ฟังหนุ่มดัง“Take Me Out Thailand”แจงปมมีลูก รับทำร้ายผู้หญิงจริง แต่ไม่ใช่แม่ของลูก(คลิป)

จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ก Rungroj Rjay Prampipat ได้โพสต์ข้อความแฉพฤติกรรมของแขกรับเชิญหนุ่มคนล่าสุดที่มาออกรายการ “Take Me Out Thailand” ซึ่งออกอากาศทางช่อง 3 โดยระบุว่า สิ่งที่เขาพูดผ่านในรายการนั้นเป็นเรื่องที่โกหก ผู้ชายคนนี้มีพฤติพรรมหลอกลวงหลายอย่าง ทั้งรถหรูที่นำไปออกรายการ แท้จริงใช้เงินผู้หญิงไปซื้อ ซ้ำยังใช้กำลังข่มขืนจนท้องและไม่รับผิดชอบ เคยถ่ายคลิปแบล็คเมล์ ทำร้ายผู้หญิงปางตาย รวมถึงแอบอ้างว่าทำงานอยู่ที่แกรมมี่ เคยร่วมงานกับศิลปินดังหลายคน

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ล่าสุดเพจเฟชบุ๊ก Take Me Out Thailand ได้เผยแพร่คลิปหนุ่มอาร์ท โดยระบุว่า ออกมาเสียที! อาร์ท เทคมีเอ้าท์ สารภาพ!! ยอมรับความจริงเหตุเรื่องลูกและแฟนเก่า! #takemeoutthailand

