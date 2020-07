ผนึกกำลังช้อป! 3 นักวิชาการ ลุย ‘โกดังหนังสือมติชน’ หมวดคณะราษฎรฮิตหนัก

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม ที่มติชนอดาเดมี หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์มติชน จัดงาน “เปิดโกดัง Book Wonder” จำหน่ายหนังสือราคาพิเศษเป็นวันที่ 5

บรรยากาศโดยทั่วไปมีผู้เดินทางเข้าเลือกซื้อหนังสืออย่างต่อเนื่องโดยผู้จัดงานเตรียมมาตรการสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่จัดงาน ให้บริการเจลล้างมือ รวมถึงมีการแจกบัตรคิวบริเวณจุดคัดกรอง โดยอนุญาตให้เข้าครั้งละ 50 คน ภายในงานมีการจำหน่ายหนังสือหลากหลายประเภท ทั้งประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การเมือง การต่างประเทศ นิยาย เรื่องสั้น วรรณกรรมแปล และอีกมากมาย นอกจากนี้ ยังมีชุด หนังสือหายาก (Rare Item) ผลงาน ศ.ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์ , ชุดหนังสือหายากของ ดร. วีรพงษ์ รามางกูร, หนังสือในโปรโมชั่นพิเศษ ชุด 3 หนังสือการเมืองเล่มใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน โดยลดราคาสูงสุดถึง 75% รวมถึงหนังสือราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 10 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้ คุณเคท ครั้งพิบูลย์ อาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินทางมาเลือกซื้อหนังสือ พร้อมกับนายชานันท์ ยอดหงษ์ ผู้เขียน ‘นายใน สมัยรัชกาลที่ 6’ และนายณัฐพงศ์ ดวงแก้ว ผู้เขียน ‘ครูบาคติใหม่’

คุณเคท กล่าวว่า ตนทราบข่าวงานเปิดโกดังผ่านทางเฟซบุ๊กสำนักพิมพ์มติชน เมื่อได้รับการชักชวนจากนายชานันท์และนายณัฐพงศ์ จึงเดินทางมา แม้ส่วนตัวไม่ค่อยซื้อหนังสือมากนัก เนื่องจากมีสิทธิเข้าถึงบทความหรือหนังสือออนไลน์ผ่านทางบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงช่วยลดการซื้อหนังสือลงไปมาก อย่างไรก็ตาม วันนี้ซื้อหนังสือไปหลายเล่ม รวมถึง “เจ้าชายเดียวดายในอาณาจักรล่องหน” (The Invisible Kingdom)

“สำหรับหนังสือที่ซื้อวันนี้ หากเล่มไหนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สอนก็จะหยิบขึ้นมาอ่านบ่อยกว่า แต่จะพยายามหาเวลาอ่านให้หมด ส่วนบางเล่มก็ซื้อไปให้นักศึกษา เมื่อได้มางานนี้ทำให้นึกถึงหนังสือหรืองานเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ แต่ตัวเองสอนหนังสือเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ เพศ วันนี้จึงได้หนังสือนิทานแปลเรื่อง เจ้าชายเดียวดายในอาณาจักรล่องหนกลับไป เพราะมีลักษณะคล้ายซีรีส์เกาหลีเรื่อง It’s Okay to Not Be Okay ที่ติดตามอยู่ ว่าด้วยเรื่องของหญิงคนหนึ่งที่ต่อต้านโลกสูงมาก และเป็นนักเขียนนิทาน โดยเนื้อหาในนิทานรุนแรงมาก เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของตัวเองที่โดนกระทำมาไม่ดี พอเห็นเรื่องนี้แล้วก็ตั้งใจมาตามหาหนังสือนิทานจนได้มาเจอที่นี่”

