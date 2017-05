สมาคมการตลาดฯ จัดหลักสูตร Practical Digital Marketing for SMEs

เผยแพร่

Practical Digital Marketing for SMEs

ขอเชิญ SMEs และนักการตลาด เข้าร่วมสัมมนา Practical Digital Marketing for SMEs คอร์สเดียวที่รวมเอาทุก Platform ดังของโลกดิจิทัลมาสอนให้คุณใช้ เป็นใน 1 วัน พบกับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ตรง ในการใช้งาน Google , Youtube , Facebook และ Line มาสอนเทคนิคและ Case ต่างๆ สำหรับ SMEs ให้สามารถนำไปใช้งานต่อได้ทันที แล้วพบกัน...วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นี้ ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์

What the Course will Cover?

– Google : Utilization of the Google Tools โดย คุณกัมพล ธนาปัญญาวรคุณ, CEO บริษัท ไอท้อปพลัส จำกัด

– Youtube : How to make effective Video Contents for SMEs โดย คุณธนธรณ์ โพดาพล, New Business Manager Google Thailand

– Facebook : Make Brand discoverable with Facebook for SMEs โดย ดร.ปอยหลวง โคนทรงแสน, CEO The Platform Co., Ltd.

– LINE: Line@1 on 1 Marketing tools to Engage Consumers โดย คุณนันทิศา อัครเกษมพร, Assistant Manager Line Thailand

หรือโทรสอบถามได้ที่สมาคมการตลา ดแห่งประเทศไทย Tel : 0-2679-7360-3