บันเทิงหลากรส ‘เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2560’

จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 3 แล้ว สำหรับเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2560 (BANGKOK ASEAN FILM FESTIVAL 2017) โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ซึ่งพิเศษกว่าปีก่อนๆ เพราะปีนี้เป็นการฉลองครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งประชาคมอาเซียน

เทศกาลจึงคัดสรรภาพยนตร์คุณภาพเยี่ยมกว่า 20 เรื่องจาก 10 ประเทศสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียนมาให้ประชาชนเลือกชมฟรี พร้อมบทบรรยายภาษาไทย-อังกฤษ ทุกเรื่องทุกรอบ ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. ถึง 1 พ.ค. 2560 ณ โรงภาพยนตร์ พารากอนซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน และโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

เริ่มจากภาพยนตร์ในสาย ASEAN FILM SHOWCASE โปรแกรมฉายภาพยนตร์ที่เป็นตัวแทนจากประเทศในประชาคมอาเซียนจำนวน 10 เรื่อง อาทิ “ดาวคะนอง” ภาพยนตร์ไทย ผลงานของอโนชา สุวิชากรพงศ์ ที่เล่าเรื่องของตัวละครหลายตัวที่มีชะตาชีวิตเกี่ยวข้องกันในทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ ผู้กำกับภาพยนตร์หญิงและนักเขียนหญิงอาวุโสผู้เป็นแรงบันดาลใจของเธอ สาวเสิร์ฟในร้านกาแฟผู้ซึ่งเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆ และต้องโยกย้ายไปตามจังหวัดต่างๆ นักแสดงหญิงและชายคู่หนึ่งผู้ซึ่งอาจจะเป็นหรือไม่ได้เป็นคู่รักกันนอกจอ ชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ถูกเกี่ยวกระหวัดเข้าด้วยกันโดยสายใยบางๆ ที่แทบมองไม่เห็น และจะค่อยๆ ถูกลอกออกทีละชั้นเพื่อเผยให้เห็นความซับซ้อนของสรรพสิ่งต่างๆ ที่ประกอบรวมกันขึ้นเป็นชีวิตมนุษย์

ส่วนเวียดนามส่ง “Ho Chi Minh in Siam” เรื่องราวของ “โฮจิมินห์” ผู้นำในช่วงปี 1927-1929 ที่ใช้ชีวิตในประเทศไทย และต้องเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังอุดรธานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคอีสานของไทย

คอหนังผีต้องไม่พลาด “Waris” จากบรูไน เล่าเรื่องของ “พัค ซูปาร์โต” คนเฝ้าคฤหาสน์ร้างที่ว่ากันว่ามีสิ่งลึกลับซ่อนอยู่ ซึ่งหายตัวไปได้หนึ่งปีแล้ว ต่อมา “ฟาอุด” ตัดสินใจที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในคฤหาสน์หลังนี้และเขาก็ได้พบกับสิ่งลึกลับนั้น

นอกจากนั้นยังมี “COINCIDENCE” จากเมียนมาร์ , “1st Sem” จากฟิลิปปินส์ , “Temuan Takdir” จากมาเลเซีย , “ขวัญนาง” จากลาว , “Ah Boys to Men 3: Frogmen” จากสิงคโปร์ , “Senjakala di Manado” จากอินโดนีเซีย และ “Vikalcharet” จากกัมพูชา

ขณะที่สาย ASEAN Classic ก็มีหนังระดับตำนาน 3 เรื่องให้ชมกัน อาทิ “The Emerald Jungle” จากเมียนมาร์, “The Lion City” จากฟิลิปปินส์ และ “Three Maidens” จากประเทศอินโดนีเซีย

ยังมีงานสัมมนาวิชาการด้านภาพยนตร์ในหัวข้อ การพัฒนาภาพยนตร์อาเซียนในเวทีนานาชาติ โดยบุคลากรผู้คร่ำหวอดในวงการภาพยนตร์ระดับนานาชาติ ได้แก่ ฮอง เฮียวซุค ผู้อำนวยการ Asian Cinema Fund (ACF) จากเทศกาลภาพยนตร์ปูซาน , แม็กกี้ ลี ที่ปรึกษาโปรแกรมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตเกียว และพันธุ์ธัมม์ ทองสังข์ ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

โดยงานสัมมนาจะมีขึ้นในวันที่ 1 พ.ค. เวลา 9.30 น. – 12.00 น. ที่โรงแรมดุสิตธานี ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมนาสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่โทรศัพท์ 02-6439100 อีเมล admin@mpc.or.th

ซึ่งในวันเดียวกันนั้นยังมีการประกวดภาพยนตร์อาเซียน (ASEAN FILM COMPETITION) ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อชิงรางวัล Best ASEAN Film โดยผู้ชนะรางวัลนี้จะได้โล่รางวัล และเงินสด 350,000 บาท และรางวัล Jury Prize โดยผู้ชนะรางวัลนี้จะได้โล่รางวัล และเงินสด 175,000 บาท

โดยคัดเลือกหนังที่โดดเด่น 10 เรื่องมาแข่งขัน อาทิ “POP AYE” หนังร่วมทุนระหว่างไทยและสิงคโปร์ ที่เล่าเรื่องราวของสถาปนิกที่เหนื่อยล้ากับชีวิต ได้พบกับช้างที่เขาเคยเลี้ยงในวัยเด็กอีกครั้งบนถนนที่กรุงเทพฯ ด้วยความตื่นเต้น เขาตัดสินใจพาช้างของเขาเดินทางกลับไปยังไร่ที่พวกเขาเติบโตมาด้วยกันอีกครั้ง

“A YELLOW BIRD” หนังสิงคโปร์ที่เล่าเรื่องราวของ “ศิวะ” ชาวสิงคโปร์เชื้อสายอินเดียได้ถูกปล่อยตัวออกจากคุกหลังติดคุกหลายปีจากข้อหาขนของผิดกฎหมาย เขาจึงเริ่มออกตามหาอดีตภรรยาและลูกสาว พร้อมเผชิญหน้ากับความจริงเกี่ยวกับครอบครัวที่ทำให้เขารับไม่ได้

“BIRDSHOT” ภาพยนตร์แนวดราม่าระทึกขวัญจากฟิลิปปินส์ ที่เล่าเรื่องราวของเด็กสาวชาวไร่ ที่ร่อนเร่อยู่ในเขตป่าสงวนของฟิลิปปินส์ เธอพลั้งมือฆ่านกอินทรีฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นสัตว์สงวน แต่ขณะที่เจ้าหน้าที่ทางการกำลังไล่ล่าคนที่ฆ่านกอินทรี การสืบสวนของพวกเขากลับนำไปสู่ความจริงที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่า

“DEAREST SISTER” ภาพยนตร์ระทึกขวัญจากประเทศลาว เรื่องราวของ “นก” หญิงสาวจากบ้านนอกมาช่วยดูแล “แอนนา” ลูกพี่ลูกน้องที่ตาบอดของเธอที่อาศัยอยู่ในเมือง อาการตาบอดของแอนนานำมาซึ่งผลข้างเคียงที่น่าสะพรึง แอนนาสามารถเห็นคนที่ตายไปแล้วได้

ยังมี “FATHER AND SON” จากเวียดนาม , “IN THE FLESH” จากไทย , “Interchange” จากมาเลเซีย , “Singing in Graveyards” จากฟิลิปินส์, “SOLO, SOLITUDE” จากอินโดนีเซีย และ “Turn Left Turn Right” จากกัมพูชา เข้าร่วมชิงชัย

น่าสนใจขนาดนี้บอกเลยพลาดไม่ได้ จองบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้าได้ที่ www.facebook.com/BangkokAseanFilmFestival ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. เป็นต้นไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-643-9100 และ www.facebook.com/BangkokAseanFilmFestival

แล้วไปดูด้วยกัน

