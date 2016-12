ตั้งเพจ “เสธคีย์บอร์ด” ประกาศสู้กลุ่มพลเมืองไซเบอร์ต้าน พ.ร.บ.คอมพ์

เฟสบุ๊ก Wassana Nanuam ซึ่งเป็นบัญชีของ วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดัง โพสต์ข้อความระบุว่า มีการเปิดเพจขึ้นมาต่อสู้กับกลุ่มต้าน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ตั้งชื่อว่าเพจ “เสธคีย์บอร์ด” โดยระบุว่า “มาแล้ววววว นักรบไซเบอร์….. เปิด Facebook ใช้ชื่อว่า “เสธคีย์บอร์ด”ชี้แจง ตอบโต้ ให้ข้อมูลเรื่อง พรบ.คอมพิวเตอร์ และตอบโต้ กลุ่มต้านSingleGateway แบบถึงพริกถึงขิง….ด้วยม็อตโต้ที่ว่า “อย่ารู้ว่า เสธ.เป็นใคร แค่รู้ว่า ใครเป็นภัยทางไซเบอร์ เจอ เสธ.”..คาดเป็น นายทหารระดับบิ๊ก….และทีมงานนักรบไซเบอร์”

เมื่อผู้สื่อข่าว เข้าไปยังเพจดังกล่าว พบว่าเพจดังกล่าวเพิ่งก่อตั้งขึ้น มีผู้กดไลค์ล่าสุดกว่า 1,400 คน โดยเพจดังกล่าว โพสต์ข้อความระบุว่า “สำหรับ เสธคีย์บอร์ด เป็นเพียงตัวตนในโลกไซเบอร์ (#Avatar) ซึ่งใช้คีย์บอร์ดเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจ และนำเสนอข้อเท็จจริง บนหลักการ เหตุผล และพื้นฐานทางวิชาการ เพื่อตอบโต้และยับยั้งการโจมตีให้ร้ายบุคคล องค์กร สถาบัน เกิดความเสียหาย ตอบโต้และยับยั้งการบิดเบือนข้อมูล และการปลุกกระแสให้คนในสังคมเกิดความสับสนวุ่นวาย เพื่อปกป้องสังคมไซเบอร์ให้มีความสะอาด สงบสุข คอยดูแลเฝ้าระวังและเก็บกวาด ขยะในสังคมไซเบอร์”

และว่า “เล่นไม่เลิก เจอ เสธ.! เรื่อง พ.ร.บ.คอมพ์ ก็ไม่ได้สนใจใส่ใจอะไรมาก รู้ว่าหลักๆ ก็เหมือน พ.ร.บ.คอมพ์ปี50 ที่ใช้มาเกือบ 10 ปี ก็ไม่เห็นชาวบ้านแบบเราๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์แบบคนปกติเดือดร้อนอะไร ยกเว้น #พวกที่ไม่ปกติ ที่ชอบเอาช่องทางพวกนี้มาหากิน ทั้ง #ล่อลวง #ค้าสิ่งผิดกฎหมาย #บิดเบือน #สร้างกระแส #ก่อความวุ่นวายเดือดร้อนต่อคนในสังคมและประเทศชาติ กาลเวลาผ่านไป เขาก็เอามาปัดฝุ่นแต่งเสริมเติมเต็มให้ทันสมัย ทันสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมของคนในสังคม ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะมีบทลงโทษผู้กระทำความผิดเพิ่มมากขึ้น แบบค่าครองชีพปัจจุบัน ไอ้นี่แหละมันคงเป็นตัวปัญหา หรือก้างขวางคอชิ้นใหญ่ ที่ทิ่มแทงหัวใจพวก #มนุษย์ขยะในสังคมไซเบอร์ ที่ชอบก่อความเดือดร้อนให้คนอื่นๆ ตามอำเภอใจ เพราะมันจับตัวมาดำเนินคดีลำบาก จึงได้เกิดการปลุกกระแสต่อต้าน พ ร.บ. ดังกล่าว โดยเอาเรื่องโน้น เรื่องนี้เข้ามาผสมโรงเรียกแขก เรียกสื่อต่างๆ ทั้งบิดเบือน มั่วนิ่ม ต่างๆ นานา จนสังคมสับสน วุ่นวาย และลุกลามไปเกือบถึงขั้นที่ประเทศชาติแทบจะพังพินาศไปกับการกระทำดังกล่าว หากไม่มีใครออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจแก่ประชาชน และต้านทานกระแสในเรื่องนี้ มันคงจะลุกลามไปกันใหญ่ (โดยเฉพาะ #กลุ่มอันธพาลป่วนเว็บ พวกนี้ ไม่รู้ว่าจะเกรงกลัวอะไรกับคนพวกนี้) และหนึ่งในนั้นที่ทุกคนในสังคมเริ่มคุ้นหูคุ้นหน้าคุ้นตาทางสื่อต่างๆ #มนุษย์ลุง แก่ๆ คนหนึ่ง ที่เป็นเพียง #ข้าราชการของแผ่นดิน ที่ทำหน้าที่ดูแลด้าน #ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้กับกองทัพ #ลุงฤทธี คือฉายาที่กลุ่มดังกล่าวตั้งให้ และก็โดน #แฟนพันธุ์แท้ #แฟนพันธุ์ทาง ของกลุ่มดังกล่าวใช้คีย์บอร์ดตามไปโพสต์ Comment ถล่มท่านแบบคนไร้สติ หรือแบบที่มีคนชอบเปรียบเปรยคนกลุ่มนี้ว่า เป็นหนึ่งใน #คนไทยที่อ่านหนังสือไม่เกินแปดบรรทัดต่อปี โดยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยได้รู้จักกันเป็นส่วนตัว เคยแต่ติดตามผลงานเขียนบทความด้าน IT และ Cyber ใน Blog ของท่าน และวารสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ มานานพอสมควร คนในวงการ IT เก่าๆ ทั้งทหารและเอกชน มักคุ้นเคยท่านดี เพราะท่านทำงานอยู่ในวงการ IT นี้มานานมาก ทั้งดีกรี ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ไม่เบา”

