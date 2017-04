SCB ชูแนวคิด “ไลฟ์สไตล์แบงก์กิ้ง” เชื่อมต่อทุกมิติทางการเงินผ่านดิจิทัล ภายในงาน Money Expo กรุงเทพ ครั้งที่ 17

ธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้ารุกไลฟ์สไตล์แบงก์กิ้ง จัดทัพกิจกรรมไลฟ์สไตล์และพนักงานที่พร้อมให้คำแนะนำตามรูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้า เข้าร่วมงาน Money Expo กรุงเทพฯ ครั้งที่ 17ภายใต้ธีม “Life.SCB” ที่นำเอาแนวความคิด “Cashless Society” มาพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ทางการเงินยุคใหม่ เนรมิตพาวิลเลี่ยนขนาด 1,000 ตารางเมตร จำลองชีวิตการใช้จ่ายของคนในอนาคต ทดลองใช้ชีวิตไร้เงินสดผ่าน SCB Money Expo Application ที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับใช้ในงาน Money Expo 2017 โดยเฉพาะ ไว้สำหรับร่วมกิจกรรมในส่วนต่างๆ ภายในงานได้จริง และยกขบวนผลิตภัณฑ์พร้อมโปรโมชั่นโดนใจสำหรับทุกธุรกรรมและบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ มาให้บริการอย่างครบวงจร

นายธนา เธียรอัจฉริยะ รักษาการ Chief Marketing Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ธนาคารฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย โดยเฉพาะการทำธุรกรรมทางการเงิน ที่หันมาใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และออนไลน์เพิ่มมากขึ้น การเข้าร่วมงาน Money Expo กรุงเทพฯ ครั้งที่ 17 ในครั้งนี้ เพื่อตอบรับกับคอนเซ็ปต์ของงาน “Money Expoนวัตกรรมการเงิน 4.0” ธนาคารฯ จึงได้พลิกโฉมการนำเสนอบริการทางการเงินที่ต่างไปจากเดิม โดยชูความเป็นไลฟ์สไตล์ที่เข้าถึงผู้คนทั่วไปได้มากขึ้น และตอบโจทย์การดำเนินชีวิตด้วยวิถีแบบดิจิทัลของคนรุ่นใหม่ โดยธนาคารฯ จะนำเสนอประสบการณ์ทางการเงินและสังคมไร้เงินสดเป็นครั้งแรกในงาน Money Expo ในรูปแบบ “Cashless Society” ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ทันสมัย ที่จะทำให้ทุกการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสะดวกและง่ายยิ่งขึ้น โดยการเปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่ที่ใช้ชื่อว่า “SCB Money Expo Application” แอพพลิเคชั่นที่นำเสนอรูปแบบ Cashless Society จำลองโลกอนาคตไร้เงินสด ที่มาพร้อมเกมส์สะสมคอยน์ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์จริง ร่วมสนุกกับเกมส์ต่างๆ พร้อมแลกของรางวัล SCB Money Expo Chat Board ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกับผู้เข้าร่วมชมภายในงาน SCB Money Expo Online Info อธิบายผังบูธ ตารางกิจกรรม ข้อมูลจำเป็นภายในงาน ให้ผู้ร่วมงานทุกคนไม่จำกัดว่าต้องเป็นลูกค้าไทยพาณิชย์ ได้ดาวน์โหลดและร่วมกิจกรรม นำมาแลกสิ่งของต่าง ๆตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้ที่บูธไทยพาณิชย์ภายในงาน Money Expo 2017”

สำหรับบูธ หรือ SCB Pavilion บนพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร นับเป็นมิติใหม่ของธนาคารฯ ที่นำเอาเทคโนโลยีผสมผสานกับดีไซน์เพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ทางการเงินที่ไร้ขีดจำกัด สะท้อนวิถีชีวิตคนยุคใหม่ ถูกออกแบบตามฟังชั่นของคนยุคใหม่ แบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 Passion Space พื้นที่แห่งการพักผ่อนและมองหาแรงบันดาลใจที่จะได้ทดลองใช้ชีวิตจริงกับสังคมไร้เงินสด โซนที่ 2 Work Space พื้นที่ส่วนของการเจรจาธุรกิจ การขอรับคำปรึกษาทางการเงิน ด้วยบริการทางการเงินที่หลากหลาย พร้อมสินเชื่อและโปรโมชั่นต่าง ๆ มากมาย และโซนที่ 3 Life Space พื้นที่ของการร่วมกิจกรรมสนุกๆ และแลกของรางวัล เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น SCB Money Expo Application ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ก็สามารถสัมผัสประสบการณ์ Cashless Society ได้ภายในงาน

นอกจากนี้ บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ยังได้ร่วมออกบูธในโซน Fintech พื้นที่ขนาด 200 ตารางเมตร ภายใต้แนวคิด (Fin)Tech is NOW! ด้วยวัตถุประสงค์ของการให้ความรู้ในเรื่อง Fintech หรือเทคโนโลยีทางการเงินให้กับประชาชนทั่วไป ผ่านกิจกรรมในรูปแบบดิจิทัลและ Interactive ทั้งเรื่องเทคโนโลยี เช่น Blockchain, Internet of Things และ Machine Learningเป็นต้น เรื่องหน่วยลงทุนองค์กร (Corporate Venture Capital) รวมถึง จัดพื้นที่ให้สตาร์ทอัพทั้ง 10 รายที่อยู่ในโครงการ Digital Ventures Accelerator Batch 0 (DVAb0) อาทิ One Stock Home บริษัทขายวัสดุก่อสร้างออนไลน์, ETRAN ผู้สร้างนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้ารายแรกของไทย และ FlowAccount ผู้ให้บริการ ระบบบัญชีออนไลน์สำหรับธุรกิจ SMEs เป็นต้น ได้มีโอกาสนำเสนอธุรกิจกับผู้ร่วมงานเช่นเดียวกัน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมบูธ SCB เต็มรูปแบบได้ที่งาน Money Expo 2017 ตั้งแต่วันที่ 11 – 14 พฤษภาคมนี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

