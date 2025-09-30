ใช้พลังงานปี’68-69

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดข้อมูล
สถานการณ์พลังงาน 6 เดือนแรกของปี 2568 และคาดการณ์ความต้องการใช้พลังงานของประเทศ ปี 2568
โดย วัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการ สนพ. ชี้ว่าสถานการณ์พลังงาน 6 เดือนแรกของปี 2568 มีการใช้พลังงานขั้นต้นลดลง 2.5% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นการลดลงของการใช้ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ ในขณะที่การใช้น้ำมัน ลิกไนต์ และไฟฟ้าพลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า มีการใช้เพิ่มขึ้น
การใช้น้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น 1.6% จากการใช้น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล น้ำมันเตา และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ยกเว้น น้ำมันดีเซล ขณะที่การใช้น้ำมันเครื่องบินเพิ่มขึ้น 10.9% สอดคล้องกับสถิติจำนวนผู้เยี่ยมเยือนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในส่วนของการใช้ไฟฟ้าลดลง 5.5% โดยมาจากการใช้ไฟฟ้าในส่วนอุตสาหกรรม ครัวเรือน ธุรกิจ
นอกจากนี้ สนพ.ยังได้คาดการณ์ความต้องการใช้พลังงานของประเทศปี 2568 โดย สนพ.คาดว่าจะลดลง 1.6% เมื่อเทียบกับปี 2567 จากการลดลงของการใช้ก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน/ลิกไนต์ ขณะที่การใช้น้ำมันและไฟฟ้าพลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้าคาดว่าจะเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัวลง
สำหรับการใช้น้ำมันคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการใช้น้ำมันเกือบทุกประเภท ยกเว้นการใช้น้ำมันดีเซลที่ลดลงจากความต้องการใช้ในภาคขนส่งที่คาดว่าจะลดลง ในส่วนของการใช้ก๊าซธรรมชาติคาดว่าจะลดลงจากทั้งการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การใช้ในภาคอุตสาหกรรม และการใช้ในรถยนต์ (NGV)
ในส่วนของการใช้ไฟฟ้าคาดว่าจะลดลง 4.6% จากอุณหภูมิที่ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับปีก่อน ปริมาณฝนที่มากเนื่องจากปรากฏการณ์ลานีญา ประกอบกับฐานการใช้ไฟฟ้าที่สูงของปีก่อนที่มีสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงต้น
ถือเป็นการพยากรณ์ที่ตกผลึกจากภาพรวมการใช้พลังงานตลอดปีนี้
ส่วนปี 2569 เศรษฐกิจจะกลับมาขยายตัวจากการเมืองเปลี่ยนขั้ว จนทำให้ความต้องการใช้พลังงานกลับมาเติบโตหรือไม่ รอติดตาม!!
ปิยะวรรณ ผลเจริญ