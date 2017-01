สื่ออังกฤษยก ‘The Sad Part Was’ งานของ ‘ปราบดา หยุ่น’ เป็นหนังสือเด่นปี 2017

เว็บไซต์เดอะ การ์เดี้ยน ของอังกฤษ เขียนสกู๊ปแนะนำหนังสือเด่นในปี 2017 ที่น่าจับตา และหนึ่งในนั้น คือ หนังสือรวมเรื่องสั้น ‘The Sad Part Was’ ของปราบดา หยุ่น ที่ได้รับรางวัล English Pen ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับมอบให้หนังสือที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศเมื่อปี 2016 โดยเกณฑ์การคัดเลือกนั้นคัดเรื่องจากเรื่องสั้นที่เคยตีพิมพ์ในเมืองไทย

โดยเดอะ การ์เดี้ยน กล่าวไว้ว่า The Sad Part Was เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตในกรุงเทพมหานคร ที่ชวนให้รำลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยทีท่าที่ทรงภูมิ แต่บ่อยครั้งยังตลกขบขันในเวลาเดียวกันอีกด้วย

The Sad Part Was แปลโดย Mui Poopoksakul มีบรรณาธิการคือ Deborah Smith ซึ่งได้รับรางวัล Man Booker International Prize จากการแปลวรรณกรรมเกาหลีเรื่องดังอย่าง The Vegetarian เมื่อปีที่ผ่านมา และจะได้รับการตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Tilted Axis ของอังกฤษ

(Visited 147 times, 1 visits today)