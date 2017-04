โซเชียลลาวฮือฮา “ลูกหมี” สาวลาวโชว์พลังเสียงทีวีไทย “I can see your voice” (คลิป)

เมื่อวันที่ 27 เมษายน เวปไซต์ลาวโพสต์ สื่อในสปป.ลาว นำเสนอข่าวกรณีโซเชียลลาวฮือฮาหนึ่งใน 7 ปริศนาในรายการ I can see your voice ช่องเวิร์กพอยท์ คือนักธุรกิจสาวลาวชื่อว่า นางสาวคอนมีไชย พาไชสีสุนน หรือ ลูกหมี อายุ 25 ปี ได้โชว์พลังเสียงในเพลง “เมียเก่า” ซึ่งทำให้ผู้ชมในห้องส่ง รวมถึงแขกรับเชิญ คือ หนูนา หนึ่งธิดา โสภณ ต่างตกตะลึงในเสียงอันไพเราะของลูกหมี

ทั้งนี้ ผู้ใช้เฟซบุ๊กชาวลาวส่วนใหญ่แสดงความเห็นว่าเป็นการแสดงความสามารถที่สร้างชื่อเสียงในประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทย สร้างชื่อเสียงและความชื่นชม ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี

