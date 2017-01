TCELS เปิดเส้นทางธุรกิจ Thailand Startup for Life Sciences 2017 สู่มิติใหม่แห่งวงการธุรกิจ เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย TCELS ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ บริษัท Startup นักวิจัย นักศึกษา ที่ทำงานด้านเครื่องมือแพทย์ (Medical Devices) เครื่องสำอาง (Cosmetics) หุ่นยนต์ทางการแพทย์ (Medical Robotics) และทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (Health and Wellness) เข้าร่วมสมัครโครงการ Thailand Startup for Life Sciences 2017 เพื่อคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรเร่งการเติบโต หรือที่เรียกว่า Life Sciences and MedTech Acceleration Program เพื่อพัฒนาไอเดีย และผลิตภัณฑ์ต้นแบบสู่แผนธุรกิจที่ดึงดูดนักลงทุน และเพิ่มศักยภาพในการทำตลาด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยคัดเลือกให้เหลือ 10 – 30 Startups และทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมฝึกอบรม โดยไม่เสียค่าใข้จ่ายในการอบรม พร้อมรับทุนสนับสนุน และการลงทุนจาก Ventures สำหรับ Startups ที่มีศักยภาพ

เปิดรับสมัครตั้งวันนี้ – วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณชนัญญา จาติกวนิช โทร. 02 644 5499 ต่อ 124 และ 321

และ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ tcels.or.th/startup2017 หรือ http://www.fundacity.com/tcels-life-science…/apply/1192 หรือ เข้าไลน์สแกนตรง QR Code (สแกนได้ที่รูปอาร์ตเวิร์ค)

