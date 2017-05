หล่อเก่งครบสูตร! ‘เจมส์ จิรายุ’ ถูกเลือกเป็นทูตสันถวไมตรี 130 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น

ไม่ได้โด่งดังแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ เจมส์ – จิรายุ ตั้งศรีสุข ยังเป็นที่ชื่นชอบไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย โดยเจมส์ได้เดบิวในฐานะนักแสดงและได้รับความนิยมอย่างสูงภายในชั่วข้ามคืน โดยมีผลงานละคร “KimiDake I Love You” ที่ออนแอร์ทางช่อง BS-TBS และในปีนี้มีผลงานละครเรื่อง “Miracle Tunes” ซึ่งจะออนแอร์ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป รวมถึงยังมีหนังสั้น “Home Away From Home” ที่ถ่ายทำในกรุงโตเกียว ซึ่งจะเข้าฉายในฐานะ Special Film เทศกาลหนังสั้นครั้งใหญ่ในทวีปเอเชีย “Short Shorts Film Festival & Asia 2017”

ไม่ใช่แค่งานแสดงเท่านั้นที่ทำได้ดี แต่เจมส์ยังเป็น นักร้อง มีผลงานเพลง “Loving you Too much” ภายใต้สังกัด Universal Music Japan อีกด้วยนอกจากนั้นยังมี 1st Photo Book ที่วางขายในประเทศญี่ปุ่

ล่าสุด เจมส์ ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก เมื่อได้รับเลือกให้เป็น ทูตสันถวไมตรี130 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น (Goodwill Ambassador for the 130th Anniversary of Japan-Thailand Diplomatic Relations) ซึ่งเจมส์จะเข้าร่วมพิธีการแต่งตั้งในงาน “Thai Festival 2017” ณ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 13 พฤษภาคมนี้

เรียกว่าหล่อและเก่งครบเครื่อง แบบนี้ก้ปรบมือให้ดังๆ เลยจ้า