คุณเคทกล่าวว่า ขณะนี้กำลังทำงานวิชาการที่เกี่ยวกับประเด็นด้านสัญชาติ เรื่องเล่าของคนข้ามรัฐ คนไร้สัญชาติ ซึ่งที่ผ่านมาหนังสือในแนวนี้ส่วนใหญ่เป็นตำราวิชาการที่ต้องหาอ่านในห้องสมุด จึงคิดว่าในอนาคตหากสำนักพิมพ์มติชนจัดพิมพ์หนังสือในแนวดังกล่าวจะเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะหากมีหนังสือว่าด้วยเรื่องเหล่านี้ก็น่าจะทำให้คนสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงหลังที่คนสนใจกับการช่วยเหลือคนอพยพ ส่วนตัวก็เพิ่งไปลงพื้นที่ จ.ระนอง ซึ่งมีการอพยพของคนจำนวนมาก รวมถึงปัจจุบันก็มีลูกศิษย์เป็นเด็กไร้สัญชาติมาเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ทราบว่าคนกลุ่มนี้พบปัญหาเยอะมาก

ด้านนายชานันท์ กล่าวว่า ส่วนตัวชอบอ่านหนังสือในเครือมติชน โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ เนื่องจากตนมีความสนใจในด้านประวัติศาสตร์ วันนี้ได้ซื้อหนังสือของ การเมืองในสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1โดย รศ.ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ และชันสูตรประวัติศาสตร์ ของรศ.นพ. เอกชัย โควาวิสารัช รวมถึงหนังสือในหมวดที่เกี่ยวกับคณะราษฎรในช่วงเวลาที่มีความพยายามลบล้างความทรงจำทางประวัติศาสตร์

“ดีใจที่มติชนตีพิมพ์หนังสือคณะราษฏรมากขึ้น มีเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม สถาปัตยธรรม รวมถึงตัวบุคคล และเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น ในช่วงเวลาคณะราษฏรด้วย เลยคิดว่าเป็นช่วงที่ดี ที่จะไม่ให้ความทรงจำในช่วงประวัติศาสตร์หนึ่งสูญหายไป” นายชานันท์กล่าว และว่าตอนนี้คนเริ่มอ่านออนไลน์กันมากขึ้น ถ้าจะให้น่าสนใจขึ้น น่าจะทำให้หนังสือเล่มหนึ่งให้เป็นงานศิลปะผ่านการออกแบบปก ทำให้คนตั้งใจซื้อเป็นรูปเล่มมากขึ้นในฐานะงานศิลปะชิ้นหนึ่งนอกเหนือจากเป็นหนังสือที่ให้ความรู้

นายณัฐพงศ์ กล่าวว่า สนใจหนังสือเรื่อง ‘ตามรอยอาทิตย์อุทัย’ โดย ผศ.ดร.ณัฐพล ใจจริง รวมถึงตามเก็บหนังสืออีกหลายๆ เล่มในช่วงที่ยังไม่มีทุนทรัพย์ ซึ่งการมางานนี้ก็สามารถตามเก็บได้หมด นอกจากนี้ ยังตามกระแสหนังสือเกี่ยวกับคณะราษฏร, ค่ายนารี, ผีทักษิณ เป็นต้น

“สำหรับราคาหนังสือถือว่าดีเลย เพราะการศึกษามีมูลค่า และการเอามาลดก็ถือเป็นช่องทางหนึ่งสำหรับคนที่สนใจได้มีโอกาสซื้อเก็บไว้เป็นของตัวเอง และถ้ามีโอกาสก็อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมติชน เพราะตอนนี้มีความสนใจศาสนาที่กว้างขึ้น เช่น เรื่องพุทธแท้พุทธเทียม การเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาในรัชกาลที่ 4 รวมถึงศาสนาในยุคคณะราษฎรก็น่าสนใจ”

ทั้งนี้ “เปิดโกดัง Book Worder” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน-3 กรกฏาคม นี้ เวลา 10.00-19.00 น. โดยสำนักพิมพ์มติชนมีบริการรับหิ้วส่งหนังสือให้ถึงบ้านในราคาพิเศษจากไปรษณีย์ไทยด้วย