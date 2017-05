“คิง เพาเวอร์” จับมือ “บัตรเดอะวิสดอม” ชวนลูกค้าขาช็อปร่วมเปิดตัวนาฬิกาแบรนด์หรู คอลเลคชั่นใหม่ปี 2017

เผยแพร่

คิง เพาเวอร์ (KING POWER) ผู้นำร้านค้าปลอดอากรภาษีระดับโลก ร่วมมือกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จัดงาน “The Indulgence of Elegance” เชิญลูกค้าสมาชิกบัตรเดอะวิสดอม (The Wisdom Card) ร่วมเปิดตัวนาฬิกาแบรนด์ดังระดับโลก คอลเลคชั่นใหม่ปี 2017 ซึ่งถูกออกแบบให้มีความมินิมอล แนวเรียบเท่ แฝงด้วยความคลาสสิก เน้นฟังก์ชั่นการใช้งานเป็นหลัก เพื่อเอาใจสาวกขาช็อปนาฬิกาได้เลือกสรรอย่างจุใจ ณ คิง เพาเวอร์ ศรีวารี

วิทยา สินทราพรรณทร – รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คิง เพาเวอร์ ได้ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย จัดแคมเปญและโปรโมชั่นสุดพิเศษต่างๆ มากมาย กิจกรรมครั้งนี้ก็เฉกเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา ด้วยการจัดงานเปิดตัวนาฬิกาแบรนด์ดังไฮเอนด์ระดับโลก คอลเลคชั่นปี 2017หลากหลายแบรนด์ดัง อาทิ Panerai, Rolex, IWC, Gucci, Bvlgari ฯลฯ เพื่อเอาใจลูกค้าบัตรเดอะวิส ดอม (The Wisdom Card) ได้เลือกช็อปกันอย่างเต็มอิ่ม นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมสุดเอ็กคลูซีฟที่ คิง เพาเวอร์ จัดไว้เพื่อลูกค้าพรีเมียมของธนาคารกสิกรไทยโดยเฉพาะ”

บุนชาน กุลวทัญญู – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า การร่วมกันจัดกิจกรรมกับ คิง เพาเวอร์ ในคร้ังนี้ ถือเป็นกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟ ให้กับลูกค้าเดอะวิสดอม ธนาคารกสิกรไทย ที่ชื่นชอบการสะสมนาฬิกาและสำหรับการลงทุน เพราะนาฬิกาเป็นมากกว่าเครื่องบอกเวลา ทั้งกลไกการทำงาน ดีไซน์ รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ ล้วนเป็นสิ่งสำคัญและเป็นเครื่องประดับที่บ่งบอกถึงรสนิยมและบุคลิกของผู้สวมใส่ กิจกรรมคร้ังนี้จึงเป็นความพิเศษให้ลูกค้าเดอะวิสดอมได้เลือกสรรแบรนด์นาฬิการะดับโลกที่เป็นนวัตกรรมล่าสุดประจำปี 2017 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการร่วมมือกับคิง เพาเวอร์ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและมอบโปรโมชั่นที่ครอบคลุมสิทธิประโยชน์สูงสุดให้ลูกค้าเดอะวิสดอมโดยเฉพาะ

ภายในงานลูกค้านักช็อปบัตรเดอะวิสดอม ธนาคารกสิกรไทยได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อนาฬิกาหลากหลายแบรนด์ดังที่ คิง เพาเวอร์ จัดไว้เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกชมอย่างตระการตา พร้อมได้รับฟังบทเพลงอันไพเราะ จาก กีตาร์ – เพลงประพันธ์ กิ่งทอง นักร้องหนุ่มเสียงดีจากเวทีเดอะว๊อยซ์ ที่มาเติมเต็มบรรยากาศให้มีความสนุกสนานยิ่งขึ้น โดยงานนี้มีลูกค้านักช็อปที่มาร่วมงานมากมาย อาทิ บุนชาน กุลวทัญญู, ประสงค์-เยาวลักษณ์ ตั้งสีฟ้า, จรวยพร อุดมศิลป์, ธัญธิตา จิรอติชัย, นริศรา ธนารักษ์โชค,วรนันทร์ ทองสุข และอีกมากมาย ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้