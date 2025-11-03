อยากเข้าจุฬาฯ ห้ามพลาด! เปิดทุกทริค เพิ่มโอกาสติดทั้ง 3 รอบ

ในทุกๆ ปี การเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ของ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ได้รับความสนใจจากนักเรียนทั่วประเทศ เนื่องจากจุฬาฯ ถือเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ คุณภาพการเรียนการสอน และความภาคภูมิใจของผู้เรียน การได้ก้าวเข้าสู่รั้วจามจุรีจึงไม่เพียงเป็นความฝันของนักเรียนจำนวนมาก แต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญของครอบครัวและสังคม ที่เชื่อมั่นว่าจุฬาฯ จะเป็นพื้นที่หล่อหลอมคนรุ่นใหม่ให้เติบโตอย่างมีศักยภาพและจิตสำนึกเพื่อสังคม ท่ามกลางบริบทโลกการศึกษาที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยจึงเดินหน้าปรับระบบการคัดเลือกนิสิตภายใต้ TCAS69 เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย โดยคงไว้ซึ่งความโปร่งใสและมาตรฐานอันเป็นเอกลักษณ์ของจุฬาฯ
ผศ.ทพ.ดร.ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโครงสร้างและระบบสนับสนุนวิชาการ นวัตกรรมการเรียนรู้ การประกันคุณภาพหลักสูตร และมาตรฐานวิชาชีพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 2569 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดย ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาฯ มีนโยบายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ภายใต้หลักคิด “จุฬาฯ เติบโตท่วมท้น มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ซึ่งจะครอบคลุมทั้งการรับนิสิตเข้าศึกษาตามระบบปกติและยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนได้ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา เพื่อการเตรียมตัวเป็นนิสิตจุฬาฯ ในอนาคต ฉะนั้น การปรับรูปแบบการรับสมัครในปีนี้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการให้การคัดเลือกนิสิตเป็นระบบเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) พร้อมลดความซ้ำซ้อนในการสมัครหลายช่องทาง เพื่อให้ผู้สมัครมีโอกาสวางแผนอนาคตการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“การรับนิสิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2569 นโยบายของมหาวิทยาลัยมีความชัดเจน ในเรื่องความตรงไปตรงมา ความโปร่งใส เพื่อเปิดโอกาสให้กับทุกคน สำหรับในปีนี้มีการปรับเกณฑ์ต่างๆ ให้ชัดเจน โดยกระบวนการทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้ และการเปิดโอกาสให้เกิดความหลากหลายในแต่ละรอบการรับ ไม่ว่าจะเป็นเด็กไทยหรือเด็กต่างชาติ” ผศ.ทพ.ดร.ศุภชัย กล่าว
- เด็ก’69 อยากเข้าจุฬาฯ ต้องรู้อะไรบ้าง ?
สัดส่วนการรับนิสิตของจุฬาฯ มีความแตกต่างจากภาพใหญ่ของประเทศในระบบ TCAS ที่มีการเปิดรับในรอบที่ 1 และ 2 ด้วยสัดส่วนที่มากกว่ารอบที่ 3 แต่ทางจุฬาฯ เรามีระบบวิเคราะห์ข้อมูลนิสิตแต่ละคณะ จึงมีการปรับสัดส่วนให้เหมาะสม อย่างคณะทันตแพทยศาสตร์ พบว่านักเรียนที่มีศักยภาพสูงมากอยู่ในรอบที่ 1 และ 2 เมื่อเทียบกับรอบที่ 3 แต่ขณะที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ พบว่านักเรียนในรอบที่ 3 มีศักยภาพสูงที่สุด จึงเป็นที่มาของสัดส่วนการเปิดรับนิสิตจุฬาฯ ในแต่ละปีที่จะไม่เท่ากันในแต่ละรอบ แต่ละคณะ พร้อมทั้งการกำหนดคุณสมบัติในแต่ละรอบต่างกันด้วย ทั้งด้านวิชาการ ด้านประสบการณ์ ด้านศักยภาพในการเรียน ด้านความสามารถพิเศษ ฉะนั้นนักเรียนที่จะสมัครเข้าศึกษาในจุฬาฯ ของแต่ละรอบ ต้องทำการบ้านในเรื่องนี้ด้วย
