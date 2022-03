‘นิ้วกลม’ นั่งวีลแชร์ช้อป ‘ดีเอ็นเอปฏิวัติ-ก่อร่างเป็นบางกอก’ โกยแนวปวศ.อื้อ ควง ‘ชิงชิง’ เข้าตู้สติ๊กเกอร์

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่สถานีกลางบางซื่อ ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ที่บูธ A16 ‘สำนักพิมพ์มติชน’ ชั้น 1 (G floor) ใกล้ทางเชื่อมต่อ MRT โดยมีผู้หลั่งไหลเดินทางมาเลือกซื้อหนังสืออย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

โดยเมื่อเวลาราว 16.00 น. เอ๋-สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ หรือ ‘นิ้วกลม’ นักเขียนชื่อดัง และภรรยา สาธิดา กฤชเทียมเมฆ หรือ ชิงชิง นักวาดภาพประกอบ เดินทางมาซื้อหนังสือที่บูธมติชน โดย ‘นิ้วกลม’ นั่งวีลแชร์ เนื่องจากบาดเจ็บที่ขา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ‘นิ้วกลม’ เลือกซื้อหนังสือหลายเล่ม อาทิ Siamese Melting Pot ก่อร่างเป็นบางกอก ผลงาน Edward Van Roy แปลโดย ยุกติ มุกดาวิจิตร, Who We Are and How We Got Here ดีเอ็นเอปฏิวัติ ผลงาน David Reich แปลโดย ก้อง พาหุรักษ์, วัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทย Thai culture and behavior เขียนโดย Ruth Benedict แปลโดย พรรณี ฉัตรพลรักษ์ เป็นต้น

‘นิ้วกลม’ กล่าวว่า สนใจประเด็นประวัติศาสตร์ในเล่ม ‘ดีเอ็นเอปฏิวัติ’ ซึ่งจะอธิบายว่าวิวัฒนาการของมนุษย์รวมถึงเล่ม ‘วัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทย’ ส่วนเล่ม ‘ก่อร่างเป็นบางกอก’ น่าจะพูดถึงเรื่องชาติพันธุ์ที่หลอมรวมกันเป็นชาติไทย

“อยากรู้เบื้องหลังความเป็นมาของเรา ทั้งความเป็นเราในฐานะมนุษย์ ความเป็นเราในฐานะเป็นคนไทย

วันนี้ได้วนดูหนังสือที่ออกใหม่แล้ว ได้ส่องตั้งแต่ในเพจเฟซบุ๊กของสำนักพิมพ์มติชน ซึ่งเล็งมาจำนวนหนึ่งแล้วจึงมากรีดดูข้างในว่าจะอ่านรู้เรื่องไหม” นิ้วกลมกล่าว

ทั้งนี้ ‘นิ้วกลม’ และภรรยา ได้นำคูปองจากการซื้อหนังสือครบ 500 บาท เข้าร่วมสนุกถ่ายภาพภายในตู้ถ่ายสติ๊กเกอร์อีกด้วย