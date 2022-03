‘นักรบ’ โค่น 2 แชมป์เก่า ปิยบุตร-หนุ่มเมืองจันท์ ‘เล่นแร่แปลภาพ’ ผงาดคว้ามงขายดีอันดับ 1

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่สถานีกลางบางซื่อ ภายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ที่บูธ A16 ‘สำนักพิมพ์มติชน’ ชั้น 1 (G floor) ใกล้ทางเชื่อมต่อ MRT โดยตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงค่ำในวันนี้มีนักอ่านหลั่งไหลเดินทางมาเลือกช้อปหนังสือที่บูธมติชนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

นายมณฑล ประภากรเกียรติ ผู้จัดการสำนักพิมพ์มติชนเปิดเผยอันดับหนังสือขายดีของสำนักพิมพ์มติชนประจำวันนี้ ดังนี้

1.เล่นแร่แปลภาพ โดย นักรบ มูลมานัส

2.ภูมิปัญญาปฏิวัติฝรั่งเศส โดย ปิยบุตร แสงกนกกุล

3.สิงที่เคยมอง แต่ไม่เคยเห็น โดย หนุ่มเมืองจันท์

4.ทหารของพระราชา กับการสร้างสำนึกแห่งศรัทธาและภักดี โดย เทพ บุญตานนท์

5.ก่อร่างเป็นบางกอก ผลงาน Edward Van Roy แปลโดย ยุกติ มุกดาวิจิตร

6.ดีเอ็นเอปฏิวัติ ผลงาน David Reich แปลโดย ก้อง พาหุรักษ์

7.ปิดแท็บชีวิตแค่ปิดโซเชียล ของ Tanya Goodin แปลโดย พรรษรัตน์ พลสุวรรณา

8.ทุน วัง คลัง (ศักดิ) นา โดย อภิชาต สถิตนิรามัย และอิศร์กุล อุณหเกตุ

9.วัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทย โดย รูธ เบเนดิกต์ แปลโดย พรรณี ฉัตรพลรักษ์

10. คนจรดาบ โดย วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง

ทั้งนี้ เล่นแร่แปลภาพ โดย นักรบ มูลมานัส ศิลปินคอลลาจชื่อดัง นำเสนอประวัติศาสตร์ผ่านภาพถ่าย ร้อยเรียงปะติดปะต่อเรื่องราวสยาม-ตะวันตก ขึ้นสู่อันดับ 1 หนังสือขายดีเป็นวันแรก หลังจาก ภูมิปัญญาปฏิวัติฝรั่งเศส โดย ปิยบุตร แสงกนกกุล และ สิ่งที่เคยมอง แต่ไม่เคยเห็น โดย หนุ่มเมืองจันท์ ผลัดกันเป็นเล่มขายดีอันดับ 1 ในช่วง 3 วันที่ผ่านมา

สำหรับกิจกรรมในวันพุธที่ 30 มีนาคม จะมีนักเขียนมาพบปะและแจกลายเซ็น ได้แก่ พรรษรัตน์ พลสวรรณา ผู้แปล My Brain Has Too Many Tabs Open ปิดแท็บชีวิตแค่ปิดโซเชียล ของ Tanya Goodin เวลา 16.00 – 17.00 น. และปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้เขียนภูมิปัญญาปฏิวัติฝรั่งเศส เวลา 17.00 – 18.00 น.

นอกจากนี้ยังมีเสวนาของหนังสือ My Brain Has Too Many Tabs Open ปิดแท็บชีวิตแค่ปิดโซเชียล เวลา

15.00-16.00 น. โดยมีวิทยากรคือพรรษรัตน์ พลสุวรรณา และพญ.ปุษยบรรพ์ สุวรรณคีรี จัดที่เวทีกลาง ชั้น M อีกด้วย