ในแง่ของการเปิดโอกาสให้กับประชาชนทุกคน ที่มีความต้องการเข้าเรียนในรั้วของจุฬาฯ ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต “Life Long Leaning” โดยเน้นหลักสูตรกลุ่มวิชาของแต่ละคณะ ผ่านรูปแบบการเรียนออนไลน์ ผสมผสานกับรูปแบบออนไซต์ที่จุฬาฯ โดยผู้เรียนสามารถเก็บผลการเรียนเอาไว้เพื่อยื่นประกอบการสมัครเป็นนิสิตจุฬาฯ ในรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และหากได้เข้าศึกษาที่จุฬาฯ ก็สามารถนำคะแนนดังกล่าวนั้นมาเทียบโอนผลการเรียนในชั้นปีที่ 1 ได้อีกด้วย ทำให้ลดระยะการเรียนช่วงต้นไปได้
สำหรับปีการศึกษา 2569 จุฬาฯ จะรับนิสิตระดับปริญญาตรีในหลักสูตรปกติรวม 6,467 คน แบ่งเป็น รอบที่ 1 จำนวน 2,033 คน รอบที่ 2 จำนวน 735 คน และรอบที่ 3 จำนวน 3,699 คน ส่วนหลักสูตรนานาชาติรับรวม 1,883 คน ในรอบ Early Admission, Admission และ International Admission (สำหรับผู้ที่ไม่ถือสัญชาติไทย)
- ทำความเข้าใจกับ ‘3 รอบคัดเลือก’ เข้าจุฬาฯ
ในส่วนของระบบการคัดเลือก รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มุ่งเน้นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน แต่ใช้การพิจารณาจากผลงานที่สะท้อนถึงศักยภาพตามโจทย์ที่แต่ละคณะกำหนด ซึ่งถือว่าเป็นรอบที่มีอัตราการแข่งขันต่ำ แต่ก็จะต้องมีการยกระดับทักษะการเรียนรู้ของนิสิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิชาการ ยกตัวอย่าง “คณะทันตแพทยศาสตร์” ที่เมื่อเข้ามาเรียนในระบบปกติแล้ว เมื่อศึกษาถึงชั้นปีที่ 2 นิสิตจะต้องเริ่มทำงานวิจัย ด้วยเป้าหมายในการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศต่อไป ดังนั้นการรับรอบที่ 1 จะเน้นประสบการณ์ในการทำงานจริงที่ผ่านมา เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ฯลฯ
ขณะที่รอบที่ 2 โควตา (Quota) จากพื้นที่ต่าง ๆ หรือในโครงการเครือข่าย หรือโครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ โดยใช้ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ผลคะแนนทดสอบทางวิชาการ ที่ ทปอ. จัดสอบ และ ผลคะแนนวิชาเฉพาะ ซึ่งทางจุฬาฯ สอบเพิ่มเติม สำหรับโครงการโควตาพื้นที่ เช่น มีโครงการ “จุฬาฯ ชนบท” เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักเรียนในพื้นที่ชนบทโดยมอบทุนการศึกษาจำนวนมากให้กับนักเรียนที่มีฐานะครอบครัวยากจน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ นอกจากนั้น ยังมีโควตาอื่น ๆ เช่น ผู้มีความสามารถทางด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านภาษา และด้านอื่น ๆ อีกหลายโครงการ
ส่วนรอบที่ 3 แอดมิชชั่น (Admission) ถือเป็นรอบใหญ่ที่สุดสำหรับนักเรียนทั่วไป โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX 6 ภาคการศึกษา และคะแนนสอบ TGAT, TPAT, A-Level ตามเกณฑ์ของแต่ละคณะ โดยในรอบที่ 3 เป็นการวัดทักษะความสามารถด้านวิชาการโดยตรง ซึ่งต้องบอกว่ารอบนี้เหมาะกับนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการมากกว่าด้านกิจกรรม
