สุดเศร้า! สามี ‘จิ๋ม มยุรฉัตร’ เสียชีวิต ‘จ๋า ยศสินี’ โพสต์อาลัยครั้งสุดท้าย

ถือเป็นการโศกเศร้าครั้งใหญ่สำหรับครอบครัวของ จิ๋ม – มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช ที่ล่าสุดสูญเสียสามี แป๊ะ – นริศ อหะหมัดจุฬา ซึ่งเป็นคุณพ่อของ เจ็ท – ณัฐพงศ์ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคมที่ผ่านมา

ซึ่งช่วงเช้าวันนี้ (31 ธ.ค.) จ๋า – ยศสินี ณ นคร ก็ได้โพสต์ภาพที่คุณพ่อเดินจูงมือในวันวิวาห์เมื่อ 4 ปีที่แล้ว พร้อมข้อความเพื่อแสดงความเสียใจต่อการจากไปว่า “Would you hold my hand if I saw you in Heaven?” หรือแปลว่า พ่อจะจับมือหนูใช่ไหมถ้าเราได้พบกันบนสวรรค์ ซึ่งก็มีแฟนละครจำนวนมาก เข้ามาแสดงความเสียใจในครั้งนี้

ขณะที่ เอ – ศุภชัย ศรีวิจิตร ที่ทราบข่าวก็ร่วมแสดงความเสียใจ โดยได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยว่า “ขออให้พี่แป๊ะ(สามีพี่จิ๋ม มยุรฉัตร)นอนหลับให้สบายนะครับ รักและเคารพ”

ด้าน ณเดชน์ คูกิมิยะ ก็ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยผ่านทางอินสตาแกรม keaw_jung ของแม่แก้วด้วยเช่นกันว่า “ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับคุณอาแป๊ะ(สามีของคุณอาจิ๋ม) ผู้จากไปอย่างอาลัยสุดซึ้ง ขอให้คุณอาแป๊ะได้ไปสู่สวรรค์ชั้นสัมปรายภพในทิพย์นิรันดร์ และก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณอาจิ๋ม และทุกคนในครอบครัว สู้ต่อไปตลอดกาลนะครับ ด้วยอาลัยครับ”

มติชนออนไลน์ ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ

ขอบคุณภาพจาก yossiebistro, a_supachai1, yuchat1515, keaw_jung

