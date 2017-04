คุรุสภาจับมือซีมีโอ พัฒนากรอบมาตรฐานสมรรถนะครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ในฐานะประธานกรรมการคุรุสภา และประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการ 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (High Officials Meeting on the Development of Regional Competency Framework for Teachers in Southeast Asia)เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า การประชุมครั้งนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเป็นความร่วมมือกันของกระทรวงศึกษาธิการ 11 ประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะปฏิรูปการศึกษาร่วมกัน และได้ร่วมกันกำหนดกรอบมาตรฐานวิชาชีพครูในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะเป็นมาตรฐานที่สามารถนำไปสู่การปฎิบัติได้จริง และสามารถปรับให้เหมาะกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้

นาย สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงครั้งนี้ เพื่อร่วมกันหาแนวทางและจัดทำกรอบมาตรฐานสมรรถนะครูของประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา มาเลเซีย ลาว เวียดนาม พม่า สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และติมอร์ – เลสเต คณะอนุกรรมการคณะทำงานจัดทำ ร่างมาตรฐานอ้างอิงวิชาชีพครูอาเซียน ผู้แทนองค์กรประเทศสมาชิกสภาครูอาเซียน แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เชื่อว่าจะสามารถจัดทำกรอบมาตรฐานฯดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์

