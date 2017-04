ฮา! เกมเทนนิสถึงกับชะงักเพราะเสียงคู่รักมีเซ็กซ์จากคอนโดข้างสนาม! (คลิป)

การแข่งขันเทนนิสระดับชาลเลนเจอร์ทัวร์ รายการ “ซาราโซต้า โอเพ่น” ที่รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา เมื่อสัปดาห์ก่อน กลายเป็นข่าวเรียกรอยยิ้มไปทั่วโลก เนื่องจากระหว่างการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวคู่ของฟรานเซส ติอาโฟ นักหวดหนุ่มอเมริกันวัย 19 ปี กับมิตเชล ครูเกอร์ เพื่อนร่วมชาติ ในรอบ 32 คนสุดท้าย เกมต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวเนื่องจากมีเสียงหนุ่มสาวคู่หนึ่งกำลังมีเซ็กซ์กันดังขึ้นรบกวนการแข่งขัน

เนื่องจากสถาบันเทนนิสยูไนเต็ดซึ่งใช้เป็นสถานที่แข่งขัน อยู่ใกล้ๆ กับคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ประกอบกับช่วงเวลาแข่งขันแมตช์ดังกล่าวเป็นตอนกลางคืน จึงทำให้กิจกรรมของคู่รักคู่นี้กลายเป็น “ซาวด์เอฟเฟกต์” ให้กับเกมเทนนิสแมตช์นั้นไปโดยไม่รู้ตัว

หลังจากทั้งนักเทนนิส กรรมการ ผู้ชม รวมถึงผู้บรรยายการถ่ายทอดสดต่างขำกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ติอาโฟที่ทั้งฮาและรำคาญเพราะเสียสมาธิจึงตะโกนเสียงดังว่า “มันไม่น่าจะดีขนาดนั้นนะ!” แต่คู่รักนิรนามดังกล่าวก็ไม่ได้ลดเสียงกิจกรรมของตัวเองลงแต่อย่างใด

ปรากฏว่า หลังจากเหตุการณ์นี้กลายเป็นข่าวฮือฮาไปทั่ว ฝ่ายจัดการแข่งขัน “ซาราโซต้า โอเพ่น” ก็เลยทำเสื้อยืดเป็นที่ระลึกพร้อมข้อความประโยคเด็ดของติอาโฟข้างต้นให้แฟนๆ เทนนิสได้ซื้อติดไม้ติดมือหลังการแข่งขันด้วย

ไม่รู้ว่าในจำนวนผู้มาอุดหนุนจะมีคู่รักต้นเรื่องรวมอยู่ด้วยหรือเปล่านะ

ขอบคุณคลิปจาก Get My Game On



