ดร.นำชัย อยากรู้ ‘รัฐสยดสยอง’ ขนาดไหน ? -มุ่งตรงบูธมติชน ช้อป 4 เล่มใหม่ หาคำตอบ ‘ปวศ.ศก.หมื่นปี’

ดร.นำชัย อยากรู้ ‘รัฐสยดสยอง’ ขนาดไหน ? – มุ่งตรงบูธมติชน ช้อป 4 เล่มใหม่ หาคำตอบ ‘ประวัติศาสตร์ ศก.หมื่นปี’

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่บูธมติชน i48 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27 โดยสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ในแนวคิด “Booktopia มหานครนักอ่าน” ซึ่งจัดมาแล้วเป็นวันที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 12-23 ตุลาคม เวลา 10.00 – 21.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศเวลา 13.00 น. มีผู้สนใจเข้ามาเลือกชมและเลือกซื้อหนังสือภายในบูธสำนักพิมพ์มติชนอย่างต่อเนื่อง

โดยเวลา 13.35 น. ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.นำชัยได้ซื้อหนังสือใหม่ไปจำนวน 4 เล่ม คือ MORE เปิดประวัติศาสตร์เศรษฐกิจหมื่นปี เขียนโดย Philip Coggan แปลโดย พลอยแสง เอกญาติ, รสไทย(ไม่)แท้: ถอดรูปทิพย์อาหารไทยในสนามการเมืองวัฒนธรรม เขียนโดย อาสา คำภา, รัฐสยดสยอง เขียนโดย ภัทรนิษฐ์ สุรรังสรรค์ และ Amidst the New World Order ไทยในระเบียบโลกใหม่ เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปิติ ศรีแสงนาม

ดร.นำชัยกล่าวว่า ตั้งใจมาที่บูธสำนักพิมพ์มติชนโดยเฉพาะ เนื่องจากเห็นว่ามีหนังสือที่น่าสนใจหลายเล่ม และชอบกระเป๋า Bookpath Big Tote น่ารักดี และที่เลือกซื้อหนังสือ MORE เปิดประวัติศาสตร์เศรษฐกิจหมื่นปี เพราะเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยรู้ จึงอยากรู้ เนื้อหาน่าจะตอบคำถามหลายอย่างที่ตนยังไม่รู้ ต้องลุ้น เพราะบางทีก็ได้ บางทีก็ไม่ได้ เป็นเรื่องธรรมดา ส่วนหนังสือ รสไทย(ไม่)แท้ : ถอดรูปทิพย์อาหารไทยในสนามการเมืองวัฒนธรรม ซื้อเพราะสนใจเรื่องอาหารและวิธีทำอาหาร ถึงแม้ว่าที่บ้านจะไม่พร้อมเรื่องทำอาหารเท่าไหร่ แต่มีความน่าสนใจทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์

“จริงๆ แล้ว การทำอาหารนั้นวัตถุดิบเหมือนกัน แค่เปลี่ยนคนทำ ใส่วัตถุดิบต่างกันนิดหน่อย รสชาติก็ต่างกันแล้ว จริงๆ โจทย์เหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ส่วนหนังสือ รัฐสยดสยอง เลือกซื้อเพราะอยากดูว่าจะสยดสยองกันขนาดไหน เคยได้ฟังผู้เขียนพูดบนเวทีในการประชุมครั้งหนึ่ง เห็นว่าน่าสนใจดี” ดร.นำชัยเผย

ทั้งนี้ สำนักพิมพ์มติชน ได้ออกหนังสือใหม่ จำนวน 9 เล่ม ได้แก่

1.ข้างขึ้นข้างแรม โดย ขรรค์ชัย บุนปาน และสุจิตต์ วงษ์เทศ ราคา 790 บาท ราคาภายในงาน 700 บาท

2.ย้อนรอยโฮ่ง ตามรอยเหมียว (A History of Civilization with Cats and Dogs) เรียบเรียงโดย Hu Chuan-an และแปลโดย อารยา เทพสถิตย์ศิลป์ ราคา 320 บาท ราคาภายในงาน 272 บาท

3.MORE เปิดประวัติศาสตร์เศรษฐกิจหมื่นปี เขียนโดย Philip Coggan แปลโดย พลอยแสง เอกญาติ ราคา 650 บาท ราคาภายในงาน 553 บาท

4.เทพเจ้าจีนในกรุงเทพฯ เขียนโดย อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช ราคา 400 บาท ราคาภายในงาน 340 บาท

5.รสไทย(ไม่)แท้: ถอดรูปทิพย์อาหารไทยในสนามการเมืองวัฒนธรรม เขียนโดย อาสา คำภา ราคา 320 บาท ราคาภายในงาน 272 บาท

6.Laziness Does Not Exist ผ่อนชีวิต บิดขี้เกียจ สำนักพิมพ์ broccoli book เขียนโดย Devon Price แปลโดย พรรษรัตน์ พลสุวรรณา ราคา 480 บาท ราคาภายในงาน 408 บาท

7.รัฐสยดสยอง เขียนโดย ภัทรนิษฐ์ สุรรังสรรค์ ราคา 340 บาท ราคาภายในงาน 289 บาท

8.Amidst the New World Order ไทยในระเบียบโลกใหม่ เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปิติ ศรีแสงนาม ราคา 420 บาท ราคาภายในงาน 357 บาท

9.The Colour Code รหัสนัยแห่งสี เขียนโดย Paul Simpson แปลโดย ไพรัตน์ พงศ์พานิชย์ ราคา 580 บาท ราคาภายในงาน 493 บาท