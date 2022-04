เชื้อชาติ “ไทยแท้” ไม่มีจริง ดีเอ็นเอโบราณยืนยันคนทั้งโลกล้วนลูกผสม

…. เจ๊งยับประวัติศาสตร์ไทยของ “ทางการ” กรณีอ้างว่ามีกลุ่มชนเชื้อชาติไทยแท้สายเลือดบริสุทธิ์อยู่ในไทยและดินแดนภาคพื้นทวีป แต่จากการศึกษาจีโนมโดยเฉพาะของดีเอ็นเอโบราณพบว่าเชื้อชาติไม่มีและสายเลือดบริสุทธิ์ไม่เคยมีจริง ส่วนคนปัจจุบันทั้งโลกเป็นลูกผสมของบรรพชนในอดีต ซึ่งบรรพชนในอดีตก็เป็นลูกผสมมาก่อนเช่นเดียวกัน

เดวิด ไรซ์ นักพันธุศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจีโนมของโลก โต้แย้งหักล้างความเชื่อทั้งหมดของลัทธิชาตินิยมอยู่ในหนังสือสะท้านโลกชื่อ Who We Are and How We Got Here ดีเอ็นเอปฏิวัติ แปลเป็นภาษาไทย โดย ก้อง พาหุรักษ์ (อายุ 40 ปริญญาตรีเกียรตินิยมจากคณะโบราณดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาโทจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ) พิมพ์จำหน่ายโดยสำนักพิมพ์มติชน ขายเล่มละ 380 บาท

“การแบ่งมนุษย์ออกเป็นเชื้อชาติจึงไม่มีคุณค่าทางสังคม และเป็นตัวบ่อนทำลายความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน” เดวิด ไรซ์ ตอกย้ำความเลวร้ายของการแบ่งแยกมนุษย์เป็นเชื้อชาติทั้งๆ ไม่มีอยู่จริงแต่ยึดถือกันมานาน กระทั่งเพิ่งพิสูจน์ว่าผิดไปแล้วเมื่อไม่กี่ปี่ที่ผ่านมานี้เอง”

“ดีเอ็นเอจากโครงกระดูกมนุษย์โบราณไม่สามารถบอกเรื่องเชื้อชาติ แต่บอกได้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ซึ่งต้องมีตัวอย่างจำนวนหนึ่งในการเปรียบเทียบ” สุรพล นาถะพินธุ (อดีตคณบดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญวิชาก่อนประวัติศาสตร์ของไทยและอุษาคเนย์) บอกกับมติชน แล้วชี้แจงอีกว่า “สมมติว่าเจอโครงกระดูก 10 โครงที่แหล่ง ก.บนที่สูง แล้วตรวจดีเอ็นเอ อาจสามารถบอกว่าโครงกะดูก 10 โครงนี้มีความสัมพันธ์กันไหม และเกิดมีการขุดค้นในแหล่ง ข.ใกล้ชายฝั่งทะเล เจอโครงกระดูกแล้วไปตรวจดีเอ็นเอ ปรากฏว่าโครงกระดูกจากแหล่ง ข มีความสัมพันธ์กับแหล่ง ก. นั่นหมายถึงอาจจะมีการเคลื่อนย้ายไปมา”

กรณีประวัติศาสตร์ไทยของ “ทางการ” ที่โฆษณาชวนเชื่อว่ามีกลุ่มชนเชื้อชาติไทยแท้สายเลือดบริสุทธิ์ถูกรุกรานต้องถอยร่นจากตอนใต้ของจีนไปสร้างกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของไทย ดังนั้นเมื่อจีโนมโดยเฉพาะในดีเอ็นเอโบราณยืนยันว่าคนทั้งโลกล้วนเป็นลูกผสมก็เท่ากับยืนยันว่าคนไทยเป็นลูกผสมหลากหลายชาติพันธุ์หรือที่ภาษาชาวบ้านว่า “ร้อยพ่อพันแม่” คนไทยไม่ใช่เชื้อชาติไทยแท้สายเลือดบริสุทธิ์และสุโขทัยก็ไม่ใช่ราชธานีแห่งแรกของไทย

เดวิด ไรซ์ เปิดโปงอีกว่าพวกนาซีเคยโฆษณาชวนเชื่อว่าพวกตนสืบสายเลือดบริสุทธิ์จากชาวอารยันที่พูดภาษาฮินโด-ยูโรเปียน และตั้งรกรากอยู่ในเยอรมนีมาช้านานแล้ว จึงกีดกันชาติพันธุ์อื่นที่ไม่เป็นอารยัน โดยเฉพาะพวกยิวถูกกำจัดจนเกิดโศกนาฏกรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งเป็นที่รู้และสะเทือนใจทั่วโลก แต่แล้วองค์ความรู้เกี่ยวกับจีโนมทำให้การศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีพบว่าแท้จริงแล้วพวกนาซีมีบรรพชนอยู่นอกเยอรมัน และที่สำคัญคือเป็นกลุ่มชนอพยพจากทุ่งหญ้าสเตปป์ในรัสเซียเข้าไปอยู่เยอรมันสมัยหลัง ซึ่งตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับข้อความโฆษณาชวนเชื่อของพวกนาซี

“ยังมีคตินิยมฮินดูทวาที่บอกว่าวัฒนธรรมอินเดียไม่เคยได้รับอิทธิพลสำคัญจากผู้อพยพจากนอกเอเชียใต้ ก็ถูกล้มล้างด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าสายเลือดประมาณครึ่งหนึ่งของคนอินเดียในปัจจุบัน ได้รับมาจากการอพยพครั้งใหญ่หลายระลอกจากอิหร่านและทุ่งหญ้า สเตปป์ในยูเรเซียภายใน 5,000 ปีที่ผ่านมา” เดวิด ไรซ์ บอกต่อไปอีกยังมีแนวคิดว่าชาวทุตซีในรวันดาและบุรุนดีมีสายเลือดชาวนาจากยูเรเซียตะวันตก ในขณะที่ชาวฮูตูไม่มี จนกลายเป็นหนึ่งในข้ออ้างของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเรื่องเหลวไหลสิ้นดี”

“ประชากรเกือบทุกกลุ่มในปัจจุบันเป็นผลพวงจากการผสมครั้งแล้วครั้งเล่าที่เกิดขึ้นมาหลายพันหลายหมื่นปีก่อน การผสมข้ามกลุ่มเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ และไม่มีใครที่เป็นหรือสามารถอ้างได้ว่าเป็นสายเลือดบริสุทธิ์” เดวิด ไรซ์ สรุปย้ำไว้ในหนังสือดีเอ็นเอปฏิวัติ