เพจดังกล่าวยังระบุอีกว่า “พวกที่ชอบฉกฉวยโอกาสใช้กระแสในเรื่องนี้ มาสร้างความสับสนวุ่นวายในสังคม กระทบถึงประชาชนต้องพลอยเดือดร้อนและยากลำบากใน #การเข้าถึงข้อมูลและการบริการภาครัฐทางอินเทอร์เน็ต จากการที่กลุ่มคนพวกนี้ไป #ป่วนเว็บหน่วยงานราชการ หรือ #โจมตีข้อมูล เป็นรายวัน เดี๋ยวกระทรวงโน้น หน่วยงานนี้ แล้วยังมีหน้านำมาประกาศด้วยความภูมิใจว่า ทุกระบบเจาะได้ เจาะได้จริงไม่จริงอย่างไรไม่รู้ แต่มันเป็น #การกระทำที่ละเมิดกฎหมาย ใน #การเข้าถึงข้อมูลคนอื่นโดยมิได้รับอนุญาต คนที่ประกาศตัวออกมาเพื่อต่อต้านกฎหมาย แต่ตนเองกลับมากระทำการผิดกฎหมายเสียเอง มันชอบธรรมหรือมีอุดมการณ์ตรงไหน? แบบที่ #ผู้กองปูเค็ม แฉใน Facbook Live เลยไม่รู้ว่าจะจัด #กลุ่มผู้ที่ใช้คีย์บอร์ดมาทำร้ายประเทศชาติของตน และสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในสังคมไซเบอร์ เรียกว่าอะไร? เพราะไกลเกินฝันที่จะเรียกว่า “#นักรบไซเบอร์” หรือ “#แฮกเกอร์อุดมการณ์” จะเรียก “#แฮกเกอร์” ก็กระดากปาก เดี๋ยววงการแฮกเกอร์จะเสียหาย เพราะผลงานการกระทำที่ผ่านมา แค่ #แฮกเด็กๆ หรือ #แฮกตบตา (#MagicHack)ไม่ได้ใช้ความรู้เทคนิคชั้นสูงอะไร ข้อมูลที่เอามาโชว์ส่วนใหญ่ไม่ได้สำคัญอะไร คนทั่วไปที่พอมีความรู้ในการใช้ #GoogleHacks ก็สามารถทำได้ และบางข้อมูลก็ Make ตกแต่งเพื่อตบตาประชาชนและสื่อต่างๆ เพื่อผลทาง #การปฏิบัติการจิตวิทยา และ #การปฏิบัติการข่าวสาร (IO) ที่ตนเองถนัด แล้วก็ใช้สื่อบางสื่อในเครือข่ายช่วยกันโหมกระหน่ำข่าว เพื่อสร้างกระแสสร้างความสับสนวุ่นวายในสังคมแบบเป็นกระบวนการ

ถ้ายังป่วนไม่เลิก เล่นไม่เลิก เจอเสธ.คีย์บอร์ด ชัวร์ ! ขอเตือนครั้งสุดท้าย ( Last warning ) ต่อไปเราจะแฉยิบ!”

(Visited 1,132 times, 1 visits today)