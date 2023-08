เริ่มแล้ว! สัปดาห์หนังสือ ‘อุบลฯ’ ครั้งที่ 12 ขนทัพคาราวานหนังสือ กว่า 120 สำนักพร้อมเสิร์ฟ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 สิงหาคม ที่สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์หนังสือ และการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 12 ภายใต้ชื่องาน “อ่านเฮ็ดหยัง” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-20 สิงหาคม เวลา 09.00-21.00 น.

ภายในงานพบกับ คาราวานหนังสือดัง ราคาสุดประหยัดกว่า 120 สำนักพิมพ์ ตลอด 9 วัน พบกับกิจกรรมไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม Run Lan Learn: แล่นเฮียนฮู้ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2566 วิ่งของพี่หนังสือนี้เพื่อน้อง วิ่งการกุศลครั้งที่ 2 เพื่อนำรายได้จากการสมัครไม่หักค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนในการซื้อหนังสือ สื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลนจำนวน 50 แห่ง

รวมทั้งจัดหาหนังสือสนับสนุนธนาคารหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี แห่งแรกของประเทศ พร้อมวิ่งไปกับ ครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี อดีตนักวิ่งทีมชาติผู้ได้ชื่อว่าเป็นยอดนักวิ่งมาราธอน ที่จะมาร่วมวิ่งไปพร้อมๆกัน ที่แรกที่เดียวในอุบลกับ

International book sale เทศกาลหนังสือนานาชาติแห่งแรกในอีสานใต้ รวบรวมหนังสือจากสำนักพิมพ์ทั่วโลกให้ได้เลือกซื้อเลือกชมในราคาลดพิเศษถึง 50-95% กิจกรรมเวที ความรู้ ความบันเทิงพบกับดารานักเขียนมากมายพร้อมพระนักเทศน์ชื่อดัง ตลอดงาน

เริ่มจาก

วันที่ 12 ส.ค พบกับ ครูดิน:การให้ความรู้การวิ่งระดับ Beginner advanced ติวเข้มกับ อ.ทีวีจูเนียร์ อ.ขลุ่ย

วันที่ 13 ส.ค พบกับคุณตุ้ม หนุ่มเมืองจันทร์ :โลกนี้ไม่มีใครที่ไร้ค่า กัมบัตเตะ ติวเข้ม เคมี – ชีวะ พิชิต “TPAT” และ “A-LEVEL” ติวเข้มเคมีกับ อาจารย์ ไมธ์ และวิชาชีวะ โดยครูพี่นนท์ การบรรยาย ผจญภัยไปกับวิทยาศาสตร์

วันที่ 15 ส.ค การบรรยายธรรมเรื่องศักยภาพของสตรีในเวทีของพุทธศาสนา “10 หญิงเก่งยุคพุทธกาลโดยพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)

วันที่ 19 ส.ค พบกับโค้ชพี่หนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์ในการสร้างแรงบันดาลใจในการวางแผนด้านการเงิน เอาใจคนรักหมากับ dogtopia : อ่านใจโฮ่งรู้ใจเรา ค้นพบพรสวรรค์ปั้นเงินล้านด้วยลายนิ้วมือกับครูหงส์

ขณะที่ วันที่ 20 สิงหาคม นับว่ามีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น คุณแม่ที่เตรียมตัวมีลูก จะได้ฟังบรรยายกับ เด็กอุบลเกิดอย่างมีประสิทธิภาพ Tiktok สร้างรายได้ กับDr.Oppa และหมอกิม ที่จะมาช่วยให้คุณสร้างรายได้จากการเล่นTiktok

กิจกรรมการประกวดคอสเพลย์ ชิงเงินรางวัลกว่า 25,000 บาท การประกวดสุดยอดนักสร้างคอนเทนต์กับซีเอ็ด ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท กิจกรรมเสริมความรู้ การแข่งขันทักษะวิชาการ, การสอบวัดระดับความรู้โดยบัณฑิตแนว ในวันที่ 20 ส.ค ,

เตรียมตัวให้พร้อมซักซ้อมให้ดีกับการร่วมแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว Brain Balancing ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนแรกในวันที่ 19 ส.ค นี้

กิจกรรมนิทรรศการ หลากหลายกิจกรรม ที่ชั้น 3 ประกอบด้วย กิจกรรมตะลุยไปกับดินแดนไดโนเสาร์ที่จะได้สัมผัสกับไดโนตัวใหญ่บิ๊กบึ้ม ขนขบวนมาในงานพร้อมการเช็คอินรับของรางวัลมากมาย และอุทยานธรณีอุบลราชธานี จะนำเสนอความรู้เรื่องราวการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ เช่น ไดโนเสาร์อิกัวโนดอน ไดโนเสาร์ยุคสุดท้ายที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ที่โคกผาส้วม อำเภอศรีเมืองใหม่

