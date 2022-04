‘โรม’ ชี้ สังคมไทยไม่เหมือนเดิม ทำคนโหยหา-เลิกเบือนหน้าหนี ‘เล่มอ่านยาก’

เมื่อวันที่ 6 เมษายน ที่สถานีกลางบางซื่อ ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่บูธ A16 ‘สำนักพิมพ์มติชน’ ชั้น 1 (G floor) ใกล้ทางเชื่อมต่อ MRT บรรยากาศการจัดงานวันที่ 12 มีผู้้เดินทางมาเลือกซื้อหนังสืออย่างคับคั่งตลอดทั้งวัน เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันสุดท้ายของการจัดงาน

โดยเมื่อเวลา 17.50. น. นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองเลขาธิการพรรคก้าวไกล (ก.ก.) แวะเวียนเข้ามาเลือกซื้อหนังสือที่บูธสำนักพิมพ์มติชน ติดมือกลับไปเป็นจำนวนมาก อาทิ หนังสือ 6 เล่มใหม่ ไฮไลต์ของสำนักพิมพ์มติชน ได้แก่ 1. ทหารของพระราชา กับการสร้างสำนึกแห่งศรัทธาและภักดี โดย เทพ บุญตานนท์, 2.เล่นแร่แปลภาพ โดย นักรบ มูลมานัส, 3.ภูมิปัญญาปฏิวัติฝรั่งเศส โดย ปิยบุตร แสงกนกกุล, 4. Who We Are and How We Got Here ดีเอ็นเอปฏิวัติ ผลงาน David Reich แปลโดย ก้อง พาหุรักษ์, 5.สิ่งที่เคยมอง แต่ไม่เคยเห็น ซีรีส์ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ ลำดับที่ 34 ของ ‘หนุ่มเมืองจันท์’ และ 6.My Brain Has Too Many Tabs Open ปิดแท็บชีวิตแค่ปิดโซเชียล ของ Tanya Goodin แปลโดย พรรษรัตน์ พลสุวรรณา

นอกจากนี้ ยังซื้อหนังสือ Siamese Melting Pot : ก่อร่างเป็นบางกอก Edward Van Roy ที่แปลโดย ยุกติ มุกดาวิจิตร และหนังสือเล่มฮิต “ทุน วัง คลัง (ศักดิ) นา” สมรภูมิเศรษฐกิจการเมืองไทยกับประชาธิปไตยที่ไม่ลงหลักปักฐาน” โดย อภิชาต สถิตนิรามัย และ อิสร์กุล อุณหเกตุ อีกด้วย

เมื่อถามถึงความคิดเห็นที่คนรุ่นใหม่และคนหลายรุ่น สนใจหนังสือแนวประวัติศาสตร์ การเมือง และสังคมมากขึ้น

นายรังสิมันต์กล่าวว่า โลกเปลี่ยนไปแล้ว คนเริ่มตื่นตัวกับหนังสือ โดยเฉพาะหนังสือที่อ่านยาก หนังสือวิชาการที่คนสมัยก่อนอาจจะเบือนหน้าหนี ต้องยอมรับว่า ตอนนี้ทุกคนโหยหา และผมคิดว่าโลกที่เปลี่ยนไป ความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เกิดขึ้น ทำให้คนตระหนักและหันมาอ่านมากขึ้น

“ผมเชื่อว่าในวันข้างหน้าหนังสือพวกนี้ จะถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น และประเทศไทยจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป” นายรังสิมันต์กล่าว