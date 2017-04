“คิง เพาเวอร์” ทุ่มพลิกโฉมสู่ไทยแลนด์ 4.0 ลดแหลก7หมวดสินค้า See You Soon Sale Party2017

ปี 2560 กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 28 พร้อม ๆ กับการเดินหน้าธุรกิจเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เสริมความแข็งแกร่งทางการลงทุน ในฐานะผู้นำบุกเบิกการพัฒนาร้านค้าปลอดภาษีและอากร (duty Free) โดยได้คัดสรรสิ่งใหม่ในโลกนี้มาให้คนที่ชอบค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ครบเครื่องทั้งเรื่องความคิดเชิงสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี การปรับโฉมครั้งใหญ่สำนักงานใหญ่ คิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ รางน้ำ กรุงเทพฯ

“อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ผู้นำรุ่นใหม่ เปิดเผยว่า ได้จัดมหกรรมตอกย้ำศักยภาพของ คิง เพาเวอร์ ที่เชี่ยวชาญและช่ำชองในการคัดสรรสินค้าจากการเดินทางไปทั่วโลกที่ได้เรื่องราวมากมายให้ผู้ใช้บริการได้ค้นพบ รู้จัก รู้สึกตื่นเต้น สนุกที่ได้เห็นสิ่งใหม่ ๆ จึงตั้งใจสรรหานำประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นหลายมิติที่มีคุณค่ามาสร้างความกระตือรือร้นเปิดมุมมองให้ผู้คนได้รู้จักสิ่งต่างๆ จากทุกมุมโลกอยู่เสมอ กับการสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษระดับโลกโฉมใหม่ของ คิง เพาเวอร์ ด้วยการเตรียมเงินอีกกว่า 2,500 ล้านบาท เนรมิตแหล่งช้อปปิ้งแห่งเอเชียแนวใหม่เปิดบริการภายใน 5 เดือนข้างหน้า

ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2560 ก่อนปิดปรับโฉม คิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ รางน้ำ ได้จัดกิจกรรมตอกย้ำความทรงจำและคืนกำไรลูกค้าคนไทยและนานาชาติด้วยโครงการ “See You Soon Sale Party 2017” นำสินค้าในร้านดิวตี้ ฟรี ทั้งหมด มาลดกระหน่ำทั้งสินค้าแบรนด์เนมนานาชาติกว่า 200 แบรนด์ และสินค้าไทยที่มีเอกลักษณ์ครองกำลังซื้อนักท่องเที่ยวต่างชาติ

จัดมหกรรมรายการส่งเสริมการขาย See You Soon Sale Party ด้วยโปรโมชั่นเทกำไรคืนทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ช้อปปิ้งสินค้าที่มีส่วนลดมากกว่า 70% พร้อมด้วย Gift Voucher Redeem 30% ของสินค้าราคาปกติ ของสมนาคุณ และคูปอง “Pop up Store” เพื่อการนำไปช้อปปิ้งสินค้าดิวตี้ฟรีครั้งต่อไป บริเวณชั้น1 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน—30 กันยายน 2560

โดยเฉพาะลูกค้าคนไทย และสมาชิก คิง เพาเวอร์ ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมช้อปกับโปรโมชั่น See You Soon Sale Party เพียงซื้อสินค้าราคาปกติ ครบทุก 10,000 บาท (Gross Sale) ทางบริษัทพร้อมตอบแทนด้วยการคืน Gift Voucher ทันที 3,000 บาท พร้อมจัดจุดแลกรับไว้ยังจุดโปรโมชั่นบริเวณชั้น 2 ทางเข้าร้านจำหน่าย หรือห้องเมมเบอร์ คลับ

ทั้งนี้ยังเสนอความพิเศษสุดให้แก่สมาชิกบัตร คิง เพาเวอร์ ประเภท ONYX , CROWN , VEGA เฉพาะ 15 คนแรก จะได้ทั้ง 2 สิทธิ์หลัก ประกอบด้วย การแลกรับสิทธิ์ที่ห้องเมมเบอร์ คลับ และหากช้อปครบ 1,500,000 บาทขึ้นไป (Gross Sale) รับเพิ่ม Gift Voucher 50,000 บาท

นอกจากส่วนลดและสิทธิประโยชน์หลากหลายรูปแบบแล้ว ในวันเปิดมหกรรมลดราคาครั้งยิ่งใหญ่โครงการ “See You Soon Sale Party 2017” วันที่ 21 เมษายน 2560 มีกิจกรรมความบันเทิงจากศิลปิน ดารา ชั้นนำ มาบอกเล่าเรื่องราวด้วยธีมต่าง ๆ ของสินค้าไฮไลต์ในร้านคิง เพาเวอร์ ถึง 7 หมวด ประกอบด้วย

1.เครื่องสำอางค์และความสวยความงาม (beauty) 2.นาฬิกาแบรนด์ชั่นนำของโลก 3.ผลิตภัณฑ์การเดินทาง (Jouney) 4.อาหาร (Food) 5.ปาร์ตี้ 6.สินค้าไทย 7.แฟชั่นครบวงจร

“อัยยวัฒน์” กล่าวว่า ตลอดการจัดกิจกรรม “See You Soon Sale Party 2017” จัดมหกรรมคืนกำไรให้นักเดินทางทั้งตลาดในประเทศและทั่วโลก ไปพร้อมกับมุ่งมั่นตอกย้ำคอนเซ็ปต์ “We are Travellers Too” อันหมายถึง เรากลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เข้าใจนักเดินทางทุกคน ตอบรับแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ผสมผสานการขยายความโดดเด่นของธุรกิจด้วยคอมเพล็กซ์ช้อปปิ้งระดับโลก ควบคู่กับโรงแรมชั้นนำและลานกิจกรรมกลางแจ้ง ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว

