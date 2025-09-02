บทบาทแห่งผู้นำทันตกรรมไทย ‘คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ’ จากห้องเรียนสู่สังคม

ภายใต้การเป็นสถาบันแพทย์ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการผลิตทันตแพทย์ป้อนสู่สังคม แต่เป็นหนึ่งในเสาหลักที่ขับเคลื่อนระบบทันตสาธารณสุขของประเทศ โดยมีรากฐานที่แข็งแกร่งจากความเป็นเลิศทางวิชาการ งานวิจัยที่ก้าวล้ำ และการบริการวิชาการที่เข้าถึงสังคมวงกว้าง ดังที่ “ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์” คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สะท้อนภาพให้เห็นอย่างชัดเจนในบทสัมภาษณ์นี้
ภารกิจ 3 ด้าน “ผลิต วิจัย บริการเพื่อสังคม”
ศ.ทพ.ดร.พรชัย ชี้ให้เห็นถึงภารกิจหลักของคณะฯ ซึ่งครอบคลุม 3 มิติที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ
“คณะฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตทันตแพทย์บัณฑิตออกไปรับใช้สังคม เป็นเรื่องที่ 1 ส่วนเรื่องที่ 2 คืองานวิจัย เพราะประเทศชาติต้องการงานวิจัย เรื่องที่ 3 เป็นงานบริการวิชาการ เราบริการวิชาการทั้งในแง่ของทันตแพทย์ ให้ความรู้ การศึกษาต่อเนื่อง แล้วก็ให้การรักษา”
ไม่เพียงเท่านั้น คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ยังมีบทบาทสำคัญในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้ดียิ่งขึ้นผ่านการดำเนินงานด้านบริการวิชาการต่างๆ ถือเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ที่ส่งผลดีต่อวงการทันตกรรมของประเทศในภาพรวม
สร้าง “บัณฑิตแห่งอนาคต” ด้วยหลักสูตรที่แตกต่าง
จุดแข็งที่ทำให้บัณฑิตทันตแพทย์จากรั้วจามจุรีแตกต่างจากที่อื่นคือ “คุณภาพ” และ “ทางเลือก” ศ.ทพ.ดร.พรชัย เผยว่า “เราได้เด็กเก่งมากๆ มา เพราะฉะนั้นเด็กเก่งกลุ่มนี้จึงมีทางเลือก คณะฯ จึงริเริ่มหลักสูตรแบบ Pioneer ที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้แบบสหสาขาวิชา เช่น หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตควบคู่กับปริญญาโทด้านการวิจัย, การบริหารสาธารณสุข, วิศวกรรมศาสตร์ หรือแม้แต่บัญชี ซึ่งเป็นการสร้างบัณฑิตที่มีองค์ความรู้หลากหลาย พร้อมที่จะเป็นผู้นำและนักนวัตกรรมในอนาคต”
ชูงานวิจัยระดับโลก ปรับตัวรับยุค AI
ความโดดเด่นของคณะฯ อีกประการคือ งานวิจัยขั้นสูงที่เทียบเท่ากับนานาชาติ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปาก หรือการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการวินิจฉัยโรคฟันผ่านภาพรังสี โดยในอนาคตอาจจะพัฒนาให้มีการใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพฟัน แล้วให้ AI วิเคราะห์เบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจสุขภาพฟันเบื้องต้นด้วยตัวเองได้อย่างสะดวกสบาย
ขณะเดียวกัน งานวิจัยเหล่านี้ไม่ได้เพียงสร้างนวัตกรรม แต่ยังส่งผลให้คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มีอันดับโลกอย่างน่าภาคภูมิใจ โดยอยู่ในอันดับที่ 1 ของประเทศไทย อันดับที่ 14 ของเอเชีย และอันดับที่ 59 ของโลก ในการจัดอันดับของ QS Rankings ซึ่งถือเป็นผลงานที่สะท้อนถึงศักยภาพระดับสากลอย่างแท้จริง
แม้แต่ยุคนี้ที่เทคโนโลยีทันตกรรมก้าวไปอย่างรวดเร็ว ที่นี่ก็พร้อมปรับตัวและบูรณาการเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ ทั้งการใช้เครื่อง Simulation สำหรับการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาปีแรกๆ ไปจนถึงการใช้ เครื่องสแกนเนอร์ดิจิทัลในงานคลินิก ช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา นอกจากนี้ยังสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเป็น AI University โดยมุ่งมั่นที่จะเป็น “AI Dental School” แห่งแรกของไทย
