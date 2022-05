กกต.แจ้งเตือนชาวต่างชาติ ระวัง ห้ามจำหน่าย จ่ายแจกสุรา ช่วงเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งขอประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติทราบว่า ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายกเมืองพัทยา สมาชิกเมืองพัทยา ซึ่งตามกฎหมาย ห้ามจำหน่ายจ่ายแจกสุรา ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง ไปจนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง

(Bangkok Metropolitan Administration Election 22 May 2022 8 a.m. – 5 p.m. at the polling station that your name is listed. Liquor cannot be purchased, sold or distributed from 6 p.m. on Saturday until 6 p.m. on Sunday in Bangkok and Pattaya due to elections.)