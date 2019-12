“Book Journey MRT X’Mas Fest 2019” ส่งความสุขท้ายปีผ่านหนังสือเจ๋งๆ 3,500 เล่ม!

ถ้ายังจำกันได้ เมื่อปีที่แล้วมีกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือช่วงท้ายปี ที่สร้างความฮือฮาให้กับคนรักหนังสืออย่างมาก เพราะแค่มาที่สถานี MRT ก็ได้หนังสือดีๆ กลับไปนอนอ่านที่บ้านฟรีๆ แล้ว

Book Journey MRT X’Mas Fest คือกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT และบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด หรือ BMN ผู้บริหารพื้นที่ค้าปลีกในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ได้ร่วมกันชักชวนสำนักพิมพ์มติชนและเพื่อนๆ สำนักพิมพ์ มาร่วมมอบของขวัญแห่งความสุขแก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

จากความสำเร็จที่ผ่านมา ปีนี้ Book Journey MRT X’Mas Fest 2019 เลยเกิดขึ้น ให้หนอนหนังสือได้เฮกันอีกครั้ง และจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00-20.00 น. ณ สถานีรถไฟฟ้า MRT สวนจตุจักร บริเวณทางออก 3

สำรวจรายชื่อหนังสือแต่ละเล่มจากสำนักพิมพ์ต่างๆทั้ง 11 สำนักพิมพ์แล้ว บอกเลยว่าห้ามพลาด

ทั้ง “My Name is RED”, “A Strangeness in my Mind” และ “The Museum of Innocence” 3 วรรณกรรมระดับโลกของ Orhan Pamuk นักเขียนรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมประจำปี 2006 จากสำนักพิมพ์มติชน

“Homo Deus”, “Sapiens” และ “21 lessons for the 21st century” หนังสือ 3 เล่มที่เป็นที่กล่าวขานของ Yuval Noah Harari จากสำนักพิมพ์ยิปซี, “หนึ่งร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยว” และ “Beginner มือสมัครเล่น” จากสำนักพิมพ์บทจร

“ชายเฒ่ากลางทะเลลึก” และ “สามเกลอ” จากสำนักพิมพ์แสงดาว, “Moby Dick ฉบับปกแข็ง” และ “กระท่อมน้อยของลุงทอม” จากสำนักพิมพ์ทับหนังสือ

“ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต” และ “แคทยาและเจ้าฟ้าสยาม” ฉบับภาษาอังกฤษ จากสำนักพิมพ์ Riverbook, “มื้อเช้าที่ทิฟฟานีส์” และ “ดอกไม้สำหรับมิสซิสแฮรีส” จากสำนักพิมพ์ Library House, “Steppenwolf” และ “ขับปะ” จากสำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม, “หายใจในโลกจริง” และ “ขอให้รักคุ้มครอง” จากสำนักพิมพ์เป็ดเต่าควาย

รวมถึง “Super Productive” และ “สิ่งสำคัญของหัวใจ” จากสำนักพิมพ์ Koob, “อิคิไก ความหมายของการมีชีวิตอยู่” และ “ตับอ่อนเธอนั้น ฉันขอเถอะนะ” จากสำนักพิมพ์ Mono

“ร้านหนังสือเลขที่ 84 ถนนแชริงครอสส์” และ “ดัชเชสแห่งถนนบลูมสบรี” หนังสือ 2 เล่มของ Helene Hanff ที่ว่าด้วยความผูกพันของนักเขียนชาวนิวยอร์กกับร้านหนังสือแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอน จากสำนักพิมพ์ Bookmoby Press

เท่านั้นยังไม่พอ! ยังมีกิจกรรมร่วมลุ้น Big Bonus ชุดหนังสือรางวัลใหญ่จาก 11 สำนักพิมพ์ที่เข้าร่วมรายการ แจกวันละ 3 รางวัล!

สถานีรถไฟฟ้า MRT สวนจตุจักร ทางออก 3 (ทางเข้า Metro Mall) จะถูกเนรมิตให้เป็นดินแดนแห่งความสุข โดยมีต้นคริสต์มาสยักษ์ที่มีรายชื่อของหนังสือแต่ละเล่มแอบซ่อนให้ลุ้นว่าใครจะได้เป็นเจ้าของ สำหรับกติการ่วมสนุกนั้น เพียงแค่แสดงบัตรโดยสาร MRT หรือแสดงแอพพลิเคชั่น Bangkok MRT ในโทรศัพท์มือถือพร้อมกับบัตรประชาชนเพื่อลงทะเบียนที่ตู้คีออส จากนั้นก็จะได้คูปองเพื่อมาจับของขวัญ แล้วลุ้นว่าจะได้รับหนังสือเล่มไหนที่ต้นคริสต์มาส

หนังสือจะใส่ไว้ในถุงดีไซน์สวยที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อกิจกรรมครั้งนี้โดยเฉพาะ พร้อมกับโปสการ์ดและที่คั่นหนังสือที่แถมมา

เตรียมบัตรโดยสาร MRT ในมือของคุณไว้ให้ดี งานนี้ไม่ควรพลาด