บินมะกันเอาอีก! ผู้โดยสารไม่พอใจปะทะพนักงานเหตุนักบินสไตรก์ สัปดาห์เดียวยกเลิกไป300เที่ยว (มีคลิป)

ซีเอ็นเอ็นรายงานว่า เกิดความปั่นป่วนและมีเสียงหวีดร้องโวยวายดังไปทั่วสนามบินนานาชาติฟอร์ตลอเดอร์เดล-ฮอลลีวู้ด ในเมืองฟอร์ตลอเดอร์เดล รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐ จากการที่ผู้โดยสารปะทะกับเจ้าหน้าที่ของสายการบินสปิริตแอร์ไลน์สและตำรวจ

มีเที่ยวบินของสายการบินสปิริตแอร์ไลน์สราว 300 เที่ยวบินที่ถูกยกเลิกไปในรอบ 7 วันที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้โดยสารหลายพันคนโกรธมาก โดยทางสายการบินระบุว่านักบินรวมหัวกันอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์การยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากนี้ และทางสายการบินกำลังยื่นฟ้องร้องนักบินเหล่านี้ต่อศาลของรัฐบาลกลาง

ผู้โดยสารจากทั่วประเทศต้องเผชิญกับการล่าช้าของเที่ยวบินหรือการยกเลิกเที่ยวบินที่ทำให้เวลาเดินทางล่าช้าไปหลายวัน จนผู้โดยสารบางส่วนหมดความอดทนในวันดังกล่าวนี้ ทำให้เคาน์เตอร์ขายตั๋วที่สนามบินนานาชาติฟอร์ตลอเดอร์เดล-ฮอลลีวู้ด เกิดเหตุการณ์อลหม่านขึ้น และเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจบราวเวิร์ดต้องเข้ามาระงับเหตุปะทะกันระหว่างผู้โดยสารกับเจ้าหน้าที่สายการบิน

ข่าวระบุว่า ผู้โดยสารกลุ่มหนึ่งวิ่งลงจากเครื่องบินหลังจากเที่ยวบินถูกยกเลิกและไปที่หน้าเคาน์เตอร์ขายตั๋วที่มีผู้โดยสารเข้าแถวรออยู่หลายสิบคน

คลิปวิดีโอที่เผยแพร่ผ่านทวิตเตอร์แสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจปะทะกับผู้โดยสารที่บางส่วนถูกดึงออกมาจากฝูงชน ขณะที่บางรายถูกเหวี่ยงลงกับพื้นและถูกจับใส่กุญแจมือ

เจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่า มีการควบคุมตัวผู้โดยสารไว้ส่วนหนึ่ง แต่ไม่ได้ระบุว่ามีการแจ้งข้อหาหรือไม่

Just witnessed police brutality at Fort Lauderdale airport @SpiritAirlines trying to get back to NYC…i'm tired its 2017 pic.twitter.com/3UHGUqCuwm

— Brionka Halbert (@brionkahalbert) May 9, 2017