ชาวเน็ตงง! เฟซบุ๊กล่มทั่วโลก 20 นาที ยังไม่ทราบสาเหตุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วง 08.30น. ตามเวลาประเทศไทยของวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา เว็บไซต์เฟซบุ๊ก สื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมของโลกได้เกิดใช้การไม่ได้ โดยขึ้นข้อความแจ้งเตือนบนเว็บไซต์ระบุว่า ขออภัย มีบางอย่างผิดพลาด เรากำลังดำเนินการแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ล่าสุดเฟซบุ๊กได้กลับมาให้บริการตามปกติแล้วหลังผ่านไป 20 นาที ขณะที่ยังไม่มีการชี้แจงจากเฟซบุ๊กว่าปัญหาดังกล่าวมีต้นตอมาจากอะไร

ทั้งนี้การใช้การไม่ได้ของเฟซบุ๊กดังกล่าวส่งผลให้ชาวเน็ตต่างหันไปใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าง “ทวิตเตอร์” รายงานปัญหาของเฟซบุ๊กเป็นจำนวนมาก โดยมีรายงานว่าปัญหาดังกล่าเกิดขึ้นทั่วโลกทั้งในทวีปอเมริกา รวมไปถึงเอเชีย โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พบปัญหามากที่สุด

We cross live now to the ops center at Facebook. #facebookdown pic.twitter.com/v9EEKtLGB4

— Wolf Cocklin (@wolfcat) May 9, 2017