อีซูซุเปิดตัวยิ่งใหญ่!! ใหม่!เจ้าแห่งรถบรรทุก”Isuzu King of Trucks” 6รุ่น ฉลอง60ปี(คลิป)

อีซูซุสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ยิ่งใหญ่! สะเทือนวงการขนส่งเมืองไทย เปิดตัวสุดยอดรถบรรทุกอีซูซุ ใหม่! เจ้าแห่งรถบรรทุก “Isuzu King of Trucks” (NEW! ISUZU KING OF TRUCKS) 6 รุ่น ทั้งตระกูล F และ G พร้อมกัน

ในวาระฉลองครบรอบ 6 ทศวรรษของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นยอดรถบรรทุกที่อยู่คู่วงการขนส่งเมืองไทย และผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดรถบรรทุกขนาด 2 ตันขึ้นไปของอีซูซุ เพื่อก้าวสู่ความเป็นที่หนึ่งร่วมกันของธุรกิจขนส่งยุคใหม่ในเมืองไทย ภายใต้แนวคิด “อีซูซุ…คู่คิดมืออาชีพ”

งานเปิดตัว ใหม่! เจ้าแห่งรถบรรทุก “Isuzu King of Trucks” ที่ยิ่งใหญ่อลังการครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ชาเลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี โดยได้รับเกียรติจากนายประหยัด บุญสูง ประธานกรรมการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด มร. ซูซูมุ โฮโซอิ ประธานกรรมการ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น มร.คาซูชิ โอคาวะ รองประธานบริหาร บริษัท มิตซูบิชิคอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติในวงการขนส่งเมืองไทย และสื่อมวลชนกว่า 1,600 คน ที่ให้ความสนใจต่อการเผยโฉมรถบรรทุกอีซูซุรุ่นใหม่ทั้ง 6 รุ่น ได้แก่ GXZ, FYH, FXZ, FVZ, FVM, และ FTR ซึ่งจะเป็นมาตรฐานใหม่แห่งยานยนต์เพื่อการขนส่งยุคใหม่ที่รวมความเป็นสุดยอดในทุกด้าน ทั้งดีไซน์ ความสะดวกสบาย สมรรถนะ ความแข็งแกร่งทนทาน ความปลอดภัย พร้อมความประหยัดน้ำมันอย่างยอดเยี่ยมตามแบบฉบับอีซูซุที่คนในวงการขนส่งยอมรับ

ก่อนจบท้ายด้วยการแสดงพิเศษของศิลปินมากคุณภาพ หนึ่งเดียวคนนี้ – ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ และ Dancing Queen คริสติน่า อากีล่าร์

กลุ่มตรีเพชร มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวทิ้งท้ายว่า “อีซูซุ คือ ยอดรถบรรทุกที่อยู่คู่วงการขนส่งเมืองไทยมากว่า 6 ทศวรรษ โดยไม่เคยหยุดยั้งที่จะสรรสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้พร้อมตอบสนองการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น จนได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการธุรกิจขนส่ง ทำให้อีซูซุสามารถรักษาความสำเร็จมียอดขายเป็นอันดับ 1 ของไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ที่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลจนถึงปัจจุบัน ใหม่! เจ้าแห่งรถบรรทุก “Isuzu King of Trucks” ที่เปิดตัวในวันนี้ เป็นรถที่อีซูซุมั่นใจว่าจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยได้ดีเยี่ยมยิ่งขึ้น และเชื่อมั่นว่ารถบรรทุกอีซูซุจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้มากขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน”

ความยอดเยี่ยมของ ใหม่! เจ้าแห่งรถบรรทุก “Isuzu King of Trucks” ประกอบด้วย

•ใหม่! ยอดแห่งดีไซน์ ภายนอกออกแบบใหม่ด้วยแนวคิด ISUZU FUTURE FUNCTIONAL FORM ที่รวมดีไซน์ล้ำสมัยและการใช้งานที่สมบูรณ์แบบไว้ด้วยกัน หัวเก๋งออกแบบใหม่ทุกรุ่น ที่สูงขึ้น บึกบึนและสง่างาม พร้อมเป็นสปอยเลอร์ในตัว ช่วยให้ลู่ลม ประหยัดน้ำมัน และยังเสริมความโดดเด่นด้วยกระจังหน้าใหม่ ที่มาพร้อมความพิเศษด้วยโครเมี่ยมในรุ่น GXZ 360, FYH 360 และ FXZ 360 พร้อมสัญลักษณ์ ISUZU ขนาดใหญ่ ติดตั้งบนตำแหน่งที่สูงขึ้น สมกับเป็นเจ้าแห่งรถบรรทุกยุคใหม่