สำหรับโซนกิจกรรมสำหรับเด็ก ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม English Daino Zone จาก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี กิจกรรมเล่นเปลี่ยนโลกเพื่อพัฒนาEF จาก สสส กิจกรรม Dion Fun สนุกไปกับ3ฐานกิจกรรมจากแปลนฟอร์คิดส์ ที่จะให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกัน

โซนกิจกรรมเพื่อสุขภาพ พบการดูแลสุขภาพไปกับ รพ.มะเร็งชีวามิตรา ที่จะมาให้คำปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งฟรี บริการนวดเพื่อสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ และศูนย์อนามัยเขต10 การให้คำปรึกษาปัญหาน้ำนมของคุณแม่หลังคลอด และการพัฒนา IQสำหรับเด็ก

โซนกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ กับ นิทรรศการแหล่งเรียนรู้อาชีพกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้ อุบลราชธานี กิจกรรม DIY จากชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี การจัดแสดงงานเทียนจากวัดไชยมงคลและกิจกรรมการแกะสลักเทียน โรตารี่ศรีอุบลกับกิจกรรม “ฝ่ามือลิขิตชีวิต”หมอดูลายมือที่แม่นมากเพื่อระดมทุนทำโครงการปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่าน วัดไชยมงคลกับนิทรรศการเทียนพรรษา กิจกรรม DIY จากชมรมรักป่าไม้ อาหารเพื่อสุขภาพที่กินสบายใจช็อป โซนกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี แนะนำ จุดเช็คอินอุบลราชธานีแหล่งท่องเที่ยว unseenของจังหวัด รวมทั้งการบอกแหล่งที่พัก คาเฟ่ ร้านอาหาร พบกับเพจท่องเที่ยวอุบล และการ Talk กับผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวที่จะมาแนะนำภายในงาน

ด้าน นางสุนีย์ ตริยางกูรศรี กล่าวว่าในนาม เจ้าของสุนีย์ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานและเป็นกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี เป็นงานหนึ่งที่ทางสุนีย์ทาวเวอร์ให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง เพราะการจัดงานนี้เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่ ให้คนทุกช่วงอายุได้มาเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย ซึ่งประโยชน์ก็จะเกิดกับทุกๆคน ,ในงานมีกิจกรรมหลากหลายที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย, ทั้งกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ผู้มาชมงานจะได้รับความรู้ , ความสนุกสนาน, และเพลิดเพลิน, เด็กๆ มีที่เล่นเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อ พัฒนาสมอง, สนุกกับการทำกิจกรรมตามบูธ ,นิทรรศการที่หน่วยงานร่วมกันจัดขึ้น, การตอบปัญหาทางวิชาการ

ทุกคนสามารถเลือกซื้อหนังสือที่สมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย พร้อมสำนักพิมพ์ต่างๆ นำมาแสดงและจำหน่าย ถึง 120 สำนักพิมพ์ รวมไม่ต่ำกว่า 200 บูธ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม D I Y , ผู้ที่สนใจเลือกทำได้ตามความสนใจยังมีอีกมากมายที่ไม่อาจกล่าวได้ครบถ้วน งานนี้จัดต่อเนื่องและประสบความสำเร็จมาแล้ว11 ครั้งเพราะความร่วมมือร่วมใจของ หน่วยงาน, องค์กรภาครัฐ, ภาคเอกชน, กลุ่มชมรม และบุคคล ในส่วนของตึกสุนีย์ทาวเวอร์ดิฉันและบริษัทในเครือก้าวหน้ามีความยินดี ให้เกิดขึ้นทุกๆปี

ในแต่ละปี ได้สนับสนุนเรื่องต่างๆ เช่นให้ใช้สถานที่ดำเนินการโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ระดมบุคลากรของบริษัท ทุ่มเทการทำงานบริการ อำนวยความสะดวกคณะวิทยากร ดารา นักเขียน และกรรมการแต่ละฝ่าย รวมทั้ง มอบทุนในการจัดแข่งขันทักษะวิชาการ มอบทุนให้กับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียน ค่าเดินทางของวิทยากรและรางวัลเด็กเข้าร่วมแข่งขัน มอบทุนแก่โรงเรียน รายจ่ายต่างๆ และดูแลสวัสดิการอื่นๆตามความเหมาะสมตลอดงานรวม 9 วัน รายจ่ายประมาน 7 ล้านบาท ได้ค่าใช้จ่ายจาก ตึกสุนีย์ทาวเวอร์ ทั้งสิ้น

