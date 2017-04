ชมคลิป ‘น้องแสนดี’ ลูกสาว ‘โอ๋ ภัคจิรา’ สวมบทบาทเล่นละครคนเดียว บอกเลยอินเนอร์มาเต็ม!

#ความเดิมตอนที่แล้ว #ลูกคุณหญิงแสนดีเข้าไปนอนรพ. เพื่อรับการผ่าตัดเอาแป้งโดว์ออกจากท้อง2ก้อน. ลูกของเธอต้องนอนรพ.3วัน แต่กระนั้น คุณหญิงแสนดีก็ไม่เคยมาเหลียวแลลูกแม้แต่น้อย. 5วันผ่านไปเธอมาจึงมารับลูก แต่ก็ต้องตกใจเพราะมีคนมารับลูกเธอออกไปก่อนหน้านั้นแล้ว คนๆนั้นคือป้าของเธอชื่อหม่อมหลวงภาณุดีนั่นเอง. #กรูมาเที่ยว ไม่นึกเลยว่ามีคิวแทรก ยกกองมาซ้อมละครที่ญี่ปุ่น ผมหมอสุพจน์เอง