คลินิกเคลื่อนที่เพื่อชุมชน “จากบ้านปากเกร็ดสู่เรือนจำ”
คณะฯ ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในห้องเรียน แต่ยังมุ่งมั่นให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง โดย ศ.ทพ.ดร.พรชัย ยกตัวอย่างโครงการที่ทำมาอย่างยาวนาน เช่น การดูแลผู้ป่วยที่บ้านปากเกร็ดมายาวนานกว่า 30 ปี การออกหน่วยดูแลโรงเรียนสอนคนตาบอด รวมถึงการเข้าร่วมในโครงการราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ฯ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดบริการทางการแพทย์และทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไปและผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายต่างๆ
คลินิกเคลื่อนที่เพื่อชุมชนยังสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจิตอาสาของนิสิตและบุคลากรทุกคน ส่วนหนึ่งมาจากการที่คณะฯ ปลูกฝังจิตสำนึกและจริยธรรมให้กับนิสิต ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้การเรียนการสอน โดยยังมีกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ที่ทำอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่ายอาสาพัฒนาชนบท และการออกหน่วยในชุมชนห่างไกล เป็นการสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่นิสิตได้ตระหนักถึงบทบาทของทันตแพทย์ในฐานะ “ผู้ดูแลสุขภาวะองค์รวม” ของประชาชน ไม่ใช่แค่เพียงการรักษาโรคในช่องปากเท่านั้น
ชี้ปัญหาการกระจุกตัวทันตบุคลากร
แม้ประเทศไทยจะมีความก้าวหน้าในวงการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง แต่คณบดีทันตแพทย์ จุฬาฯ ยอมรับว่า ปัญหาหลักของทันตกรรมไทยคือการกระจายตัวของทันตบุคลากรที่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในภาคเอกชน
“ถ้ารัฐสามารถสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีเก้าอี้ทำฟันมากขึ้น ก็จะช่วยให้ทันตแพทย์สามารถให้บริการประชาชนได้ทั่วถึงมากขึ้น และถ้านโยบายของกระทรวงสาธารณสุขสามารถผลักดันให้เกิดโรงพยาบาลทันตกรรมต้นแบบ ก็จะยิ่งช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
สู่ความร่วมมือระดับสากลและสังคม
ศ.ทพ.ดร.พรชัย เผยถึงแผนในอนาคตที่จะขยายบทบาทคณะทันตแพทย์ จุฬาฯ สู่ระดับสากล จากจุดเด่นที่มีความเป็นนานาชาติค่อนข้างสูง เน้นการสร้างเครือข่าย และทำงานวิจัยร่วมกันกับสถาบันต่างๆ ทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และยกระดับมาตรฐานการศึกษา “เราเป็นพี่ใหญ่ของเอเชีย สำหรับอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเชื่อว่ามีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาทันตกรรมในภูมิภาค”
ในตอนท้าย ศ.ทพ.ดร.พรชัย ฝากถึงประชาชนให้หันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพช่องปากด้วยการป้องกันเป็นอันดับแรก ต้องแปรงฟันให้ถูกวิธีอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ใช้ไหมขัดฟัน และลดการบริโภคน้ำตาล ส่วนกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ เช่น คนที่กินของหวานบ่อยๆ ผู้ป่วยสูงอายุรวมถึงผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวจนทำให้มีภาวะน้ำลายแห้ง ควรปรึกษาทันตแพทย์เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ความเข้มข้นสูง ช่วยควบคุมภาวะอัตราเสี่ยงของการเกิดฟันผุได้ได้ง่ายขึ้น
“พร้อมกันนี้ก็ขอเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่จัดร่วมกับมติชน อย่างเช่นงาน “Thailand Healthcare” ซึ่งเป็นงานแฟร์สุขภาพอันดับ 1 ของประเทศ จัดอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยคณะฯ ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อให้ประชาชนได้รับองค์ความรู้และบริการด้านทันตสุขภาพอย่างทั่วถึง”