,380 บาท จากราคาปกติ 4,760 บาท รวมถึงบัตรครอบครัว (ผู้ใหญ่ 2 ใบ เด็ก 2 ใบ) ที่สามารถซื้อได้ในราคา 2,080 บาท จากราคาปกติ 4,160 บาท

สวนน้ำรามายณะยังมอบแพ็คเกจสำหรับผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย “บุฟเฟ่ต์ไม่จำกัดทั้งวัน!” ที่สามารถเล่นเครื่องเล่นในสวนน้ำและรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ได้ไม่จำกัดทั้งวัน โดยบัตรผู้ใหญ่ราคา 999 บาท บัตรเด็กราคา 799 บาท และบัตรครอบครัว (ผู้ใหญ่ 2 ใบ เด็ก 2 ใบ) ราคา 2,990 บาท ซึ่งเป็นอีกตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่ต้องการสนุกอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

โปรโมชั่นนี้สำหรับผู้อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น โดยต้องนำเอกสารระบุตัวตนแสดงในวันเข้ารับบริการด้วย ข้อมูลโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ https://www.ramayanawaterpark.com/new-year-christmas-specials-res

นอกจากนั้น สวนน้ำรามายณะ ยังมอบโปรโมชั่นพิเศษสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยกับ “แพ็คเกจ Eat and Play All Day” สามารถเล่นเครื่องเล่นในสวนน้ำ พร้อมล็อกเกอร์เก็บของ และรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ได้ไม่จำกัดทั้งวัน และ “แพ็คเกจ Play and Drink” ที่มอบบัตรเครื่องเล่นสวนน้ำ พร้อมเครื่องดื่ม และบริการรถรับ-ส่งจากที่ใดก็ได้ในพัทยา ข้อมูลโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ https://www.ramayanawaterpark.com/new-year-christmas-specials

สวนน้ำรามายณะ สร้างอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ใกล้กับเขาชีจรรย์และไร่องุ่นซิลเวอร์เลค ใช้เวลาเดินทางจากพัทยากลางเพียง 25 นาทีเท่านั้น สวนน้ำมาตราฐานระดับโลกที่มีเอกลักษณ์การออกแบบที่โดดเด่น รายล้อมด้วยที่ธรรมชาติสวยงาม พร้อมความหลากหลายของสไลเดอร์ที่น่าตื่นเต้น ผ่อนคลายในลำธารจำลอง หรือสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย และกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายได้ตลอดวัน สำหรับเด็กเล็กท่ส่วนสูงต่ำกว่า 90 ซม. และผู้นั่งรถเข็นเข้าฟรี เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.

หากต้องการซื้อบัตรหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ http://www.ramayanawaterpark.com โทร. 66 033 00 5929

