‘ยูเซน โบลต์’ ทำเซอร์ไพรส์โฟนอินเข้าช่อง MUTV แต่พิธีกรไม่เชื่อ เจ้าตัวต้องทวีตยืนยัน (คลิป)

ยูเซน โบลต์ ยอดลมกรดชาวจาเมกา เจ้าของ 9 เหรียญทองวิ่งระยะสั้นจากโอลิมปิกเกมส์ 3 สมัย ทำเซอร์ไพรส์โทรศัพท์เข้าไปในรายการของช่อง “เอ็มยูทีวี” สถานีโทรทัศน์ของทีมปีศาจแดง ภายหลังแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านคว้าชัยเหนือมิดเดิลสโบรช์ 2-1 ในวันส่งท้ายปี 31 ธันวาคม

โดยตอนแรก แมนดี้ เฮนรี่ พิธีกรรายการอ่านชื่อแฟนบอลที่โฟนอินเข้ามาว่า “ยูเซนจากจาเมกา” จึงถามว่าใช่ยูเซน โบลต์หรือไม่ ซึ่งโบลต์ตอบว่าเป็นเขาเอง แต่อีกฝ่ายก็ยังไม่เชื่อ

จากนั้นโบลต์ซึ่งเป็นแฟนบอลตัวยงของปีศาจแดงกล่าวถึงชัยชนะของแมนฯยูในนัดดังกล่าวว่า เล่นเหมือนทีมปีศาจแดงที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีต เพราะเน้นบุกกดดันคู่ต่อสู้ เป็นแมตช์ที่น่าประทับใจ และตนรู้สึกดีใจกับผลงานในนัดนี้มาก

โดยหลังจากวางสายไปแล้ว โบลต์ได้ทวีตข้อความยืนยันว่าเป็นตนเองที่โทรศัพท์เข้ารายการของเอ็มยูทีวี ทำให้พิธีกรอุทานว่า “ฉันกล้าปฏิเสธผู้ชายที่เร็วที่สุดในโลกได้ยังไง” และหันไปแก้เก้อกับคอมเมนเตเตอร์ว่าคงอยากท้าดวลความเร็วกับโบลต์สักครั้ง จากนั้นจึงกล่าวขอโทษโบลต์ที่ไม่เชื่อตั้งแต่แรก และขอให้โทรเข้าไปใหม่ในโอกาสหน้า

โบลต์ทวีตยืนยันว่าเป็นตัวเอง

Come on lad of course it was me on @ManUtd TV just now

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) December 31, 2016