•ใหม่! ยอดแห่งความสะดวกสบาย ห้องโดยสารออกแบบใหม่! ให้ทุกการขนส่งทั้งใกล้และไกลสบายยิ่งขึ้น เพิ่มมุมมองการมองเห็นให้กว้างและชัดเจน สวยทันสมัยด้วยกรอบคอนโซลด้านหน้าสีเข้มแบบทูโทน และคอนโซลกลางจัดวางตำแหน่งใหม่ให้ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ง่าย นั่งสบายด้วยระบบรองรับหัวเก๋งแบบลอยตัว (Full-floating) ในรุ่น GXZ 360, FYH 360 และ FXZ 360 และกึ่งลอยตัว (Semi-floating) ในรุ่น GXZ 345, FXZ 345, FVZ, FVM และ FTR พร้อมใหม่! เบาะนั่งคนขับแบบถุงลม (Air Suspension Driver Seat) ปรับความนุ่มนวลตามน้ำหนักของคนขับเพื่อลดความเมื่อยล้า อีกทั้งยังกว้างขวาง สะดวกสบาย ด้วยแนวคิด ISUZU UNIVERSAL DESIGN ออกแบบให้ทุกฟังก์ชั่นง่ายต่อการใช้งาน รองรับหลากหลายไลฟ์สไตล์การขับขี่ของทุกท่านอย่างลงตัว

•ใหม่! ยอดแห่งสมรรถนะและการประหยัดน้ำมัน ด้วยเอกลักษณ์แห่งเครื่องยนต์ดีเซลทรงพลัง “อีซูซุ ซูเปอร์คอมมอนเรล” ให้กำลังแรงจัด แรงบิดสูงแบบ Flat Torque ให้กำลังต่อเนื่อง เร่งแซงหรือปีนไต่ทางชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยม และยังประหยัดน้ำมันเหนือชั้น ให้ความมั่นใจด้วยการเกาะถนนและทรงตัวที่เป็นเลิศตามแบบฉบับอีซูซุ พร้อมความหลากหลายของเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลังสมบูรณ์แบบ และความแข็งแกร่งทนทานที่ออกแบบมาเพื่องานบรรทุกหนักโดยเฉพาะ สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ทุกประเภท ลุยงานได้เต็มที่ยิ่งกว่า

•ใหม่! ยอดแห่งความแข็งแกร่งทนทาน ด้วยชื่อเสียงด้านความทนทานที่ได้รับการกล่าวขวัญมาตลอด ใหม่! เจ้าแห่งรถบรรทุก “Isuzu King of Trucks” ได้รับการพัฒนาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น รองรับงานบรรทุกหนักได้ดีขึ้นด้วย ใหม่! แชสซีส์แบบเรียบขนาดใหญ่ขึ้น ไร้หัวรีเวท (Rivetless Chassis) ใหม่! ช่วงล่างแบบแหนบและแขนรับแรงบิดรูปตัว V (V-type Torque Rod) ใหม่! เพลาหามแหนบ และเพลาหน้าดีไซน์ใหม่! รับน้ำหนักได้มากถึง 7,500 กก. พร้อมบุกตะลุยในทุกสภาพถนนได้เหนือชั้นกว่าเดิม และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาสูญเปล่าในการซ่อมบำรุง

•ใหม่! ยอดแห่งความปลอดภัย เพราะความปลอดภัยคือหัวใจสำคัญของการขนส่ง นอกเหนือจากระบบความปลอดภัยเหนือชั้นที่ช่วยป้องกันและปกป้องในทุกสถานการณ์แล้ว อีซูซุยังได้พัฒนา ใหม่! ระบบควบคุมการทรงตัวอัจฉริยะ IESC (Isuzu Electronic Stability Control) ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยระบบ IESC จะช่วยควบคุมการทรงตัวของรถในขณะขับขี่โดยอัตโนมัติ พร้อม ใหม่! ระบบเบรกช่วยแบบ ISUZU ENGINE RETARDER ที่จะช่วยลดความเร็วของรถ และระบบเบรกลมล้วน ที่จะช่วยป้องกันและปกป้องผู้ขับขี่และผู้โดยสารแม้เจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

•ใหม่! ยอดแห่งคู่คิดมืออาชีพ อีซูซุไม่เพียงแค่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์การขนส่งอย่างดีที่สุด แต่ยังพร้อมเป็นคู่คิดมืออาชีพกับธุรกิจขนส่ง ด้วยการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าแบบ 360 องศา ตั้งแต่แนะนำผลิตภัณฑ์ บริการหลังการขาย จนถึงการให้ความสนับสนุนในการพัฒนาธุรกิจ โดยอีซูซุได้จัดตั้งหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแบบครบวงจรตลอดอายุการใช้งานให้ผู้ประกอบการ

ใหม่! เจ้าแห่งรถบรรทุก “Isuzu King of Trucks” พร้อมแล้วที่จะตอกย้ำความเป็นอันดับหนึ่งของวงการขนส่งเมืองไทย ภายใต้การสนับสนุนที่ดีเยี่ยมตามแนวคิด “อีซูซุ…คู่คิดมืออาชีพ” เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในธุรกิจขนส่งยุคใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าไปด้วยกัน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.isuzu-tis.com และ Facebook: ISUZU TRUCKS THAILAND OFFICIAL

