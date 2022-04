‘โฆษก พท.’ จัดเซ็ต 4 เล่ม ปวศ. การเมือง เรื่องดีเอ็นเอ สารภาพ เข้าตู้สติ๊กเกอร์ครั้งแรกในชีวิต

เมื่อวันที่ 6 เมษายน ที่สถานีกลางบางซื่อ ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่บูธ A16 ‘สำนักพิมพ์มติชน’ ชั้น 1 (G floor) ใกล้ทางเชื่อมต่อ MRT บรรยากาศการจัดงานวันที่ 12 มีผู้เดินทางมาเลือกซื้อหนังสืออย่างคับคั่งตลอดทั้งวัน เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน

โดยเมื่อเวลา 15.50 น. น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) เดินทางมาเลือกซื้อหนังหนังสือที่บูธสำนักพิมพ์มติชน โดยซื้อหนังสือชุด 4 เล่มใหม่ ประกอบด้วย 1.Siamese Melting Pot : ก่อร่างเป็นบางกอก ผลงาน Edward Van Roy แปลโดย ยุกติ มุกดาวิจิตร 2.Who we are and how we got here : ดีเอ็นเอปฏิวัติ ผลงาน David Reich ก้อง พาหุรักษ์ แปล 3.เล่นแร่แปลภาพ : ประวัติศาสตร์สยามจากเบื้องหลังภาพถ่าย โดย นักรบ มูลมานัส และ 4. ทหารของพระราชา กับการสร้างสำนึกแห่งศรัทธาและภักดี โดย เทพ บุญตานนท์

ทั้งนี้ น.ส.ธีรรัตน์ ได้นำใบเสร็จไปแลกรับกระเป๋าผ้า แอลกอฮอล์ล้างมือ และร่วมสนุก เปิดประสบการณ์ถ่ายภาพสติ๊กเกอร์ ภายในตู้ Photo Booth เป็นครั้งแรกในชีวิต อีกด้วย

น.ส.ธีรรัตน์กล่าวว่า ตั้งใจจะมาเลือกซื้อหนังสือหลายวันแล้ว แต่เพิ่งมีโอกาสวันนี้ หนังสือหลายเล่มของสำนักพิมพ์มติชนมีความน่าสนใจ และมีส่วนลดพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้น

“วันนี้ซื้อหลายเล่ม เนื้อหาหลากหลาย ทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ลงลึกในรายละเอียด เรื่องการเมือง เรื่องระบบการปกครองของไทย ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาด้วย ทั้ง 4 เล่มที่ซื้อไปถือเป็นความลงตัวของการจัดแพ็คเกจอย่างมาก” น.ส.ธีรรัตน์ชี้

เมื่อถามว่า ปกติชอบอ่านหนังสือแนวไหน ?

น.ส.ธีรรัตน์เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ ตนชอบอ่านหนังสือแนวประวัติศาสตร์ แต่ปัจจุบันมีเวลาค่อนข้างน้อย จึงหันมาอ่านหนังสือเกี่ยวกับการเมืองมากกว่า อย่างไรก็ตาม เล่ม ‘ก่อร่างเป็นบางกอก’ น่าสนใจมาก ชวนให้พิจารณาว่าความรู้เดิมๆ ที่เราเคยมี เคยรู้ ตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่ มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ เชื่อว่าจะได้แง่มุมของกรุงเทพที่หลากหลาย

น.ส.ธีรรัตน์ กล่าวว่า การอ่านมีส่วนสำคัญในการทำงานการเมืองอย่างมาก อย่างการอภิปรายในสภา ก็ต้องมีข้อมูลที่หลากหลาย หนังสือทำให้ได้รับรู้แนวความคิดของกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันออกไป

“เมื่อเอามาประมวลเข้ากับสิ่งที่เราได้เห็นในชีวิต หรือจากการทำงานจริง ทำให้ได้เห็นแนวคิดจากหลายมุมมอง ที่เป็นมุมมองใหม่ ซึ่งมีความสำคัญมาก อาจจะตรงกับที่เราคิด หรือไม่ตรง ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้อ่านด้วยว่า เราคิดเห็นอย่างไรและความเป็นจริงตรงกับที่อ่านหรือไม่” น.ส.ธีรรัตน์กล่าว

บรรยากาศ เวลา 19.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) หมายเลข 8 ได้แวะเวียนมาที่บริเวณบูธมติชน โดยมีเยาวชนหนุ่มสาวกลุ่มหนึ่ง นำแผ่นเซิร์ฟเสก็ตบอร์ดมาให้นายชัชชาติเซ็น ทั้งนี้ แผ่นสเก็ตบอร์ดดังกล่าวยังมีลายเซ็นของ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ ไอติม อดีตผู้สมัคร ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคประชาธิปัตย์ และผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า อีกด้วย