สถานีคิดเลขที่12 : ทุบสถิติ : โดย สุวพงศ์ จั่นฝังเพ็ชร

แอบเป็น ติ่ง หลานลิซ่า (ฮา) ลลิษา มโนบาล แห่งวง BLACKPINK เกิร์ลกรุ๊ป เค-ป๊อป ระดับแถวหน้ามาห้วงเวลาหนึ่ง

จึงไม่แปลกใจว่าทำไมเพลงใหม่ How you like that ของพวกเธอ

ทำยอดวิวเอ็มวีในยูทูบทะยานแตะ 100 ล้านวิว ในเวลาแค่ 32 ชั่วโมง

ทุบสถิติเป็นมิวสิกวิดีโอที่ใช้เวลาน้อยที่สุดในโลก

นี่มิใช่ความฟลุค

หากแต่ผ่านการวางแผน “สร้าง-ปั้น-โปรโมต” อย่างมืออาชีพ ในธุรกิจเค-ป๊อป

และที่สำคัญ 4 สาวแห่งวง BLACKPINK ผ่านการเคี่ยวกรำ ทั้งการร้อง การเต้น การสร้างภาพพจน์ มาอย่าง “หนักหน่วง”

How you like that ถูกกำหนดให้เป็นวลี “ฮุค” ที่จะติดปาก สาวก เค-ป๊อปไปทั่วโลกและก็ประสบความสำเร็จ วัดจากความแรงของเพลงดังกล่าว

แน่นอน ไม่ได้แค่อาศัยโชค หากแต่เป็นการทำงานอย่างมืออาชีพ อย่างที่ว่า

จึงทำให้เกิดการทุบสถิติโลก อย่างที่เห็นกัน

ความเป็น “มืออาชีพ” จึงเป็นสิ่งสำคัญนัก ไม่ว่าจะเป็นวงการไหน

รวมถึง แวดวง “การเมือง” ด้วย

การจะลอนซ์ หรือเปิดตัวใคร จำเป็นจะต้องผ่านการ “สร้าง-ปั้น-โปรโมต” มาอย่างรัดกุม

โดยเฉพาะตำแหน่งสำคัญอย่าง ทีมเศรษฐกิจ ที่จะชี้เป็นชี้ตายอนาคตของประเทศ

คงต้องผ่านการกลั่นกรองมาเป็นอย่างดีว่า ประชาชนยอมรับหรือไม่

ภาวะ “ปากลั่น” หรือการเตรียมการที่ไม่ดีพอ มีสิทธิที่จะเผชิญการไม่ยอมรับ และเกิดกระแสลบ

ดังกรณีการเปิดตัว ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ของนายอนุชา นาคาศัย เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ ว่า จะเป็นทีมเศรษฐกิจของพรรคพลังประชารัฐนั้น

แม้โปรไฟล์ของเธอ จะไม่มีอะไรเสียหาย

แต่กระนั้น ต้องยอมรับว่า บทบาทโฆษกรัฐบาล ที่ ศ.นฤมลทำมาร่วมปี 1 มีคำถามว่า ได้ฉายแววสกาวสุกใส ดังดวงตาโตๆ หรือไม่

โดยเฉพาะการนำนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไปอธิบายและให้ความหวังกับชาวบ้านนั้น

ดูเหมือนศาสตราจารย์ทางด้านเศรษฐกิจ จะไม่ได้ทำให้โฆษกรัฐบาลเป็นที่ประทับใจของประชาชนเอาเสียเลย

จึงเป็นสิ่งที่ไม่เหนือความคาดหมาย ที่เมื่อเปิดชื่อ ศ.นฤมล ออกไปว่าจะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ปฏิกิริยาในเชิงลบ แบบ How you like that? จึงกระหึ่ม

และยิ่งเมื่อต้องไปเปรียบเทียบกับ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และทีม 4 กุมาร ที่เป็น “เป้าหมาย” บีบให้ไปของกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่แล้ว

แทนที่จะทำให้นายสมคิดและทีม 4 กุมาร ซวดเซ

กลับกลายเป็น “ปักหลัก” มั่นคงขึ้นมาอีก

และแถมตอนนี้ ได้ทีขี่แพะไล่ “ศาสตราจารย์” อย่างหนัก

ทั้งผลโพลที่อ้างว่า พลังเงียบส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 66.3 รู้สึกสงสาร เห็นใจ หดหู่ใจต่อการเมืองไทย เมื่อเห็นสี่รัฐมนตรีถูกกระทำโดยผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลและคนในพรรคพลังประชารัฐ

ทั้งติ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เรียกร้องให้ปกป้อง “คนดีและไม่อยากให้เปลี่ยนม้ากลางศึก”

ทำให้ตอนนี้นายสมคิดและทีม 4 กุมาร เริ่มมีความหวังว่าจะไปได้ต่อ

หลังจากที่เจอรุกจนแทบตกกระดานอยู่แล้ว

ซึ่งตรงนี้ ฝ่ายหนุน พล.อ.ประวิตร ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค เพื่อหวังเป็นกระดานหก ให้มีการปรับคณะรัฐมนตรี คงโทษใครไม่ได้

นอกจากโทษตัวเอง ที่ไม่รัดกุมพอ

ภาพพจน์ มัวๆ อยู่แล้ว พอเปิดตัวศิลปิน เอ้ย โฆษกสาวรัฐบาลจะขึ้นมาเป็นทีมเศรษฐกิจ

เท่านั้นเองก็เรียบร้อย

How you like that? ของแบล็กพิงก์ ก็กระหึ่ม

ทำให้การเปิดตัว ศาสตราจารย์ดอกเตอร์นฤมล ทุบสถิติ นักการเมืองหญิง ถูกยี้ ไวที่สุดคนหนึ่ง!