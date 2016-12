‘ไลพ์ซิก’ เมืองแห่งวัฒนธรรมของเยอรมนี เตรียมเปิดบ้านต้อนรับคนรักศิลปะตลอดปี 2017

ไลพ์ซิก,เยอรมนี–29 ธ.ค.–พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์ ไลพ์ซิก (Leipzig) เมืองแห่งวัฒนธรรมของเยอรมนี เตรียมเปิดศักราชใหม่อย่างอลังการด้วยการจัดนิทรรศการสุดตื่นตาตื่นใจมากมาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2017 ทางพิพิธภัณฑ์Panometer Leipzig จะพาทุกคนดำดิ่งลงไปใต้มหาสมุทรในนิทรรศการแสดงภาพถ่าย “TITANIC” แบบพาโนรามา 360 องศา อันเป็นผลงานของ Yadegar Asisi ศิลปินภาพพาโนรามาชื่อดัง โดยเขาจะพาทุกคนไปชมซากเรือไททานิกในปัจจุบัน หลังจากเผชิญกับโศกนาฏกรรมและจมลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อ 105 ปีที่แล้ว http://www.asisi.de

ด้านพิพิธภัณฑ์ The Museum of Fine Arts จะเต็มไปด้วยสีสันสุดตระการตาในนิทรรศการพิเศษ “Nolde and ‘Die Brucke” (12 กุมภาพันธ์ ถึง 18 มิถุนายน 2017) ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานของศิลปินแนวเอ็กซ์เพรสชันนิสม์อย่าง Emil Nolde กับศิลปินรุ่นหลังจากกลุ่ม “Brucke” ได้แก่ Fritz Bleyl, Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner และ Karl Schmidt-Rottluff ที่สร้างสรรค์ผลงานร่วมกันนานเกือบ 2 ปี นับตั้งแต่ปี 1906 และถือเป็นจุดเริ่มต้นของศิลปะสมัยใหม่ในเยอรมนี โดยถือเป็นครั้งแรกที่ทางพิพิธภัณฑ์ได้บอกเล่าประวัติศาสตร์ศิลปะเยอรมันผ่านผลงานภาพวาด ภาพร่าง และภาพพิมพ์รวม 150 ชิ้น http://www.mdbk.de

นอกจากนี้ อดีตโรงปั่นฝ้ายขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปอย่าง “Spinnerei” ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ผู้หลงใหลในศิลปะร่วมสมัยต้องห้ามพลาด เพราะเป็นแหล่งรวมแกลเลอรีชื่อดังมากถึง 11แห่ง พร้อมด้วยสตูดิโออีกกว่า 100 แห่ง โดยจะมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนภายใต้โปรแกรม Spinnerei Gallery Tour (14 มกราคม, 29-30 เมษายน และ 15-16 กันยายนhttp://www.spinnerei.de) นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์เปิดใหม่อย่าง “Kunstkraftwerk” ยังจัดแสดงนิทรรศการ “Hundertwasser Experience” โดยฝีมือของ Gianfranco Iannuzzi ศิลปินแนวอิมเมอร์ซีฟสัญชาติอิตาเลียน ผู้เปลี่ยนโรงงานทำความร้อนเก่าให้กลายเป็นโลกของ Hundertwasser ที่เต็มไปด้วยสีสันและชีวิตชีวา โดยผู้มาเยือนสามารถดื่มด่ำไปกับผลงานศิลปะของFriedensreich Hundertwasser จิตรกรและสถาปนิกชื่อก้องโลก ผ่านการฉายภาพวิดีโอบนจอขนาดยักษ์ ไปจนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2017 http://www.kunstkraftwerk-leipzig.com

ปี 2017 เป็นวาระครบรอบ 500 ปีที่ Martin Luther นำประกาศที่เรียกว่า “ญัตติ 95 ข้อ” ไปปิดไว้ที่ประตูหน้าโบสถ์เมืองวิตเทนบูร์ก ทางเมืองไลพ์ซิกจึงเฉลิมฉลองวาระสำคัญนี้ด้วยการจัดนิทรรศการสุดพิเศษตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ Museum of City History, Museum of Printing Arts และ Museum of Fine Arts เพื่อแสดงผลงานที่นักปฏิรูปผู้ยิ่งใหญ่ได้สร้างสรรค์ขึ้นในเมืองไลพ์ซิกและเมืองโดยรอบ ด้วยความที่ไลพ์ซิกเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภูมิภาค จึงมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่งานเขียนของ Martin Luther ทั้งยังเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า Leipzig Disputation เมื่อปี 1519 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าเขาตัดขาดจากคริสตจักรโรมันคาทอลิก http://www.luther-in-leipzig.de

สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากทวีปเอเชีย สายการบิน Turkish Airlines ให้บริการเที่ยวบินจากกรุงอิสตันบูลไปยังเมืองไลพ์ซิก/ฮัลเล 4 เที่ยวต่อสัปดาห์

จองโปรแกรมทัวร์และสำรองห้องพักได้ที่ http://www.leipzig.travel

(Visited 1 times, 1 visits today)