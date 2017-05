เปิดโลกหลังเลนส์ของผู้กำกับซีรีส์รักวัยรุ่นชื่อดัง แอนดี้-ราชิต กุศลคูณสิริ ผู้บุกเบิกการทำซีรีส์วายที่ครองใจคนมาแล้วทั่วทั้งเอเชีย กับผลงานการกำกับซีรีส์ที่มาแรงที่สุดในขณะนี้ ‘Make It Right รักออกเดิน’

หากย้อนกลับไปในช่วงก่อนหน้านี้ กระแสของชาววายในเมืองไทยอาจยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนัก จนกระทั่งมีการทำซีรีส์วายเกิดขึ้นส่งผลให้เกิดการก่อตัวคลื่นลูกใหญ่ของชาววายพร้อมสร้างปรากฏการณ์การพูดถึงซีรีส์วายในโลกโซเชียลกันอย่างคับคั่ง เพราะตั้งแต่ซีรีส์เรื่อง‘Love Sick’ที่มีตัวเอกของเรื่องเป็นชายรักชายได้ออกอากาศมานั้น เหล่าหนุ่มสาวชาววาย รวมถึงคอซีรีส์ทั้งหลายต่างก็ชื่นชอบในแง่มุมการนำเสนอเรื่องราวความรักของวัยรุ่นที่ไม่ค่อยมีให้เห็นมากนักในเมืองไทย ผ่านฝีมือการกำกับของ แอนดี้-ราชิต กุศลคูณสิริ ที่เรียกได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกการทำซีรีส์วายในเมืองไทยเลยก็ว่าได้ เพราะนอกจากเรื่อง‘Love Sick’ แล้วยังมีเรื่อง ‘Waterboyy the Series’ และ‘Make It Right รักออกเดิน’ซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทั้งในประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชีย ที่ล่าสุดกำลังมีซีซั่น 2 ออกมาเอาใจหนุ่มสาวชาววายให้ได้ชมกัน

ซีรีส์วาย คือ ซีรีส์ที่นำเสนอแง่มุมความรักของกลุ่มคนที่รักเพศเดียวกัน ซึ่งคำว่า ‘วาย’ (Y)นั้น ย่อมาจากคำว่า ‘Yaoi’ (ยาโออิ) ที่หมายถึงชายรักชาย และคำว่า ‘Yuri’ (ยูริ) หมายถึงหญิงรักหญิง ส่วนคำว่าสาววายและหนุ่มวายที่มักได้ยินกันนั้น ก็คือผู้หญิงและผู้ชายที่ชื่นชอบการอ่านนิยายหรือดูซีรีส์ที่ตัวแสดงหลักเป็นกลุ่มคนรักเพศเดียวกันนั่นเอง

แอนดี้-ราชิต กุศลคูณสิริ กล่าวถึงเสน่ห์และความท้าทายของการทำซีรีส์วาย “ซีรีส์วายส่วนใหญ่ที่เราทำจะมาจากนิยาย ซึ่งโดยส่วนตัวเป็นคนชอบอ่านนิยายอยู่แล้ว เพราะชอบที่มันสามารถจินตนาการภาพและมองเห็นเรื่องราวได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ก็เลยเกิดไอเดียที่อยากจะเอามาทำเป็นซีรีส์ ถ่ายทอดเรื่องราวที่เราได้อ่านออกมาเป็นภาพให้คนกลุ่มใหญ่ได้สนุกไปด้วยกัน ผนวกกับเรารู้สึกว่าสมัยนี้มันจะมีกลุ่มหนุ่มวาย สาววาย ที่ชอบการอ่านนิยายของคนที่รักเพศเดียวกันมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเสน่ห์และความท้าทายของการทำซีรีส์ประเภทนี้ อยู่ที่การคัดเลือกนักแสดงที่เราต้องมองหาคนที่เขาจะสามารถมารับบทบาทเป็นตัวละครในนิยายนั้นได้ รวมถึงการเล่าเรื่องที่ต้องไม่บิดเบือนไปจากเนื้อเรื่องเดิมมาก เพราะเราไม่อยากให้ความสนุกที่ได้จากการนิยายมันหายไป”

โดยผลงานล่าสุดของผู้กำกับมากฝีมือ แอนดี้-ราชิต กุศลคูณสิริ นั้นก็คือซีรีส์เรื่อง ‘Make It Right รักออกเดิน’ ซีรีส์ที่สะท้อนแนวคิดด้านการใช้ชีวิตผ่านเรื่องราวความรักของวัยรุ่นชายรักชายในวัยมัธยมปลาย ด้วยวิธีการเล่าเรื่องที่ต้องการสร้างความบันเทิงและความสนุกให้กับคนดูอย่างแท้จริง ด้วยการตีแผ่ความรู้สึกของตัวละครผ่านเหตุการณ์และบทพูดที่จะทำให้คนดูได้ยิ้ม หัวเราะ และร้องไห้ไปพร้อมกัน ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ก็สามารถสร้างกระแสแฟนคลับในโลกออนไลน์ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นยอดติดตามในอินสตาแกรมของเหล่านักแสดงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงฐานแฟนคลับในต่างประเทศที่ทีมนักแสดงได้เดินทางไปพบปะมาแล้วทั้งประเทศจีน,เกาหลี,มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

