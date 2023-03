บทนำ : ปลอมข้าวไทย

เป็นข่าวที่ส่งสัญญาณเตือนถึงปัญหาการค้าขายระหว่างประเทศ นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผยถึงการแก้ไขปัญหาหลังจีนพบโรงงานข้าวในจีนปลอมข้าวหอมมะลิไทย โดยใช้ข้าวจีนมาใส่สารปรุงแต่งให้มีกลิ่นหอมเหมือนกับข้าวหอมมะลิไทย กรมได้ประสานทูตพาณิชย์ในจีนทั้ง 7 แห่ง ให้เพิ่มความเข้มข้นในการลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายข้าวหอมมะลิไทยในห้าง ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้า และตรวจสอบดูว่าข้าวหอมมะลิไทยที่จำหน่ายเป็นข้าวหอมมะลิไทยถูกต้องหรือไม่ มีการแอบอ้างชื่อไทยหรือไม่ มีการละเมิดเครื่องหมายการค้าข้าวหอมมะลิไทยหรือไม่ และหากพบข้าวที่น่าสงสัยก็ให้ประสานทางการของจีนเพื่อดำเนินการตรวจสอบทันที

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเผยว่า จะร่วมมือกับทูตพาณิชย์ประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้าข้าวหอมมะลิไทยของผู้ส่งออกข้าวไทยว่ามีแบรนด์อะไรบ้าง และประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย เพื่อให้ผู้ซื้อได้รับรู้และสามารถเลือกซื้อข้าวหอมมะลิไทยได้ถูกต้อง ส่วนผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิไทยไปบรรจุถุง หรือใช้ยี่ห้อตัวเอง ก็จะประสานให้สมัครขอใช้ตรารับรอง โดยกรมพร้อมที่จะเดินทางไปตรวจสอบให้

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศระบุว่า บริษัทจีนที่ปลอมข้าวไทย ได้แก่ 1.บริษัท Anhui Huainan Shouxian Yongliang Rice Industry ใช้ชื่อแบรนด์ ราชาไทย (Tai Zhi Wang) 2.บริษัท Anhui Xiangwang Cereals, Oils and Food Technology Co., Ltd. 3.บริษัท Huainan Chufeng Industry and Trade Co., Ltd. ใช้ชื่อแบรนด์ Tai Guo Xiang Mi, Tai Xiang Mi หรือข้าวหอมมะลิไทย ใช้สารเติมแต่งกลิ่นเช่นเดียวกัน โดยมีบริษัทขายสารปรุงแต่ง ได้แก่ บริษัท Shanghai Rofeeflavor Fragrant Co., Ltd. และบริษัท Shanghai Fengmi Industrial Co., Ltd. อยู่ในเซี่ยงไฮ้ ขายสารปรุงแต่งให้กับโรงงานผลิตข้าว และยังลักลอบผลิตสารปรุงแต่งกลิ่นหลายสิบชนิดโดยไม่มีใบอนุญาตด้วย เช่น กลิ่นข้าวหอม และกลิ่นข้าวหอมมะลิไทย

เป็นเรื่องดีที่กระทรวงพาณิชย์ติดตามหาข้อเท็จจริงจนทราบรายละเอียด จากนี้ไปรัฐบาลไทยและกระทรวงพาณิชย์ต้องใช้กลไกต่างๆ สอบสวนต่อไปว่ามีการปลอมข้าวไทยที่ประเทศไหนอีกหรือไม่ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันทางการค้า ที่นับวันยิ่งรุนแรง และมีการใช้วิธีการผิดกฎหมายมากขึ้นเรื่่อยๆ ซึ่งผู้เสียหายคือเกษตรกรไทยและรัฐบาล รวมถึงประชาชนคนไทยด้วย