เอเซอร์เปิดตัวโน้ตบุ๊กคิตตี้ ขายในไทยแค่ 300 เครื่อง

เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) เปิดตัวโน้ตบุ๊กใหม่ล่าสุด ด้วยดีไซน์สีชมพูมุ้งมิ้งของ Acer Hello Kitty Limited Edition บอดี้สีขาวตัดขอบชมพูเข้ม ประดับลายคิตตี้และโลโก้ Hello Kitty สีโกลด์บริเวณฝาหลัง ป้องกันรอยนิ้วมือด้วยระบบนาโนอิมพรินติ้ง หวานใสด้วยแป้นคีย์บอร์ดสีชมพูสกรีนตัวอักษรสีขาว เข้าคู่กับทัชแพดสกรีนรูป Hello Kitty ที่ดึงดูดความสนใจได้ตั้งแต่แรกเห็น

นอกจากจะคิวท์แล้วยังบิลด์-อินมาดีเยี่ยม เซตระบบบูทวินโดวส์ในธีม Hello Kitty รองรับระบบปฏิบัติการ Window 10 Home พร้อมขับเคลื่อนพลังด้วยระบบประมวลผล Intel CoreTM Core i5 7th Generation (2.5GHz up to 3.1GHz, 3MB L3 Cache) พร้อมระบบอินเทลกราฟิกที่สมบูรณ์แบบ นำเสนอภาพคมชัดบนหน้าจอขนาด 13.3 นิ้ว Full HD (1920 x 1080 pixel) แบบ IPS เติมเต็มอรรถรสการรับฟังด้วยระบบเสียง Dolby Audio ผ่านลำโพงคู่บริเวณฐานเครื่อง และพอร์ต Lan, USB 3.0, USB. type-C, USB 2.0 2port, HDMI, Card Reader, ช่องใส่หูฟังในตัว เต็มแม็กซ์กับความจุ 4GB ฮาร์ดดิสก์ 1TB ภายใต้โน้ตบุ๊กดีไซน์บางเบา 1.5 กก.

Acer Hello Kitty Limited Edition วางจำหน่ายในไทยทั่วประเทศแล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมนี้ เพียง 300 เครื่องเท่านั้น พร้อมการรับประกันค่าแรง และค่าอะไหล่ 2 ปี และ International Traveling Warranty 1 ปี