โดยจะใช้เวลาภายใน 5 เดือน ระหว่างพฤษภาคม-กันยายน 2560 ปูพรมสร้างอนาคตบริการโฉมใหม่เป็นสร้างแม่เหล็กดึงดูดรายได้เข้าประเทศได้ตามเป้าหมายตลอดปี 2560 ให้ได้กว่า 92,000 ล้านบาท ต่อเนื่องไปถึงแผนพัฒนาธุรกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า ที่จะขยายการลงทุนเพื่อสร้างชื่อเสียงประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า ให้กลายเป็นผู้นำการประกอบธุรกิจร้านค้าดิวตี้ฟรีติด 1 ใน 5 ของโลก

สำหรับการปรับปรุงโครงสร้าง คิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ รางน้ำ จะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ครั้งสำคัญของวงการค้าปลีกสินค้าปลอดอากร ซึ่งสามารถผสมผสานนวัตกรรมการตลาดด้วยความคิดสร้างสรรและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี มานำเสนอประสบการณ์ช้อปปิ้งล้ำสมัยที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย ที่จะสร้างกระแส Talk of The Town กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้หลากหลายครบทุกมิติถึงแหล่งช้อปปิ้งระดับโลกใจกลางกรุงเทพฯ ที่จะได้พบและสัมผัสประสบการณ์แหล่งไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ของเมืองไทย

นอกจากร้านค้าปลอดอากร คิง เพาเวอร์ แล้วยังจะมี โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ โรงละครอักษรา ภัตตาคารรามายณะ ร้านอาหารแบรนด์ดังรายใหม่สไตล์ สตรีท ฟู้ด และลานกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อจัดนิทรรศการแสดงสินค้า คอนเสิร์ต งานบันเทิงหลากหลายรูปแบบเทรนด์สมัยใหม่

“อัยยวัฒน์” อธิบายถึงนโยบายการเดินหน้าพัฒนาธุรกิจดิวตี้ฟรีในประเทศตลอด 28 ปีที่ผ่านมา ยังได้มุ่งพัฒนาทำโครงการคืนประโยชน์สู่สังคมหลายรูปแบบ โดยเฉพาะ 3 โครงการหลัก ประกอบด้วย

โครงการแรก สร้างธุรกิจชุมชนสู่ตลาดโลก ด้วยการร่วมมือกับ 3 กระทรวง คือ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงมหาดไทย สร้างผู้ประกอบการกลุ่มขนาดกลางและขนาดย่อมระดับท้องถิ่นผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน เพื่อคัดสรรมาวางจำหน่ายในร้านค้าดิวตี้ฟรี สร้างการรับรู้และยอดขายหมุนเวียนคืนสู่ชุมชนท้องถิ่น มีรายได้เติบโตจำนวนหลายเท่าอย่างรวดเร็ว

โครงการที่ 2 ส่งเสริมทางด้านการศึกษาแก่เยาวชน ทั้งการมอบทุนการศึกษาโรงเรียนตามถิ่นทุรกันดาร และภายในปี 2560 จะริเริ่มบุกเบิกทำโครงการมอบทุนจัดทำสนามฟุตบอลโรงเรียน 1 ล้านบาท ควบคู่กับการจัดกิจกรรมตามจังหวะและโอกาสความเหมาะสมตลอดทุกปี

โครงการที่ 3 FOX HUNT Leicester City Academy การคัดเลือกนักเตะเยาวชนไทยไปฝึกฝนและเรียนฟรีในสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ประเทศอังกฤษ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาถึง 2 รุ่นแล้ว ทำให้นักเตะรุ่นแรกที่สำเร็จการศึกษาและวิชาชีพฟุตบอลปี 2560 มีโอกาสเติบโตด้วยทักษะฝีมือระดับอินเตอร์พร้อมลงสนามแข่งอย่างภาคภูมิใจในฐานะคนไทยที่จะไปสร้างชื่อเสียงในเวทีโลก

ปัจจุบันคิง เพาเวอร์ มีร้านค้าดิวตี้ฟรีในเมือง (duty Free downtown) บริการ 4 สาขา ได้แก่ คิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา ภูเก็ต และ ดิวตี้ฟรีในท่าอากาศยานนานาชาติ (Airport Duty Free) ที่ชนะการประมูลอย่างถูกต้องตามเกณฑ์สากลจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “ทอท.” 4 แห่ง ได้แก่ ดอนเมือง สุวรรณภูมิ ภูเก็ต หาดใหญ่ ภูเก็ต และดิวตี้ฟรีบนเครื่อง (duty free on broad) 2 สายการบิน คือ การบินไทย และไทย แอร์ เอเชีย

การปรับโฉมธุรกิจของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ในปี 2560 เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นอีกปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในการทั้งสร้างชื่อเสียงไทยให้กลายเป็นประเทศผู้นำแหล่งช้อปปิ้งเอเชีย รวมถึงผู้สร้างตำนานคืนกำไรสู่สังคมแนวใหม่ให้แก่เด็กเยาวชน รักษาฐานราก 3 ขา ทั้งเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ได้อย่างแท้จริง