นางสุนีย์ ตริยางกูรศรี กล่าวถึงสิ่งที่ทำให้ทุ่มเทในการจัดงานนี้คือ เพราะกิจการรุ่งเรือง และลูกหลาน ไม่เกเร เป็นคนดี เป็นที่ยอมรับ ที่ผ่านมาได้ออกใบรับรองให้แล้ว จึงขอตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยการให้ความรู้ การศึกษาทุกคนได้ก้าวทันโลก จึงมีการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้ เกิดขึ้นซึ่งงานสัปดาห์หนังสือในปีนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม ถึง 20 สิงหาคม 2566 ตลอดระยะเวลามีกิจกรรมต่อเนื่องรวม 9 วัน บริการสถานที่จากชั้น 2-3-4-5 รวม 4 ชั้นในแต่ละวัน

เรามีใบโบวชัว ตารางเวลาของแต่ละวัน แต่ละกิจกรรมทุกวันให้ท่านที่สนใจได้เลือกชม ฟัง ดู ตลอดงาน 9 วันหลากหลายทัศนะคติ เป็นการเพิ่มความคิด เพิ่มทักษะ นอกจากนี้เรายังได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ แต่ละท่าน,มาบรรยาย มาสาธิตให้ความรู้ เป็นโอกาสอันดีกับท่าน,ที่สนใจ ที่คิดอยากหาซื้อหนังสือเพื่อสิ่งที่ต้องการ, ไม่ต้องเดินทางไกล มาหาซื้อที่นี่ หาได้ตามบูธที่นี่ มีหลากหลายให้เลือกนอกจากมีกิจกรรมมากมายตลอดงานแล้ว

ตึกสุนีย์ทาวเวอร์บริการสิ่งที่ให้ทุกท่านได้มาพักผ่อน คลายเครียด เช่น ดูภาพยนต์ สวนน้ำ นวดสมุนไพร ฟังเพลง อาหารอร่อยพิเศษที่เรือนสุนีย์ และอาหารอร่อยจานด่วนหลากหลายราคา ที่ไม่แพงที่ซุปเปอร์ มีเสื้อผ้าสวยงาม รองเท้า ให้ท่านเดินชมเลือกซื้อ จะค้างคืนก็มีโรงแรมที่พัก พร้อมอาหารเช้า ที่นี่เปรียบเสมือนบ้านที่2 ของเรา มาพักผ่อนหย่อนใจสบายๆหลายทัศนคติจริงๆ

ด้าน นางสาวชฎาพร หลักคำ กล่าวว่า รู้สึกดีใจปกติจะมีการจัดงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานีทุกปีมีช่วงโควิคที่ว่างเว้นไม่ได้จัดมา 3 ปีตั้งแต่ ปี 2562 รู้สึกดีใจที่กลับมาจัดงานอีก เพราะงานที่จัดมีประโยชน์มากมีหนังสือที่ให้ได้เลือกเอง และได้เห็นหนังสือที่หลากหลาย เลือกซื้อได้อย่างเต็มที่ เพราะปกติในช่วงโควิคก็จะสั่งหนังสือจากทางออนไลน์ เพราะมีงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้เราก็ได้มาเลือกเอง ก็อยากให้มีการจัดงานแบบนี้ตลอดไปทุกปี เพราะมีประโยชน์มาก

สำหรับสำนักพิมพ์มติชน อยู่บูธ 4-23 มีโปรโมชั่น หนังสือใหม่และหนังสือขายดี ลด 20% – 30%หนังสือลดพิเศษสุด เริ่มต้น 30บาท 50 บาท และ 100 บาท หนังสือเพื่อนสำนักพิมพ์ ลด 10% – 20% ถ้าซื้อครบ 500 บาท รับฟรี Notebook ซื้อครบ 1000 บาท รับฟรี Tote Bag ซื้อครบ 1500 บาท รับฟรี Big Tote ซื้อครบ 2000 บาท รับฟรี Pillow Blanket

ส่วนหนังสือ Highlight มีอาทิ 543 BC ปวงเมธีแห่งอารยกาล เขียนโดย นำชัย ชีววิวรรธน์ Pioneering Mind ก้าว-รุก-บุก-เบิก เขียนโดย บัญชา ธนบุญสมบัติ Ani-More วิทยาสัตว์ เขียนโดย ป๋วย อุ่นใจ The Restaurant : A History Of Eating Out | กินไกลบ้าน: เรื่องเล่าขานร้านอาหารรอบโลกเขียนโดย WILLIAM SITWELL แปลโดย ปิยบุตร หล่อไกรเลิศ The Vanishing Half สายใยสีจางเขียนโดย Brit Bennett แปลโดย ศิริกมล ตาน้อย คนดีศรีอยุธยา ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8 เขียนโดยเสนีย์ เสาวพงศ์