‘ระเบียบรัตน์’ จัดเต็มการเมือง-เรื่องของลูกชาย และ ความไม่ยุติธรรมในสังคมไทย (คลิป)

‘ระเบียบรัตน์’ จัดเต็มการเมือง-เรื่องของลูกชาย และ ความไม่ยุติธรรมในสังคมไทย

นอกจากวิพากษ์วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนเกี่ยวกับความเสื่อมของสังคม โชว์นมโป๊เปลือย-ไลฟ์สดแก้ผ้า เกลื่อนโลกออนไลน์แล้ว หลายคนคงลืมนึกไปว่า “ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช” ก็คลุกคลีอยู่ในวงการการเมือง

เมื่อถามถึงมุมมองที่มีต่อการเมืองไทย ณ เวลานี้ “ระเบียบรัตน์” ออกตัวก่อนว่าตลอดช่วงชีวิต66ปีที่ได้ไปเที่ยวมาหลายแห่ง ไม่มีที่ไหนที่จะมีความสุขเท่าประเทศไทยอีกแล้ว แต่สิ่งที่ต้องอยากให้เกิดขึ้นคือ ทุกคนต้องช่วยกัน ดูแลบ้านเมือง อย่าให้ผอมลงด้วย “โรค” โรคที่ว่าคือ โรคแห่งความอยุติธรรม โรคของความเหยียดหยามดูหมิ่นชาติพันธุ์ หรือการไม่ให้โอกาสซึ่งกันและกัน ซึ่งนั่นสำคัญไม่น้อยไปกว่าเราจะต้องมีระบบการปกครองแบบนั้นแบบนี้ เพราะไม่ว่าเราจะอยู่ในระบบแบบไหน แต่หัวใจของความยุติธรรมและไม่ดูถูกกันต้องมี ติดตามคลิปสัมภาษณ์ได้จากด้านล่างนี้

