เดสติเนชั่น กรุ๊ป กวาด รางวัล ด้านการบริการโรงแรมรวม 5 แห่ง

กรุงเทพ; 31 มกราคม 2560 – เดสติเนชั่น กรุ๊ป บริษัท ผู้ดำเนินธุรกิจโรงแรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชีย ก่อตั้งโดย มร.แกรี่ เมอร์เรย์ กรรมการบริหาร ได้ รับรางวัล หลายสาขาในหลายรายการ ภายใน ปี 2016 นับว่า เป็นการตอกย้ำความสำเร็จ ในการบริหาร จัดการ และ การเป็นเจ้าของธุรกิจ โรงแรม จากประสบการณ์กว่า 27 ปี ด้านการบริหารจัดการ และการเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยมี จำนวนห้องพักโรงแรมเกือบ 2,000 ห้อง และพนักงานกว่า 1,800 คน ภายใต้ปรัชญาความคิด ‘Great place to be’.

เดสติเนชั่น กรุ๊ป มีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพ แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ธุรกิจหลักๆ คือ เดสติเนชั่น อีทส์ (Destination Eats) ดำเนินธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม และ เดสติเนชั่น พร็อพเพอร์ตี้ (Destination Properties) พัฒนาและบริหารจัดการโรงแรม รีสอร์ท ระดับ 4-5 ดาว ทั้งในประเทศไทย และเมื่อเร็วๆนี้ ได้ขยายธุรกิจในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีแบรนด์โรงแรมภายใต้การบริหารงาน ได้แก่ เชอราตัน, สวิสโซเทล และโนโวเทล โดยการให้บริการโรงแรมแต่ละแบรนด์นั้น จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่ตั้งและประเภทของกลุ่มลูกค้า

“เดสติเนชั่น กรุ๊ป มีปรัชญาในการบริหารงานคือ การสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น โนโวเทล รีสอร์ท ที่เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าครอบครัว ไอบิซ รีสอร์ท หาดเฉวง สมุย โดดเด่นด้วยความทันสมัยสำหรับผู้เดินทางสุดชิค เชอราตัน โฟร์พ้อยต์ ที่เน้นความสะดวก ประหยัด สำหรับผู้ที่การเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ หรือ สถานที่ เพื่อการพักผ่อนสังสรรค์ ปาร์ตี้ สุดแนวสำหรับกลุ่มเพื่อน อย่างฮูเตอร์ส และฮาร์ดร็อค คาเฟ่” มร. เมอร์รี่ กล่าว

นอกจากการเพิ่มแบรนด์และจำนวนของโรงแรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วแล้ว เดสติเนชั่น กรุ๊ป ยังเดินหน้า ขยายสาขาร้านอาหารในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ กัมพูชา อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ อีกด้วย

ในปีนี้ เดสติเนชั่น กรุ๊ป มีความภูมิใจอย่างยิ่ง ที่โรงแรมในกลุ่มของเราได้รับรางวัลอันทรงเกียรติถึง 5 แห่ง ได้แก่ โฟร์พ้อยต์ บาย เชอราตัน กรุงเทพ, โนโวเทล หัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา, โนโวเทล ภูเก็ต กะรนบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา, สวิสโซเทล รีสอร์ท หาดป่าตอง ภูเก็ต, และสวิสโซเทล รีสอร์ท หาดกมลา ภูเก็ต

โฟร์พ้อยต์ บาย เชอราตัน กรุงเทพ ได้รับรางวัล Certificate of Excellence and the Hospitality Asia Platinum Awards จาก TripAdvisor ในประเภทโรงแรมระดับ 4 ดาวยอดเยี่ยมในด้าน บริการเจ้าหน้าที่ดูแลผู้เข้าพัก (Concierge Excellence), ด้านการทำความสะอาดห้องพัก (Housekeeping Excellence) และการให้บริการผู้เข้าพัก (Service Excellence – Accommodation)

โนโวเทล หัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้รับรางวัล Top hotels for Families ในเมืองไทย โดย TripAdvisors’ Travller’s Choice Hotel ในปี 2016 และ ในปี นี้ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ‘2017 Traveler’s Choice’ จาก TripAdvisor. โดยก่อนหน้านี้ ได้รับเลือกเป็น โรงแรมดีเด่น หนึ่งในห้า โรงแรม ที่ ได้รับ Certificate of Excellence จาก TripAdvisor ในปี2015

โนโวเทล ภูเก็ต กะรนบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้รับรางวัล Recommended Award จาก HolidayCheck.com และรางวัล Accor hotels Excellence Award – The Service Star ในด้านการให้บริการลูกค้า

สำหรับ สวิสโซเทลรีสอร์ท ทั้ง 2 แห่ง ในภูเก็ตก็ได้รับความนิยมอย่างมาก โดย สวิสโซเทล รีสอร์ท หาดป่าตอง ภูเก็ต ได้รับรางวัล TripAdvisor’s Certificate of Excellence และ สวิสโซเทล รีสอร์ท หาดกมลา ภูเก็ต ได้รับรางวัล TripAdvisor Traveler’s Choice Award และ Asia Pacific – Membership Award จาก Swiss Circle Member และเร็วๆนี้ ยังได้รับรางวัล จาก Trip Advisor 2017 Travellers Chioce Award for Top 25 Best Hotel for Families.

