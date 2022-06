เริ่มแล้ว! ‘ชัชชาติ’ สะบัดแปรงขนาบศิลปินดังกลาง ‘ดนตรีในสวน’ คนกรุง ปรบมือเกรียว

เริ่มแล้ว! ‘ชัชชาติ’ สะบัดแปรงขนาบศิลปินดังกลาง ‘ดนตรีในสวน’ คนกรุงปรบมือเกรียว (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่สวนวชิรเบญจทัศ หรือสวนรถไฟ มีการจัดงาน ‘ดนตรีในสวน เพื่อความสุขและความหวัง’ โดยมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศเวลาราว 16.30 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. เดินทางมาถึง โดยกึ่งเดินกึ่งวิ่งเข้าร่วมงาน ประชาชนปรบมือต้อนรับ

นายชัชชาติสอบถามว่า สนุกไหม ? ผู้ร่วมกิจกรรมที่นั่งพักผ่อนบนสนามหญ้าตอบว่า สนุก จากนั้นนายชัชชาติเดินเข้าสวมกอด รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ผู้อำนวยการไทยซิมโฟนีออร์เคสตรา และประธานมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข จากนั้นเข้าสวมกอด ดร.สุชาติ วงษ์ทอง ศิลปินระดับนานาชาติ

ดร.สุชาติได้ชวนให้นายชัชชาติร่วมวาดภาพร่วมกับตน ซึ่งเริ่มต้นใช้สีฟ้าเขียนลงบนผืนผ้าสีขาว ตามด้วยสีเขียว นายชัชชาตินำแปรงเดียวกันวาดด้วยสีเขียวต่อจาก ดร.สุชาติ โดยสอบถามว่า ‘อย่างนี้ได้ไหม’ ดร.สุชาติตอบว่า ‘ได้เลยครับ’

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในกิจกรรมดังกล่าวจะมีการจากวงดนตรี 4 วง ได้แก่ Kasetsart Wind Symphony, Thailand Brass Quintet, Bangkok Woodwinds Quintet และ Thailand Symphony Brass Quintet โดยมีไฮไลต์เป็น ดร.สุชาติ วงษ์ทอง ศิลปินระดับนานาชาติ คอยเสกเสียงให้เป็นเส้นวาดรูปข้างวงดนตรีระหว่างบรรเลง

วง Kasetsart Wind Symphony ควบคุมวงโดย อาจารย์สุรพล ธัญญวิบูลย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายการเพลง อาทิ Pot-Pan Fantasia, Stand by Me, Top of the World, Tijuana Way, สบาย-สบาย วอนลมฝากรัก เจงกีสข่าน สุขกันเถอะเรา เป็นต้น

วง Thai Symphony Brass Quintet รายการเพลง อาทิ Rondeau – Jean Joseph Mouret, Trumpet Vouluntary – Jeremiah Clarke, Canon – Johann Pachelbel ลาวคำหอม ลาวจ้อย ลาวดวงเดือน La paloma – Sebastián Iradier บัวขาว ฉันจะฝันถึงเธอ ผู้ชนะสิบทิศ เป็นต้น

วง Bangkok Woodwind Quintet จากกรุงเทพมหานคร รายการเพลง อาทิ Star and Stripes forever เธอที่รัก ชูวั๊บ-ชูวั๊บ ขอพบในฝัน เหมยฮัว เธอหนอเธอ รางวัลแด่คนช่างฝัน, Primier Amour, Tian Mi Mi, Military March, Radezki March เป็นต้น

วง Thailand Brass Quintet รายการเพลง อาทิ Prince of Denmark’s March, Three Pieces by Ludwig Maurer, Londonderry Air, American Patrol/ Arr. By Arthur Frackenpohl, Frere Jacques/ Arr. By John Lveson, 2nd movs. From Horn Concerto no. 3 Mozart, El Capitan by Sousa, Canzona per Sonare no. 4 Gabrieli, The Easy Winners, Maria/ Tonight from west Side Story เป็นต้น

ทั้งนี้ ดร.สุชาติ วงษ์ทอง เป็นศิลปินนานาชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย ทำงานศิลปะอยู่ในเมืองไทย มีผลงานเป็นที่ยอมรับกระทั่งได้รับรางวัลจากนานาชาติ ความพิเศษของ คือ การวาดเสียงดนตรี ฟังดนตรีแล้ววาดออกมาเป็นภาพ ถ่ายทอดเสียงให้เป็นภาพ โดยมีโอกาสได้ถวายการสอนวาดภาพให้แก่เจ้านายชั้นสูงของประเทศภูฏานด้วย

ชมคลิป