อย่างไรก็ตาม จุฬาฯ ขอเน้นย้ำในเรื่องของการรับนิสิตแต่ละรอบว่ามีความเหมาะสม มีคุณสมบัติที่ต่างกันออกไป เราจึงไม่สามารถนำข้อมูลทั้ง 3 รอบมาเปรียบเทียบกัน เพราะทุกคนล้วนมีความสามารถและศักยภาพต่างกัน โดยนัยของการจัดรอบการคัดเลือก ก็เพื่อให้นักเรียนสามารถโฟกัสในสิ่งที่เหมาะกับตนเองได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลให้คะแนนในรอบนั้น ๆ เด่นชัดขึ้นมา และสอดคล้องกับการเข้าไปเรียนจริง
“ไม่อยากให้เปรียบเทียบนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละรอบ เพราะจุฬาฯ เราไม่เคยเทียบศักยภาพของนิสิตที่เข้ามาในแต่ละรอบ ดังนั้นถ้าน้อง ๆ นักเรียนมีความสามารถ มีความชอบ และเหมาะสมกับรอบไหน ก็ให้สมัครเข้ามาในรอบนั้น” ผศ.ทพ.ดร.ศุภชัย กล่าวย้ำ
- ทริค ‘ยื่นพอร์ต’ รอบแรกให้เข้าตากรรมการ
ผศ.ทพ.ดร.ศุภชัย กล่าวว่า ในรอบคัดเลือกแฟ้มสะสมผลงาน จะคล้ายคลึงกันในหลายมหาวิทยาลัย แต่ก็จะมีความเฉพาะเจาะจงต่างกันออกไปเล็กน้อย ซึ่งตนมองว่าการทำพอร์ตโฟลิโอที่ดี ควรมาจากความชอบและความถนัดของผู้เรียน ที่ผ่านมาเราพบว่ามีนักเรียนหลายคนเลือกที่จะไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามเพื่อนๆ ซึ่งบางครั้งไม่ได้เป็นสิ่งที่ตัวเองชอบ หรือถนัด แต่ไปเพราะต้องการไปเข้าร่วมเพื่อเอามาใส่ในพอร์ตโฟลิโอ นี่จึงเป็นหนึ่งสิ่งที่ทำให้หลายคนพลาดโอกาสในการพัฒนาตัวเองในด้านที่เหมาะสมจริง ๆ
นอกจากนี้ยังรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ ต้องยอมรับว่านักเรียนบางคนไปเข้าร่วมหลายกิจกรรม แต่เมื่อมาดูวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ในการตอบแทนสังคมอาจจะสู้ไม่ได้กับอีกคนที่ไปเพียงไม่กี่กิจกรรมแต่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้มากกว่า ส่วนในเรื่องความสวยงามของพอร์ตโฟลิโอ จุฬาฯ เราไม่มีเกณฑ์การพิจารณาในเรื่องนี้ เพราะเราต้องการโฟกัสที่เนื้อหาด้านในมากกว่า ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นมาตรฐานใหม่ที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้กับนักเรียนทุกคน
ทั้งนี้ เมื่อนักเรียนผ่านขั้นตอนการพิจารณาในส่วนของแฟ้มสะสมผลงาน ตามเกณฑ์ที่แต่ละคณะกำหนดแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อประเมินคะแนนอีกครั้ง จุดนี้เป็นอีกหนึ่งของการคัดกรองผลงานจากแฟ้มสะสมผลงานที่ได้ยื่นมา ในกรณีที่มีการจ้างทำแฟ้มสะสมผลงาน หรือร้ายแรงไปกว่านั้นคือ “การปลอมผลงานในแฟ้ม” เมื่อเข้ามาสู่รอบสัมภาษณ์ จะเห็นได้ชัดว่าผู้สมัครจะไม่มีความเข้าใจ หรือไม่สามารถอธิบายถึงสิ่งที่อยู่ในแฟ้มสะสมผลงานของตนเองได้
- สมัครเข้าเรียนที่จุฬาฯ ต้อง ‘เตรียมเงิน’ เท่าไหร่
ค่าธรรมเนียมการสมัคร จุฬาฯ ยังคงอัตราเดิมเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้สมัคร รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ชำระ 200 บาทต่อคน กรณีโครงการกีฬา สามารถเลือกได้ 2 อันดับ ถ้าต้องการเลือกอันดับที่ 2 เพิ่ม 50 บาท และ รอบที่ 2 โควตา ชำระค่าธรรมเนียมเลือกโครงการ 100 บาท ค่าประมวลผล 100 บาท และกรณีมีการสอบวิชาเฉพาะเพิ่มเติม คิดค่าธรรมเนียมตามรายวิชาและค่าสถานที่สอบคาบละ 150 บาท
