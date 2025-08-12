RAPID กลยุทธ์ใหม่ กนอ.

ปัจจุบันโลกธุรกิจหมุนไปอย่างรวดเร็ว การปรับตัวจึงเป็นหัวใจสำคัญของการอยู่รอดและการเติบโต
ล่าสุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ภายใต้การนำของ ‘สุเมธ ตั้งประเสริฐ’ ผู้ว่าการฯ ได้ประกาศจุดยืนครั้งสำคัญขอสลัดภาพจำเดิมๆ จาก ‘ผู้คุมกฎ’ และ ‘เจ้าของที่ดิน’ สู่การเป็น ‘แพลตฟอร์มแห่งโอกาส’ ที่จะพาอุตสาหกรรมไทยทะยานไปข้างหน้าด้วยแนวคิดที่สดใหม่และยั่งยืน
ผู้ว่าสุเมธระบุ โลกกำลังเผชิญแรงกดดันรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้า การเมืองระหว่างประเทศ คลื่นดิจิทัล และ AI ที่ซัดเข้ามาไม่หยุดหย่อน การทำธุรกิจแบบเดิมๆ อาจไม่เพียงพออีกต่อไป
กนอ.จึงต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเองให้เป็นเหมือน ‘สะพาน’ หรือ ‘ตัวกลาง’ ที่สร้าง Ecosystem แห่งความร่วมมือ ช่วยให้นักลงทุนและผู้ประกอบการเข้าถึงทรัพยากร องค์ความรู้ และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ได้อย่างสะดวกและเป็นธรรม
ผู้ว่าสุเมธชูกลยุทธ์ ‘RAPID’ หัวใจของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวที่จะนำพา กนอ.และภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่เป้าหมาย ประกอบด้วย
-R : Regulatory Flexibility (ปลดล็อกกฎเกณฑ์) ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก สร้างระบบ One Stop Digital ให้จบครบในที่เดียว ภายใน 100 วัน เพื่อความเร็วและคล่องตัวสูงสุด
-A : Advance Infrastructure (ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน) นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาอัพเกรดระบบสาธารณูปโภคให้เป็น ‘มาตรฐานโลก’ ทั้งปลอดภัย ทันสมัย และช่วยลดต้นทุน
-P : Productivity Through Innovation (สร้างผลิตภาพด้วยนวัตกรรม) ผนึกกำลังกับทุกภาคส่วน สร้างสรรค์ธุรกิจกระแสใหม่และ ‘อุตสาหกรรมแห่งอนาคต’ ให้เกิดขึ้นจริงในนิคมฯ
-I : Integrate Digital Transformation (เปลี่ยนสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ) นำ AI และ Big Data มาใช้ในการบริหารจัดการและการบริการทุกระดับ เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำและรวดเร็ว
-D : Driven Growth and Sustainability (เติบโตบนความยั่งยืน) ยกระดับนิคมฯสู่ ‘เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ’ ให้ได้ 70% ภายในปี 2571 และชูมาตรฐาน ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล) ให้เป็นจุดขายที่แข็งแกร่งในระดับสากล
ผู้ว่าสุเมธเชื่อมั่นว่า วิสัยทัศน์ RAPID คือคำตอบของ กนอ.ต่อโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง เป็นการประกาศความพร้อมที่จะไม่เพียงแค่ ‘ตั้งรับ’ แต่จะ ‘รุกไปข้างหน้า’
เพื่อสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมของประเทศไทยอย่างแท้จริง
ปิยะวรรณ ผลเจริญ