เปิดโลกความสุขสำหรับเด็ก My Little Pony Discover the magic of friendship

เดอะพรอมานาด ไลฟ์สไตล์ มอลล์ เปิดโลกแห่งความสุขสำหรับเด็กๆ อีกครั้ง จัดงาน My Little Pony “Discover the magic of friendship” ให้น้องๆ มาสัมผัสความมหัศจรรย์ของมิตรภาพอันแสนวิเศษจากเพื่อนๆ ‘โพนี่’ ตัวการ์ตูนดังระดับโลกผู้เป็นขวัญใจของเด็กๆ ตลอดกาล ครั้งแรก กับการประกวด “My Little Pony dressing Contest ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 30,000 บาท

นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรม Explore Equestria Workshop ท่องเอเควสเทียดินแดนในฝัน : เรียนรู้พลังแห่งมิตรภาพ ผ่าน 4 บททดสอบ “ธาตุแห่งความปรองดอง” เพื่อรับมงกุฎเจ้าหญิง ฟรี!! ตลอดงาน และความสนุกสนานตื่นตาตาตื่นใจในการ Meet & Greet กับ My Little Pony บนเวทีทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ในเวลา 13.00 น.,15.00 น. และ 18.00 น. พร้อมกองทัพสินค้าลิขสิทธิ์มากมายภายในงาน ระหว่างวันที่ 6 – 15 มกราคม 2560

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ตารางกิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษสุดตลอดงาน ได้ที่โทร.02-947-5000และ www.facebook.com/ThePromenadeTH