“โจทย์ของเราเวลาทำซีรีส์คือ ทำยังไงให้มันสนุก เข้าใจง่ายและให้มันเป็นเพื่อนคนดูมากกว่าให้มันมีประเด็นทางสังคม เพราะเรารู้สึกว่าเวลาคนดูละครมันเป็นเวลาที่เขาต้องการจะเสพสิ่งที่มันจรรโลงใจ เราพยายามจะสร้างช่วงเวลาพิเศษเหล่านั้นให้กับเขา แต่ในขณะเดียวกันเราก็สอดแทรกสาระเอาไว้ในนั้นด้วย ให้มันเกิดเป็นบทสนทนากันระหว่างเพื่อน คนในครอบครัว หรือแม้กระทั่งครูกับลูกศิษย์ ให้เขาได้คิดตามว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเขา เขาจะตัดสินใจยังไง” แอนดี้-ราชิต กุศลคูณสิริ กล่าวถึงแนวคิดในการทำซีรีส์เรื่องนี้

ด้วยกระแสการตอบรับอย่างดีจากแฟนคลับหนุ่มวายสาววายในซีซั่นแรกนั้น ทางทีมงานก็ไม่รอช้าที่จะสานต่อเรื่องราวความรักของตัวละคร ด้วยการทำซีรีส์ ‘Make It Right รักออกเดิน’ ซีซั่น 2 นำเสนอเรื่องราวความรักของแต่ละคู่ที่เข้มข้นยิ่งขึ้น ให้เหล่าแฟนซีรีส์ได้ร่วมออกเดินทางไปกับความรักของพวกเขาอีกครั้ง

เรื่องย่อ‘Make It Right รักออกเดิน’ ซีซั่น 2

ธีร์ (บูม-กฤตภัค อุดมพานิช) ตัดสินใจออกปากขอย้ายไปอยู่ที่บ้าน ฟิวส์ (พีค-ภีมพล พาณิชย์ธำรง) สักระยะ เพื่อต้องการพิสูจน์ความรู้สึกที่ฟิวส์มีต่อเขาและความรู้สึกที่เขามีต่อฟิวส์เช่นกัน แต่การตัดสินใจครั้งนี้ กลับมีเรื่องราวมากมายที่เขาต้องแบกรับเพื่อแลกกับการตัดสินใจครั้งนี้ และซีส (ฟิล์ม-ณัฐภัทร สกุลเลิศผาสุข) เพื่อนเก่าของธีร์ที่ปารากฎตัวขึ้น ซึ่งทำให้ฟิวส์เกิดคำถามต่อความสัมพันธ์ระหว่าง ธีร์และซีส จนทำให้รู้สึกว่าหรือเป็นจีน (ต้นสน-บัณยดา อินทาปัจ) ที่ฟิวส์จะมีความรู้สึกดีด้วยอย่างแท้จริง

ในขณะที่ บุ๊ค (เต้ย-สิทธิวัฒน์ อิ่มเอิบปฐม) ก็ได้ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกับ เฟรม (โอม-ภวัต จิตต์สว่างดี) ที่คอนโดของตัวเอง เฟรมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อบุ๊ค ให้บุ๊คได้เห็นว่าเขาจริงจังกับบุ๊คมากแค่ไหน แต่แล้วคลิปการความสัมพันธ์ของ บุ๊คกับ เติ้ล (โจ-กวินพัฒน์ ธนาหิรัญศิลป์) แฟนเก่าของบุ๊ค เกิดหลุดและถูกแชร์สนั่นโซเชียล จนบุ๊คเกิดอาการสติแตก และเฟรมเองก็ใจสลาย เด็กสองคนที่ไม่ประสาจะสามารถประคับประคองความรู้สึกของตัวเองและของกันและกันได้หรือไม่

หยก (อ๊อฟ-สุทิวัส วงษ์สำราญ) ยังคงไม่รามือจากการทำสงครามเย็นกับแม่ของตัวเองที่คอยยัดเหยียดผู้หญิงมาเป็นแฟน จนกระทั่งหยกเองได้เจอกับลูกโม่ (ไนซ์-วิชญ์พล สมคิด) และลูกโม่ได้ตกหลุมรักหยก จึงเข้าทางให้หยกได้ใช้ลูกโม่เป็นเหยื่อรับมือกับแม่ของตน แต่เมื่อลุกโม่ได้เจอกับ แพรว (กุน-กัญญาภัค พงษ์ศักดิ์) คนรักเก่าของตัวเอง ทำให้ลูกโม่เสียใจที่แพรวปิดบังความจริงเรื่องการรับจ้างมาเปลี่ยนหยกให้เป็นผู้ชาย เรื่องราวสามของคนยิ่งอลเวงไปกันใหญ่

ด้านรถถัง (บีม-บุณยกร รัตนอำนวยชัย) ได้กลายเป็นหนุ่มฮอตขึ้นมา และด้วยความหล่อและความฮอตก็ทำให้รถถังเริ่มเปลี่ยนไป ทำให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนๆ และคนรอบข้าง รวมถึงการเรียนเริ่มมีปัญหา พี่นาย (วิน-กิตติพงศ์ ลือกาญจนวนิช)คือคนเดียวที่ยืนอยู่ข้างรถถังในวันที่เขากำลังหลงทาง และนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการออกเดินทางครั้งใหม่ของพวกเขา ที่ต้องรัก ต้องเรียนรู้ เพื่อเติบโต

พบกับเรื่องราวความรักของวัยรุ่นมัธยมปลายในซีรีส์‘Make It Right รักออกเดิน’ ซีซั่น 2 ได้ทุกวันอาทิตย์ ในเวลา 21.00 น. ออกอากาศทางไลน์ ทีวี