ผศ.ทพ.ดร.ศุภชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การคัดเลือกผ่านแฟ้มสะสมผลงานถือเป็นแนวทางที่ช่วยเปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพในหลากหลายด้าน ไม่จำกัดเพียงคะแนนสอบเท่านั้น เรามองว่าการรับผ่านแฟ้มสะสมผลงานสะท้อนความเป็นตัวตนของนักเรียน เป็นโอกาสให้ผู้มีความสามารถพิเศษได้เข้าศึกษาในสาขาที่ตนถนัด ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
“สิ่งที่อยากฝากให้กับนักเรียนที่มีความตั้งใจสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เรื่องแรก คือ การเข้ามหาวิทยาลัย ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต เป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่ง แต่สิ่งสำคัญคือความตั้งใจของเรา ที่จะต้องมีความเหมาะสม ไม่ใช่ตั้งใจแบบไม่ลืมหูลืมตา ชีวิตนี้คือ TCAS แต่หลังจากนั้นก็ไม่รู้อะไรต่อ ฉะนั้น ชีวิตยังมีอีกหลายมุมมอง เรายังต้องมีเพื่อน มีครอบครัว ยังต้องพัฒนาอีกหลายมุมมอง เรายังต้องมีชีวิตต่อไปในสังคม เพียงแต่เราต้องโฟกัสว่าชอบอะไรแล้วไปให้ถูกทาง เพื่อเพิ่มโอกาสให้มากกว่าคนที่ไม่รู้ตัวเอง
“เรื่องต่อไปคือ ความมุ่งมั่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อย่าจับปลาหลายมือ อย่าทำตัวเป็นเป็ด และการเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยก็จะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากกว่าการเรียนเพื่อรับใบปริญญา และเรื่องสุดท้าย หากเรายังหาตัวเองไม่ได้ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิด แต่เราก็จะต้องมีวิธีการทำให้เราตอบคำถามได้ แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือ การไม่ยึดติดกับสถาบัน อยากให้มองที่ตัวเราเองมากกว่าสิ่งอื่นใด สถาบันเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งที่เราจะใช้เป็นโอกาสต่อยอดชีวิตในอนาคต” ผศ.ทพ.ดร.ศุภชัย กล่าว
ทั้งนี้ ผู้สมัครควรศึกษารายละเอียดของแต่ละคณะ สาขาวิชาในแต่ละรอบให้อย่างละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะข้อกำหนดในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ เช่น GPAX, TGAT, TPAT และ A-Level ที่แตกต่างกัน รวมถึงข้อกำหนดเฉพาะต่าง ๆ เพื่อเตรียมตัวให้ตรงตามเกณฑ์ก่อนยื่นสมัคร
ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ admission.chula.ac.th หรือโทร. 0-2218-0209, 0-2218-0210, 0-2218-0241, 0-2218-0235
การเปิดรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2569 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สะท้อนถึงการขับเคลื่อนสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ ทั้งในด้านระบบคัดเลือกที่โปร่งใส มีมาตรฐาน และการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนจากทุกภูมิภาคได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม ภายใต้นโยบาย “จุฬาฯ เติบโตท่วมท้น มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง” จุฬาฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพนิสิต และสร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมขับเคลื่อนสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต