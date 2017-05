นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการของไทยในธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) และนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ว่าการสำรองของไทยในADB พร้อมคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 50 (50th Annual Meeting of The Board of Governors Asian Development Bank) ณ นครโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6 -7พฤษภาคม 2560