“ รางวัลต่างๆคือ ผลงานอันน่าภาคภูมิใจ ที่พนักงานทุกคนร่วมมือกัน ด้วยความพยายาม และความตั้งใจ. เดสติเนชั่น กรุ๊ป จะมุ่งมั่นพัฒนาการบริการของเรา เพื่อมอบประสบการณ์สุดประทับใจให้กับผู้เข้าพัก รวมถึงเดินหน้าขยายเครือข่ายโรงแรม เพิ่มขึ้นในสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ด้วย” คุณแกรี่ กล่าวทิ้งท้าย.

* * * * * * * * * *

เดสติเนชั่น กรุ๊ป

เดสติเนชั่น กรุ๊ป (Destination Group) มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพ ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ รีสอร์ทให้เป็นจุดหมายในการพักผ่อนที่เยี่ยมยอด โดยเดสติเนชั่น กรุ๊ป ได้พัฒนาและบริหารจัดการรีสอร์ท และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ที่สร้างความตื่นเต้นและความประทับใจให้กับแขกผู้มาเยือน ภายใต้การบริหารของ มร. แกรี่ เมอร์เรย์ (Mr. Gary Murray) ประธานคณะผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกการสร้างมาตรฐานและเทรนด์ใหม่ๆ ให้กับธุรกิจโรงแรม โดยยึดถือในหลักการดำเนินงานที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

เดสติเนชั่น กรุ๊ป ได้สร้างประสบการณ์ที่ตื่นเต้นประทับใจให้กับสถานที่ท่องเที่ยวมากมายในประเทศไทย ภายใต้ทีมบริหารชื่อ เดสติเนชั่น พร็อพเพอร์ตี้ (Destination Properties). โรงแรมในเครือ เดสติเนชั่น พร็อพเพอร์ตี้ ได้แก่ เชอราตันโฟร์พ้อยต์ กรุงเทพ, โนโวเทล หัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ทแอนด์สปา, โนโวเทล ภูเก็ต กะรน บีช รีสอร์ทแอนด์สปา, โนโวเทล สุรินทร์บีช รีสอร์ท ภูเก็ต, สวิสโซเทล รีสอร์ท ภูเก็ต ป่าตอง บีช, สวิสโซเทล รีสอร์ท ภูเก็ต, และ ไอบิซ สมุย รีสอร์ท ณ หาดเฉวง สมุย นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนารีสอร์ทหรูระดับ ห้าดาว ที่มีห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ภายในสนามกอล์ฟในอีสเทิร์นซีบอร์ด อีกด้วย.

นอกจากดำเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท เดสติเนชั่น กรุ๊ป ยังเป็นเจ้าของ แบรนด์ร้านอาหารและ เครื่องดื่มอีกมากมาย ภายใต้ทีมบริหารชื่อ เดสติเนชั่น อีทส์ (Destination Eats). แบรนด์ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ฮูเตอร์ส, ฮาร์ดร็อค คาเฟ่ และ เดอะ ดรังก์เคน เลปเพอร์คอน. โดยเมื่อเร็วๆนี้ เดสติเนชั่น ได้รับรางวัล “ผู้พัฒนา ธุรกิจ แฟรนไชส์ ยอดเยี่ยม ปี 2016” จากฮูเตอร์ส อเมริกา ทั้งนี้ ฮูเตอร์ส และ ฮาร์ดร็อค คาเฟ่ นับเป็นแบรนด์ร้านอาหารชั้นนำจากอเมริกา ที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกมาแล้วกว่า 30 ปี ภายใต้การดูแล โดยทีมบริหาร เดสติเนชั่นอีทส์ ยังคงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีแผนขยายสาขาร้านพิซซ่า ร้านอาหารอิตาเลียน และสเต็ก เฮ้าท์ ระดับไฮเอนท์ ทั้งในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ เดสติเนชั่น กรุ๊ป ยังขยายธุรกิจในต่างประเทศอีกมากมาย อาทิ ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และกัมพูชา ปัจจุบัน โดยขณะนี้ เดสติเนชั่น กรุ๊ป มีพนักงานมากกว่า 1,800 คน ในประเทศไทย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.destination-properties.com

(Visited 1 times, 1 visits today)