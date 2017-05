ME by TMB มอบโปรโมชั่นพิเศษในงาน รักลูก แฟมิลี่ เฟสติวัล 2017

ME by TMB บัญชีเงินฝากที่ให้คุณทำธุรกรรม ด้วยตนเองเพื่อผลตอบแทนที่สูง ไม่ซ่อนเงื่อนไข เตรียมมอบโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อคุณแม่ที่สนใจออมเงินให้ลู กๆ ที่งาน รักลูก แฟมิลี่ เฟสติวัล 2017 มหกรรมแสดงสินค้า และนวัตกรรมความรู้สำหรับครอบครั ว ที่งานนี้นอกจากจะได้ช็อปสินค้า ให้เจ้าตัวเล็ก คุณแม่ยังได้ออมเงิน พร้อมรับดอกเบี้ยสูงอีกด้วย เพียงเปิดบัญชี ME บัญชีเงินฝากดิจิทัล พร้อมรับดอกเบี้ย 1.70% (ต่อปี) พิเศษรับฟรี แก้ว Bottoms ME Up! มูลค่า 359 บาท ทันที! แค่นำบัตรประชาชนพร้อมสมุดบัญชี ออมทรัพย์ธนาคารใดก็ได้ที่เป็นชื่ อคุณ มาเปิดบัญชีที่บูท ME วันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2560 ณ Hall 5-6 Impact เมืองทองธานี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WWW.MEBYTMB.COM หรือ ME Call Center 02-502-0000 ตลอด 24 ชม.

